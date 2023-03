Ausgewählter Artikel:

» (22.03.2023) RND klärt auf: Transsexuell, Transgender, Transident – Was ist der Unterschied?

Die Fitnessinfluencerin Pamela Reif erntete für ihre Wortwahl über trans Menschen viel Kritik. Der Fall zeigt: Viele Menschen wissen nicht, welche oft verwendeten Worte und Formulierungen als abwertend gelten. Ein Überblick.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. März 2023

» Süddeutsche Zeitung über Gesellschaftspolitik der Ampel: Aufbruch? Machen wir später

Die Ampel will das Namensrecht modernisieren, das Unterhaltsrecht reformieren, ein Selbstbestimmungsgesetz zur Geschlechtsangleichung vorlegen. Doch bei allen Versprechen heißt es: warten.

» evangelisch.de: Pansexualität – aufgeschlossen und aktivistisch

Was ist eigentlich pansexuell? (Wie) unterscheidet sich diese Orientierung von bisexuell und anderen?

» Berliner Zeitung: Aktivistin fordert Abschaffung der Ehe – Männer sollen Feminismus-Steuer zahlen

Die Ehe scheint sich selbst abzuschaffen – aber eine Autorin will schneller sein. Dann ende mit der Ehe auch gleich das kapitalistische Wirtschaftssystem. S.a.: Wie ist das Ende der Unterdrückung möglich, Emilia Roig? (28.01.2023)

» ORF: Wie queer "denkt" künstliche Intelligenz?

Der Textgenerator ChatGPT, der auf künstlicher Intelligenz (KI) beruht, beantwortet Fragen und schreibt Texte aller Art, vom Gedicht bis zur Kurzgeschichte. Neue Entwicklungen im Sprachgebrauch stellen die Technologie aber durchaus vor Herausforderungen – wie zwei Fachleute am Beispiel von genderinklusiver Sprache beschreiben.

» BR Podcast über Butches: Von wegen "Mannsweiber" – warum wir sie feiern sollten

Wir rollen heute den roten Teppich aus, für die Leute, die als Frauen gelesen werden, aber in Männerklamotten die Welt bewegt haben: Die Butches dieser Welt, Kessen Väter und Löwinnen: ihr seid gemeint! Wir finden raus, welchen krassen Beitrag Frauen in Männerkleidung für die Rechte von Frauen und queeren Leuten allgemein geleistet haben und worauf es stilmäßig ankommt, wenn man sich in eine richtige Butch verwandeln will.

» RP Online: Die Regenbogen AG macht die Kirche bunter

Erster Segnungsgottesdienst für alle sich liebenden Paare beginnt am Sonntag um 16 Uhr in der Pfarrkirche Thomas-Morus. Vorab gab es Informationen über Vielfalt jenseits der klassischen Normen.

» Frankfurter Neue Presse: Hier finden queere Senioren ein tolerantes Zuhause

Beim Diversitätsprojekt "Wir l(i)eben Vielfalt!" im Schwanthaler Carrée geht es um Toleranz und ein friedliches Miteinander.

21. März 2023

» Sumikai: Marathon-Kategorie für nichtbinäre Teilnehmer in Tokyo

Für nichtbinäre Teilnehmer soll es im Herbst beim Marathon in Tokyo erstmals eine eigene Kategorie geben. Dies wurde vom Stadtbezirk Setagaya auf einer Sitzung am 10. März bekannt gemacht.

» Cellesche Zeitung: Bei der "Queer & Friends"-Disco soll die Vielfalt gefeiert werden

Feiern, tanzen oder einfach quatschen in ungezwungener Atmosphäre – Die Gewölbe des Celler Schlosses sollen am nächsten Samstag in Regenbogengarben erstrahlen.

20. März 2023

» antenne bayern: Sonntagsfrühstück mit Drag-Queen Olivia Jones

Olivia heißt eigenlich Oliver Knöbel und ist vermutlich Deutschlands bekanntester Travestiekünstler mit der Kunstfigur Oliva Jones, mit der sie fast ausschließlich auftritt.

» Der Postillon: Junge (1) schwul, weil seine Eltern ihm einmal versehentlich nichts Blaues angezogen haben

Wie folgenschwer ein kleiner Fehler doch sein kann, denkt sich Eveline Ulmer manchmal. Die Schwerinerin ist sich sicher, dass ihr einjähriger Sohn Leo homosexuell geworden ist, nachdem sie ihm einmal versehentlich nichts Blaues angezogen hat.

» familie.de: 5 Tipps von Brix Schaumburg, um mit Kindern über LGBTIQ+ zu reden

Schauspieler Brix Schaumburg gibt 5 Tipps, mit Kindern offen über queere Themen und Lebensweise zu sprechen und ein liebevolles Umfeld zu schaffen.

» Spektrum der Wissenschaft über Homosexualität: Händchenhalten unerwünscht?

Homosexualität: Unsere Gesellschaft gibt sich tolerant. Doch schwule, lesbische und transgender Personen erleben im Alltag das Gegenteil.

» tagesschau.de über Hetze gegen Elly Schlein: Frauenfeindlich, homophob, antisemitisch

Seit einer Woche ist Schlein Vorsitzende der größten italienischen Oppositionspartei – mit einem klaren Gegenentwurf zur ultrarechten Politik der Regierung Melonis. Hass und Hetze, die ihr entgegenschlagen, sind gewaltig.

19. März 2023

» Jüdische Allgemeine über Therese Giehse: Münchnerin mit vielen Identitäten

Ein Podcast über Therese Giehse lässt auch Aktivistinnen der queer-jüdischen Szene zu Wort kommen

» TAG24: Homophobe Attacke frei erfunden – Jetzt bricht Nicolas Puschmanns Ex-Freund sein Schweigen

Nachdem Ex-Prince-Charming Nicolas Puschmann wegen einer frei erfundenen homophoben Attacke verurteilt wurde, meldet sich erstmals sein Ex-Freund Lars zu Wort. S.a.: Nicolas Puschmann erfand schwulenfeindliche Attacke (25.01.2023)

» katholisch.de: Synodaler Weg – Bischof Fürst warnt vor "abgespaltener Sonderkirche"

Eine "abgespaltene Sonderkirche" durch den Synodalen Weg? Das befürchtet der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst. Dabei seien viele Forderungen schon erfüllt, betont der Oberhirte – und sprach auch über Homosexualität.

» Badische Zeitung: Neues Gesetz könnte queere Menschen in Uganda noch stärker kriminalisieren

Homosexuelle Menschen in Uganda sind immer wieder Ziel von Hass und Hetze. Mit einem neuen Gesetz könnte schon das Vermieten eines Zimmers an queere Menschen strafbar werden.

» HNA aus Schwalm-Eder: Neue Freizeitangebote und geschützter Raum für queere Jugendliche

Läuft alles wie geplant, gibt es im Schwalm-Eder-Kreis schon in einem halben Jahr einen regelmäßgen, offenen Queer-Treff.