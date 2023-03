Ausgewählter Artikel:

» (25.03.2023) Tagesspiegel über Ugandas Anti-Homosexuellen-Gesetz: Christen in Afrika – konservativ und fundamentalistisch

Homosexuelle Handlungen sind in Uganda seit der Kolonialzeit verboten. Nun hat das Parlament eine weitere Gesetzesverschärfung beschlossen. Eine wichtige Rolle spielt die Religion.

» Merkur: Freising ist Pilotstandort für Projekt "queere Kirche"

Das Erzbistum München und Freising ein neues Projekt gestartet: die Regenbogenpastoral. Pilotstandort ist das KBW Freising.

» Nau über Umfrage: Die meisten Transmenschen sind nach Transition glücklicher

Eine neue Umfrage aus den USA zeigt, dass die meisten Transmenschen nach ihrer Transition glücklicher sind als zuvor. Auch die Diskriminierung wird beleuchtet.

» hessenschau: Transfrauen – weiblich genug für den Frauenbereich?

Das geplante Selbstbestimmungsgesetz soll es ermöglichen, das Geschlecht im Pass selbst festzulegen. Die Einführung wird von einer teils harschen Debatte begleitet – und der Frage: Sollten auch Transfrauen Zugang zu Frauenbereichen haben? Wie Justiz, Frauenhäuser und Schwimmbäder damit umgehen.

» B.Z. Berlin zum Ramadan: "Ich habe dafür gebetet, nicht schwul zu sein"

Für schätzungsweise 250 bis 300 Tausend Muslime in Berlin begann am 23. März der Fastenmonat Ramadan. Eine Zeit des Verzichts, der Besinnung – aber auch der Liebe. Für den Berliner Ali D. (30) ist es aber vorallem eine Zeit, die besonders emotional ist. Denn: er stammt aus einer muslimischen Familie – und ist schwul.

» ORF: Ansturm auf LGBTIQ-Beratungsstelle

Klagenfurt hat seit Herbst eine neue Beratungsstelle für Menschen der LGBTIQ-Community, wie es sie bisher in Kärnten nicht gegeben hat. Die Beratungsstelle Courage ist ein Treffpunkt für alle die schwul, lesbisch, bisexuell oder transgender sind. Der Ansturm ist groß. Immerhin zählt jede zehnte Person in Kärnten zur Regenbogen-Familie.

24. März 2023

» Deutsche Welle: Moises Spilere – Brasiliens erster schwuler Fußball-Klubpräsident

Moises Spilere führt den Zweitligisten Caravaggio Futebol Clube – als erster offen homosexueller Vereinschef. Mit seinem Klub hat er große Pläne.

» Süddeutsche Zeitung: Queer und bunt im Gottesdienst

Das Kreisbildungswerk will die Impulse des Regenbogenpastorals im Landkreis Freising vorantreiben. Ziel ist es, die Themen Homosexualität und Queersein in der katholischen Kirche präsenter zu machen, gerade weil die Vorbehalte und das Misstrauen noch groß sind.

» derStandard.de: Homofeindlichkeit nimmt weltweit zu – nicht nur in Afrika

Mit Uganda wendet sich erneut ein Land immer radikaler gegen queere Menschen. Doch auch in Europa und den USA gibt es Rückschritte bei LGBTQI-Rechten

» Stuttgarter Nachrichten über queeres Theaterstück "Liliom": Traumata im Scheinwerferlicht

Gemeinsam mit dem Citizen Kane Kollektiv verarbeitet die Queer-Aktivistin Ida Liliom im Drama "Liliom" die Geschichte ihres Urururgroßvaters.

» Berliner Zeitung: Transfeindlichkeit bei der Jungle World? Eigene Autoren attackieren linke Zeitung

In einem offenen Brief erheben Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen die Wochenzeitung. Einer der Beschuldigten ist selbst Transmann – er weist die Kritik zurück.

» Süddeutsche Zeitung: Wo Homosexuellen Haft oder sogar Hinrichtung droht

Uganda verabschiedet ein neues, scharfes Gesetz gegen alle queeren Menschen. Auch in vielen anderen afrikanischen Ländern stoßen LGBTQ-Personen auf Hass und Ablehnung. Warum ist die Homophobie dort so gesellschaftsfähig?

» NDR: Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare

Bei Familie Kordt hat jeweils nur die Mutter das Sorgerecht, die das Kind geboren hat. Sie wartet darauf, dass das Gesetz geändert wird.

23. März 2023

» taz über Vorwürfe gegen "Jungle World": Transfeindlichkeit im Jungle?

In einem offenen Brief kritisieren Au­to­r*in­nen Transfeindlichkeit bei der Wochenzeitung "Jungle World". Die Redaktion widerspricht.

» taz: Bremen soll Queere besser pflegen

Die Bremer Bürgerschaftsfraktionen von SPD, Grünen und Linken fordern, die Interessen queerer Menschen in der Altenpflege besser zu berücksichtigen.

» taz-Kommentar zum Urteil im Trans-Mordfall in Münster: Offensichtlicher (Selbst-)Hass

Das Gericht wollte in dem tödlichen Angriff auf Malte C. keine Queerfeindlichkeit erkennen. Es ist ein Fehler, diese Motivlage auszublenden.

» BRF aus Antwerpen: Wirbel um abgesagtes LGBTQ+-Fastenbrechen

Für die Muslime beginnt am Donnerstag der Fastenmonat Ramadan. Sie dürfen dann erst nach Sonnenuntergang essen oder trinken: Das abendliche Fastenbrechen wird gerne gemeinschaftlich begangen. In Antwerpen war in diesem Zusammenhang ein gemeinsames Fastenbrechen für Muslime der LGBTQ+-Gemeinschaft geplant. Nun wurde es aber abgesagt.

» Neues Ruhrwort: Overbeck – Segnung homosexueller Paare im Bistum Essen möglich

Die umstrittene Segnung homosexueller Paare ist nach Worten von Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck in seinem Bistum längst Praxis.

» Domradio: Tutu-Tochter und Priesterin zu Homosexualität in der Kirche – "Kriminalisierung ist Erbe der Kolonialmächte"

Die südafrikanische Priesterin Mpho Tutu van Furth hat die Entscheidung der Church of England begrüßt, künftig auch homosexuelle Paare zu segnen. "Es ist ein guter Schritt", sagte die Tochter des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu.