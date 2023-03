Ausgewählter Artikel:

» (14.03.2023) TV Oberfranken aus Weidenberg: Homosexuelles Pfarrer-Ehepaar & die Herausforderungen der katholischen Kirche

Stefan Leitenbacher und Florian Lehner treten der altkatholischen Kirche bei

14. März 2023

» 20 Minuten über trans Aktivistin Nadine Schlumpf: Erst nach ihrem langen Kampf fielen die hohen Operations-Hürden

Bis 2011 mussten trans Menschen über 25 Jahre alt sein und diverse Regeln befolgen für eine solche Operation. Erst als eine fast 70-jährige trans Frau sich das Recht in Strassbourg erstritt, änderte sich das.

13. März 2023

» WAZ: Essen will mit Pflasterbemalung Zeichen pro "Queer" setzen

In der Innenstadt sollen Regenbogenfarben auf dem Straßenpflaster Toleranz für alle sexuellen Orientierungen zeigen. Nicht jeder findet das gut.

» derStandard.de über Kasperl & Strolchi auf ORF 1: Queere Party mit Drag-Erzähler

Hat die FPÖ hier eine Drag-Story-Time im Rundfunkherzen Österreichs übersehen? Und denkt denn niemand an die Kinder?!

» Thurgauer Zeitung: "Hate-Crime-Vorfälle unbedingt anzeigen" – Queer Thurgau diskutiert mit der Polizei und der Politik

Menschen sind wegen ihres Geschlechts oder sexueller Orientierung einer Hasskriminalität ausgesetzt. Im Kampf um gleiche Rechte sowie um politische wie gesellschaftliche Anerkennung sucht Queer Thurgau das öffentliche Gespräch mit den Behörden.

12. März 2023

» Heute.at: Star-Kickerin über Bisexualität – "Für uns normal"

Alisha Lehmann ist nicht nur auf dem Fußballplatz ein Star, sondern auch im Netz. Jetzt spricht die Schweizerin über ihre Bisexualität.

» Nordkurier: Kein Bock auf Nachwuchs-Stress -- moderne Gänse lieber lesbisch

Seit Mitte der 1970er Jahre gibt es in MV Kanadagänse. Allerdings klappt es mit dem Nachwuchs nicht so recht. Bis zu 32 Prozent der Meeresgänse sind homosexuell.

» derStandard.at: Wie Diskriminierung queerer Menschen im Job verhindert werden kann

Beim Umgang mit queeren Personen gibt es Verbesserungspotenzial in vielen Unternehmen und Bereichen. Eine Supervisionsgruppe soll sensibilisieren

» tz: Mehr queerfeindliche Straftaten in Bayern – Das fordern Experten

In Bayern haben sich die Straftaten gegen queere Menschen innerhalb von 11 Jahren versiebenfacht. Was Münchner Experten jetzt fordern.

» euronews: Mitten im russischen Angriffskrieg – LGBT-Gemeinde kämpft um Anerkennung

Die ukrainische LGBT+-Gemeinde vertritt die Ansicht, dass LGBT+-Paare zusätzlich zum Krieg mit Russland einen internen Kampf mit den ukrainischen Behörden führen müssen. Dabei geht es auch um juristische Nebenschauplätze, die eine emorme Tragweite bekommen können.

» katholisch.de interviewt Birgit Mock: Segnung homosexueller Paare bedeutet Einheit in Vielheit

Der Synodale Weg hat sich für umfassende Segensfeiern entschieden. Die Vorsitzende des Forums "Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft", Birgit Mock, erläutert im katholisch.de-Interview wie es nun weitergehen soll und warum die Entscheidung keine Loslösung von der Weltkirche ist.

» BR24: Marx will zur Segnung homosexueller Paare ermutigen

Der Synodale Weg der katholischen Kirche ist nicht am Ziel, aber an einem Abschluss angelangt. Ein Konsens: neue Segensfeiern für geschiedene und gleichgeschlechtliche Paare. Wie der Münchner Kardinal Marx das bewertet, erklärt er im BR24-Interview.

» Domradio: Hochschulpfarrer will Katechismus-Änderung für Homosexuelle

Die Synodalen haben Segensfeiern für Homosexuelle beschlossen. Hochschulpfarrer Burkhard Hose begrüßt diesen Vorstoß als wichtiges Signal für die Weltkirche. Doch solange der Katechismus unverändert bleibe, sei man nicht am Ziel.

» Tagesspiegel-Kommentar: Segensfeiern für homosexuelle Paare sind nur ein Anfang

So viel muss reformiert werden, die Gläubigen hierzulande wissen es. Der Papst weiß es auch. Ob der Vatikan endlich danach handelt?

11. März 2023

» taz: Was tun bei Trans*­feind­­lichkeit?

Beleidigungen, Abwertungen und Angriffe auf trans Personen können überall passieren. Fünf Handreichungen, wie man im Alltag reagieren kann.

» Tagesspiegel: Rechte filmten heimlich queeren Gottesdienst – Berliner Humboldt-Uni wehrt sich gegen Hetze

Nach einem alternativen Gottesdienst von Theologie-Studierenden tauchen heimlich gedrehte Videos der Veranstaltung auf. Der Urheber: ein bekannter rechter YouTube-Kanal. S.a.: Der Hetzer der Neuzeit (12.01.2023)

» t-online: "ZDF Magazin Royale" über Transfeindlichkeit beschäftigt Fernsehrat

Jan Böhmermann ist mit dem "ZDF Magazin Royale" ein Magnet für Programmbeschwerden: Mit einer Sendung über Transfeindlichkeit hat er besonders provoziert.

» taz über Flinta*-Team der Berlin Bruisers: Schneller Konter gegen Hass

Große Sportverbände haben jüngst trans Frauen aus dem Frauensport ausgeschlossen. Bei den Berlin Bruisers spielen Flinta in einer offiziellen Liga Rugby.

» sky sport: Fußballerin Alisha Lehmann spricht über ihre Bisexualität

In ''Meine Geschichte'' spricht die Fußballerin Alisha Lehmann über ihre Bisexualität: ''Bei uns im Frauen-Fußball ist es bereits 'normal'".

» Bunte: Jorge González verbarg in Kuba Homosexualität, um Familie zu schützen

Bei "Let's Dance" ist Jorge González der Paradiesvogel. Doch in Kuba konnte er seine Extravaganz jedoch nicht ausleben, da er seine Familie schützen musste.