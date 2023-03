Ausgewählter Artikel:

» (15.03.2023) profil: "Möchte als Schwuler angstfrei durch Migrantenviertel spazieren können"

Neos-Integrationssprecher Yannick Shetty will einen "dritten Weg" in der Zuwanderungspolitik einschlagen. Was wäre sein Programm für ein besseres Miteinander?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. März 2023

» web.de interviewt Queer-Beauftragten Sven Lehmann Täglich vier Angriffe auf queere Menschen

Seit einem Jahr hat Deutschland einen Queer-Beauftragten. Sven Lehmann spricht im Interview über ein veraltetes Familienrecht und was ihm Sorgen macht.

» derStandard.de: Queere Communitys auf dem Balkan und ihre Divas

Musikalische Entwicklungen und der Kampf für Gleichberechtigung sind im Raum des ehemaligen Jugoslawien eng miteinander verknüpft

» derStandard.de-Interview: Ukrainische Opposition propagiert Gesetz für gleichgeschlechtliche Ehe

Abgeordnete Inna Sowsun im STANDARD-Interview: "Wir kämpfen für Freiheit, für Demokratie, für gleiche Rechte für alle"

» BR Podcast: Das kleine 1x1 der queeren Verhütung

Chlamydien, Tripper, HIV – alles sexuell übertragbare Krankheiten, die wir definitiv NICHT haben wollen! Um sich vor solchen STIs zu schützen, muss man verhüten! Aber wie läuft safer sex bei queere Menschen und ist die Unterscheidung nach queer und nicht-queer beim Thema Verhütung überhaupt sinnvoll? Dafür sprechen wir heute mit einer Expertin der Münchner Aids-Hilfe!

» Zeit Online über Transfeindlichkeit in den USA: Wenn Kabarett zum Kapitalverbrechen wird

Sie verbieten Minderjährigen Hormonbehandlungen und Dragqueens öffentliche Auftritte: Wie die Republikaner in den USA Transfeindlichkeit zur gesetzlichen Norm erheben.

» derStandard.de-Video: Aktivisten demonstrierten gegen ugandisches Anti-LGBTQ-Gesetz

Demonstranten haben am Commonwealth Day in London gegen einen ugandischen Gesetzesentwurf protestiert. Das Gesetz würde Menschen, die sich als homosexuell identifizieren, mit bis zu zehn Jahren Haft bestrafen

» israel heute: Das ist unbiblisch! – Israelische Vermieter lehnen homosexuelle Mieter ab

Laut einem Bericht von N12 weigern sich Vermieter in Zentralisrael, Wohnungen an homosexuelle Paare zu vermieten und berufen sich dabei auf das in der Thora festgelegte Verbot.

» NRWision: Alles Inklusiv – Queere Menschen mit Behinderungen

Über queere Menschen mit Behinderungen spricht Sexualwissenschaftler Stefan Günther von "Pro Familia" in Paderborn. "Queer" ist ein Sammelbegriff für Lesben, Schwule, Bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche Menschen. Im Gespräch mit den Moderatoren Niklas Hartmann und Stefanie Fenners geht's vor allem um die behinderte Teilhabe von queeren Menschen an der Gesellschaft

14. März 2023

» 20 Minuten über trans Aktivistin Nadine Schlumpf: Erst nach ihrem langen Kampf fielen die hohen Operations-Hürden

Bis 2011 mussten trans Menschen über 25 Jahre alt sein und diverse Regeln befolgen für eine solche Operation. Erst als eine fast 70-jährige trans Frau sich das Recht in Strassbourg erstritt, änderte sich das.

» TV Oberfranken aus Weidenberg: Homosexuelles Pfarrer-Ehepaar & die Herausforderungen der katholischen Kirche

Stefan Leitenbacher und Florian Lehner treten der altkatholischen Kirche bei

13. März 2023

» WAZ: Essen will mit Pflasterbemalung Zeichen pro "Queer" setzen

In der Innenstadt sollen Regenbogenfarben auf dem Straßenpflaster Toleranz für alle sexuellen Orientierungen zeigen. Nicht jeder findet das gut.

» derStandard.de über Kasperl & Strolchi auf ORF 1: Queere Party mit Drag-Erzähler

Hat die FPÖ hier eine Drag-Story-Time im Rundfunkherzen Österreichs übersehen? Und denkt denn niemand an die Kinder?!

» Thurgauer Zeitung: "Hate-Crime-Vorfälle unbedingt anzeigen" – Queer Thurgau diskutiert mit der Polizei und der Politik

Menschen sind wegen ihres Geschlechts oder sexueller Orientierung einer Hasskriminalität ausgesetzt. Im Kampf um gleiche Rechte sowie um politische wie gesellschaftliche Anerkennung sucht Queer Thurgau das öffentliche Gespräch mit den Behörden.

12. März 2023

» Heute.at: Star-Kickerin über Bisexualität – "Für uns normal"

Alisha Lehmann ist nicht nur auf dem Fußballplatz ein Star, sondern auch im Netz. Jetzt spricht die Schweizerin über ihre Bisexualität.

» Nordkurier: Kein Bock auf Nachwuchs-Stress -- moderne Gänse lieber lesbisch

Seit Mitte der 1970er Jahre gibt es in MV Kanadagänse. Allerdings klappt es mit dem Nachwuchs nicht so recht. Bis zu 32 Prozent der Meeresgänse sind homosexuell.

» derStandard.at: Wie Diskriminierung queerer Menschen im Job verhindert werden kann

Beim Umgang mit queeren Personen gibt es Verbesserungspotenzial in vielen Unternehmen und Bereichen. Eine Supervisionsgruppe soll sensibilisieren

» tz: Mehr queerfeindliche Straftaten in Bayern – Das fordern Experten

In Bayern haben sich die Straftaten gegen queere Menschen innerhalb von 11 Jahren versiebenfacht. Was Münchner Experten jetzt fordern.

» euronews: Mitten im russischen Angriffskrieg – LGBT-Gemeinde kämpft um Anerkennung

Die ukrainische LGBT+-Gemeinde vertritt die Ansicht, dass LGBT+-Paare zusätzlich zum Krieg mit Russland einen internen Kampf mit den ukrainischen Behörden führen müssen. Dabei geht es auch um juristische Nebenschauplätze, die eine emorme Tragweite bekommen können.

» katholisch.de interviewt Birgit Mock: Segnung homosexueller Paare bedeutet Einheit in Vielheit

Der Synodale Weg hat sich für umfassende Segensfeiern entschieden. Die Vorsitzende des Forums "Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft", Birgit Mock, erläutert im katholisch.de-Interview wie es nun weitergehen soll und warum die Entscheidung keine Loslösung von der Weltkirche ist.