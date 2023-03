Ausgewählter Artikel:

12. März 2023

» tz: Mehr queerfeindliche Straftaten in Bayern – Das fordern Experten

In Bayern haben sich die Straftaten gegen queere Menschen innerhalb von 11 Jahren versiebenfacht. Was Münchner Experten jetzt fordern.

» euronews: Mitten im russischen Angriffskrieg – LGBT-Gemeinde kämpft um Anerkennung

Die ukrainische LGBT+-Gemeinde vertritt die Ansicht, dass LGBT+-Paare zusätzlich zum Krieg mit Russland einen internen Kampf mit den ukrainischen Behörden führen müssen. Dabei geht es auch um juristische Nebenschauplätze, die eine emorme Tragweite bekommen können.

» katholisch.de interviewt Birgit Mock: Segnung homosexueller Paare bedeutet Einheit in Vielheit

Der Synodale Weg hat sich für umfassende Segensfeiern entschieden. Die Vorsitzende des Forums "Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft", Birgit Mock, erläutert im katholisch.de-Interview wie es nun weitergehen soll und warum die Entscheidung keine Loslösung von der Weltkirche ist.

» BR24: Marx will zur Segnung homosexueller Paare ermutigen

Der Synodale Weg der katholischen Kirche ist nicht am Ziel, aber an einem Abschluss angelangt. Ein Konsens: neue Segensfeiern für geschiedene und gleichgeschlechtliche Paare. Wie der Münchner Kardinal Marx das bewertet, erklärt er im BR24-Interview.

» Domradio: Hochschulpfarrer will Katechismus-Änderung für Homosexuelle

Die Synodalen haben Segensfeiern für Homosexuelle beschlossen. Hochschulpfarrer Burkhard Hose begrüßt diesen Vorstoß als wichtiges Signal für die Weltkirche. Doch solange der Katechismus unverändert bleibe, sei man nicht am Ziel.

» Tagesspiegel-Kommentar: Segensfeiern für homosexuelle Paare sind nur ein Anfang

So viel muss reformiert werden, die Gläubigen hierzulande wissen es. Der Papst weiß es auch. Ob der Vatikan endlich danach handelt?

11. März 2023

» taz: Was tun bei Trans*­feind­­lichkeit?

Beleidigungen, Abwertungen und Angriffe auf trans Personen können überall passieren. Fünf Handreichungen, wie man im Alltag reagieren kann.

» Tagesspiegel: Rechte filmten heimlich queeren Gottesdienst – Berliner Humboldt-Uni wehrt sich gegen Hetze

Nach einem alternativen Gottesdienst von Theologie-Studierenden tauchen heimlich gedrehte Videos der Veranstaltung auf. Der Urheber: ein bekannter rechter YouTube-Kanal. S.a.: Der Hetzer der Neuzeit (12.01.2023)

» t-online: "ZDF Magazin Royale" über Transfeindlichkeit beschäftigt Fernsehrat

Jan Böhmermann ist mit dem "ZDF Magazin Royale" ein Magnet für Programmbeschwerden: Mit einer Sendung über Transfeindlichkeit hat er besonders provoziert.

» taz über Flinta*-Team der Berlin Bruisers: Schneller Konter gegen Hass

Große Sportverbände haben jüngst trans Frauen aus dem Frauensport ausgeschlossen. Bei den Berlin Bruisers spielen Flinta in einer offiziellen Liga Rugby.

» sky sport: Fußballerin Alisha Lehmann spricht über ihre Bisexualität

In ''Meine Geschichte'' spricht die Fußballerin Alisha Lehmann über ihre Bisexualität: ''Bei uns im Frauen-Fußball ist es bereits 'normal'".

» Bunte: Jorge González verbarg in Kuba Homosexualität, um Familie zu schützen

Bei "Let's Dance" ist Jorge González der Paradiesvogel. Doch in Kuba konnte er seine Extravaganz jedoch nicht ausleben, da er seine Familie schützen musste.

» Kleine Zeitung: "Vielfalt ist keine Krankheit" – Grazer Stadtregierung richtet offenen Brief an "Zentrum für Hagiotherapie"

Nach dem Kleine-Zeitung-Bericht über sogenannte "Konversions"-Therapien in Graz, bei denen homosexuelle Personen unter Druck gesetzt werden, fordert auch die Grazer Stadtregierung die Einrichtung auf, ihre Angebote einzustellen.

» ZDF volle kanne: Queer reisen

Die Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB) zeigt, wie der Reisemarkt das Gay Travel-Angebot in den letzten Jahren ausgebaut hat.

» Bayerische Staatszeitung: Gewalt gegen queere Menschen stoppen – aber wie?

Die Opposition wirft der Staatsregierung vor, gezielt Stimmung gegen queere Menschen zu machen

10. März 2023

» taz über religiöse Diskriminierung: Und ewig droht der Feminismus

Warum ist der christlich-konservative Kampf gegen die "Gender-Ideologie" auch einer gegen Frauenrechte? Ein Gastbeitrag.

09. März 2023

» Meine Woche aus Mönchengladbach: Die Queer Community hat ein Zuhause gefunden – Bereit für mehr Sichtbarkeit

Seit Mai 2022 gibt es das Queere Zentrum auf der Wallstraße. Die zentrale Lage zwischen Altstadt und Minto war die richtige Wahl. Der Bedarf an geschütztem Raum, Beratung und einer Community ist da, die vielseitigen Angebote vom queeren Jugendtreff bis zum Café Altera für ältere Queer-Menschen werden sehr gut angenommen, der Vereinsvorstand von Queers an der Niers e. V. ist happy. Das erklärte Ziel: noch mehr Sichtbarkeit!

» Domradio: Kenias Kirchen sollen queeren Einfluss an Schulen stoppen

Gemeinsam mit Religionsführern will Kenias Regierung eine "Infiltration" durch LGBTIQ+-Gruppen an Schulen verhindern. Das kündigte der Bildungsminister des ostafrikanischen Landes, Ezekiel Machogu, laut örtlichen Medien in Nairobi an.

» 20 Minuten: Bei Jugendzentrum für queere Jugendliche wurde randaliert

Am Wochenende wurde in Chur beim Jugendzentrum für queere Jugendliche randaliert. In diesem Jahr gab es bereits mehrere Vorfälle. Dabei geht es nicht nur um Sachbeschädigung.

» Tagesspiegel-Kommentar: Das Lavieren beim Selbstbestimmungsgesetz muss aufhören

Dass die versprochene Abschaffung des "Transsexuellengesetzes" weiter auf sich warten lässt, schmerzt die queere Community jeden Tag – und am 8. März besonders.