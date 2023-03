Ausgewählter Artikel:

» (19.03.2023) Jüdische Allgemeine über Therese Giehse: Münchnerin mit vielen Identitäten

Ein Podcast über Therese Giehse lässt auch Aktivistinnen der queer-jüdischen Szene zu Wort kommen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. März 2023

» TAG24: Homophobe Attacke frei erfunden – Jetzt bricht Nicolas Puschmanns Ex-Freund sein Schweigen

Nachdem Ex-Prince-Charming Nicolas Puschmann wegen einer frei erfundenen homophoben Attacke verurteilt wurde, meldet sich erstmals sein Ex-Freund Lars zu Wort. S.a.: Nicolas Puschmann erfand schwulenfeindliche Attacke (25.01.2023)

» katholisch.de: Synodaler Weg – Bischof Fürst warnt vor "abgespaltener Sonderkirche"

Eine "abgespaltene Sonderkirche" durch den Synodalen Weg? Das befürchtet der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst. Dabei seien viele Forderungen schon erfüllt, betont der Oberhirte – und sprach auch über Homosexualität.

» Badische Zeitung: Neues Gesetz könnte queere Menschen in Uganda noch stärker kriminalisieren

Homosexuelle Menschen in Uganda sind immer wieder Ziel von Hass und Hetze. Mit einem neuen Gesetz könnte schon das Vermieten eines Zimmers an queere Menschen strafbar werden.

» HNA aus Schwalm-Eder: Neue Freizeitangebote und geschützter Raum für queere Jugendliche

Läuft alles wie geplant, gibt es im Schwalm-Eder-Kreis schon in einem halben Jahr einen regelmäßgen, offenen Queer-Treff.

18. März 2023

» taz über Fußball in den Niederlanden: Homophobie als Nebenwiderspruch

Als Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung sollen in der Eredivisie Kapitäne die One-Love-Binde tragen. Nicht alle wollen mitmachen.

» 90minuten.at spricht mit Oliver Egger über Homophobie: "Ohne Strafen wird man der Sache nicht Herr werden"

Homophobie bleibt ein Problem in Österreichs Fußball. Kurz vor dem Wiener Derby hat 90minuten.at mit jemandem gesprochen, der das ändern möchte: Oliver Egger von der Ombudsstelle "Fußball für Alle".

» SWR: Max und Valentin Billmann – wegen Homosexualität verfolgt und in den Suizid getrieben

Karlsruher Stolpersteine erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. Jetzt auch an zwei Personen, die wegen Homosexualität verfolgt wurden.

» Express über Schwule beim Blutspenden: Kölner Sexualpädagoge spricht aus, was viele denken – "Wichtiger Schritt"

Homosexuelle Männer dürfen in Zukunft in Deutschland Blutspenden. Eine entsprechende Änderung des Transfusionsgesetzes wurde im Bundestag beschlossen. Jürgen Piger, Geschäftsführer und Sexualpädagoge in der Kölner queeren Jugendeinrichtung "anyway", hat sich dazu geäußert.

» hessenschau: Warum Zahlen zu queerfeindlicher Gewalt nicht das ganze Problem zeigen

In der Kriminalstatistik liegen die Zahlen queerfeindlicher Gewalt in Hessen im niedrigen zweistelligen Bereich. Viele queere Personen wollen allerdings nach einem Angriff keine Anzeige erstatten.

17. März 2023

» SWR-Kommentar: Endlich! Schwule dürfen Blut spenden

Sexuelle Orientierung darf ab sofort keine Rolle mehr beim Blutspenden spielen – das hat der Bundestag nun entschieden. Schwule sollen genau wie alle anderen an der Gesellschaft teilhaben können – ohne Benachteiligung.

» Kleine Zeitung: Österreichs Bischöfe zögern beim Zölibat und bei Homosexuellen-Segnung

Österreichs Bischöfen haben sich diese Woche auch zum Zölibat beraten. Erzbischof Franz Lackner übt sich dabei allerdings in Zurückhaltung.

» Express über "Beethovens Bunte": Bonner Verein steht vor dem Aus – doch dann kommt alles anders

Lange wurde um den Fortbestand des Vereins r(h)einqueer Bonn e.V. gezittert. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

» NDR: Queer und Glauben – Muslime und Christ*innen erzählen

» ZDF 37°Leben: Unterwegs für Teens und queere Oldies

Mit ihrer sozialen Arbeit sind Amelie Sophie Preyss und René Kirchhoff unterwegs für Teens und queere Oldies. Sie sind ein Kitt in der Gesellschaft.

» OVB online: "Mia San Queer" in Rosenheim

Jedes Jahr feiern queere Menschen den Christopher Street Day (CSD). Jetzt soll der internationale Gedenk- und Feiertag endlich auch nach Rosenheim kommen. Das Ziel: die queere Szene in der Stadt sichtbar machen. Doch die Vorbereitungen laufen schleppend. Ein offener Brief soll helfen.

16. März 2023

» derStandard.de: Warum Fitness-Influencerin Pamela Reif als transfeindlich kritisiert wird

Eine unbedachte Aussage in einem ihrer Tiktok-Videos löste einen Shitstorm gegen die Fitness-Influencerin aus

» Domradio: Bistum Osnabrück will Segnungen schnell einführen

Laien-Predigten in Eucharistiefeiern und Segnungen homosexueller Paare: Das Bistum Osnabrück möchte zentrale Entscheidungen des Synodalen Wegs zügig umsetzen. Angst vor Kritik aus Rom hat das Bistum nicht, sagt Martina Kreidler-Kos.

» Promiflash: Lil Nas X entschuldigt sich für unpassenden Transgender-Witz

Lil Nas X zeigt Einsicht. Der Rapper hatte sich im Juli 2019 als homosexuell geoutet, nachdem er seine sexuelle Orientierung über viele Jahre geheim gehalten hatte. Umso mehr überraschte es, dass der "Old Town Road"-Interpret öffentlich einen Witz über die Trans-Community riss. Immerhin musste der Musiker nach seinem Outing selbst einige beleidigende Tweets über sich ergehen lassen. Jetzt entschuldigte sich Lil Nas X für seinen unangebrachten Transgender-Witz!

» Kubakunde: Cubadebate entfernt nach heftiger Kritik homophobe Rede von Fidel Castro

Nach heftiger Kritik hat die kubanische Website Cubadebate eine umstrittene Rede von Fidel Castro, in der er gegen Homosexuelle und religiöse Menschen wetterte, entfernt. Die Veröffentlichung hatte für Empörung bei der LGBTIQ+-Community und vielen Kubanern gesorgt.