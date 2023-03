Ausgewählter Artikel:

» (16.03.2023) RND: J.K. Rowling über Ansichten zu Transsexualität – "Zeit wird zeigen, ob ich etwas falsch verstanden habe"

In der fünften Folge des Podcasts "The Witch Trials of J. K. Rowling" hat sich "Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling zu ihren kontroversen Aussagen zum Thema Transsexualität geäußert. Angst um ihr Vermächtnis hat sie deswegen nicht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. März 2023

» Kubakunde: Cubadebate entfernt nach heftiger Kritik homophobe Rede von Fidel Castro

Nach heftiger Kritik hat die kubanische Website Cubadebate eine umstrittene Rede von Fidel Castro, in der er gegen Homosexuelle und religiöse Menschen wetterte, entfernt. Die Veröffentlichung hatte für Empörung bei der LGBTIQ+-Community und vielen Kubanern gesorgt.

» Heute.at über Rugby-Star: "Nach Outing brachen Eltern Kontakt ab"

In der Rugby-Szene gilt Ian Roberts als Ikone. Doch als er sich als homosexuell outete, brach für ihn eine schwere Zeit an. Jetzt gibt er Einblicke.

» Jungle World interviewt Schwules Museum: "Drohungen und Anschläge sind eine Konstante"

Das Schwule Museum in Berlin wurde erneut Ziel ­eines Angriffs. Am Morgen des 24. Februar hatten Mitarbeiter aus der Verwaltung sechs Einschusslöcher an der Hausfront festgestellt. Wann genau die Attacke stattgefunden hatte, ist nicht bekannt. Es wurden zwei Fensterscheiben, der Leuchtschriftzug des Museums und ein darunter angebrachtes Kunstwerk beschädigt. Das war nicht der erste Angriff auf das Museum. 2016 wurde das Schwule Museum bereits mit Metallkugeln beschossen und im April 2020 wurden Steine auf die Glasscheiben geworfen. Die Jungle World sprach mit Jan Künemund vom Schwulen Museum über den Angriff.

» nd-Interview zu Mord an der "Karnevalskönigin der Vielfalt" in Mexiko: "Wir sammeln Geld für einen Grabstein"

Mexiko ist ein gefährliches Pflaster für LGBQT+-Menschen. Sie sind Beleidigungen, Aggressionen und Angriffen auf ihr Leben ausgesetzt. Und die Polizei schaut oft weg oder wird selbst zum Täter. S.a.: "Königin der sexuellen Vielfalt" in Mexiko ermordet (02.03.2023)

» Wiener Zeitung spricht mit Bernardine Evaristo u.a. über schwule alte Männer: "Ich bin gern radikal"

Die britische Schriftstellerin Bernardine Evaristo über schwule alte Männer und tanzenden Feminismus-Fortschritt.

» ZEITjUNG über "Out & About": Aljosha Muttardi im Interview zum Podcast

Aljosha Muttardi hat einen neuen Podcast gestartet: Wir haben mit ihm über "Out & About" sowie sein eigenes Coming-out gesprochen.

» t.akt Magazin: Queerblog – Vielfalt leben beginnt bei der Geburt

Queere schwangere Menschen erfahren im Gesundheitswesen Diskriminierung bei der Geburt. Dieses Thema beschäftigt die Community.

15. März 2023

» taz-Hausbesuch bei Daniela von Raffay, die sich für Lesben und Schwule mit Behinderung einsetzt: Die Liebe höret nimmer auf

Sie malt, sie schreibt, sie spielt Theater. Und sie setzt sich für Lesben und Schwule mit Behinderung ein. Zu Besuch bei Daniela von Raffay.

» taz über Science-Fiction als queeres Vorbild: Eltern im Weltraum

Auch in der Science-Fiction finden sich vielfältige Familienmodelle. Angesichts eines anti-queeren Backlashs scheint sie geradezu revolutionär.

» web.de interviewt Queer-Beauftragten Sven Lehmann Täglich vier Angriffe auf queere Menschen

Seit einem Jahr hat Deutschland einen Queer-Beauftragten. Sven Lehmann spricht im Interview über ein veraltetes Familienrecht und was ihm Sorgen macht.

» derStandard.de: Queere Communitys auf dem Balkan und ihre Divas

Musikalische Entwicklungen und der Kampf für Gleichberechtigung sind im Raum des ehemaligen Jugoslawien eng miteinander verknüpft

» derStandard.de-Interview: Ukrainische Opposition propagiert Gesetz für gleichgeschlechtliche Ehe

Abgeordnete Inna Sowsun im STANDARD-Interview: "Wir kämpfen für Freiheit, für Demokratie, für gleiche Rechte für alle"

» BR Podcast: Das kleine 1x1 der queeren Verhütung

Chlamydien, Tripper, HIV – alles sexuell übertragbare Krankheiten, die wir definitiv NICHT haben wollen! Um sich vor solchen STIs zu schützen, muss man verhüten! Aber wie läuft safer sex bei queere Menschen und ist die Unterscheidung nach queer und nicht-queer beim Thema Verhütung überhaupt sinnvoll? Dafür sprechen wir heute mit einer Expertin der Münchner Aids-Hilfe!

» Zeit Online über Transfeindlichkeit in den USA: Wenn Kabarett zum Kapitalverbrechen wird

Sie verbieten Minderjährigen Hormonbehandlungen und Dragqueens öffentliche Auftritte: Wie die Republikaner in den USA Transfeindlichkeit zur gesetzlichen Norm erheben.

» profil: "Möchte als Schwuler angstfrei durch Migrantenviertel spazieren können"

Neos-Integrationssprecher Yannick Shetty will einen "dritten Weg" in der Zuwanderungspolitik einschlagen. Was wäre sein Programm für ein besseres Miteinander?

» derStandard.de-Video: Aktivisten demonstrierten gegen ugandisches Anti-LGBTQ-Gesetz

Demonstranten haben am Commonwealth Day in London gegen einen ugandischen Gesetzesentwurf protestiert. Das Gesetz würde Menschen, die sich als homosexuell identifizieren, mit bis zu zehn Jahren Haft bestrafen

» israel heute: Das ist unbiblisch! – Israelische Vermieter lehnen homosexuelle Mieter ab

Laut einem Bericht von N12 weigern sich Vermieter in Zentralisrael, Wohnungen an homosexuelle Paare zu vermieten und berufen sich dabei auf das in der Thora festgelegte Verbot.

» NRWision: Alles Inklusiv – Queere Menschen mit Behinderungen

Über queere Menschen mit Behinderungen spricht Sexualwissenschaftler Stefan Günther von "Pro Familia" in Paderborn. "Queer" ist ein Sammelbegriff für Lesben, Schwule, Bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche Menschen. Im Gespräch mit den Moderatoren Niklas Hartmann und Stefanie Fenners geht's vor allem um die behinderte Teilhabe von queeren Menschen an der Gesellschaft

14. März 2023

» 20 Minuten über trans Aktivistin Nadine Schlumpf: Erst nach ihrem langen Kampf fielen die hohen Operations-Hürden

Bis 2011 mussten trans Menschen über 25 Jahre alt sein und diverse Regeln befolgen für eine solche Operation. Erst als eine fast 70-jährige trans Frau sich das Recht in Strassbourg erstritt, änderte sich das.