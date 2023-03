Ausgewählter Artikel:

» (27.03.2023) Berliner Zeitung: Undercover auf Grindr – Polizei in Ägypten verfolgt Schwule auf Dating-Apps

Die Dating-App Grindr ruft seine ägyptischen Nutzer zur Vorsicht auf. Die Behörden nutzen offenbar gezielt Fake-Profile, um Jagd auf queere Personen zu machen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. März 2023

» TAG24 aus New York: Schlimme Vorwürfe – Wurde einer Trans-Frau von Flughafen-Mitarbeiterin in die Hoden geschlagen?

Eine TSA-Mitarbeiterin soll am Samstag am JFK Flughafen in New York einer Trans-Frau in die Genitalien geschlagen und sie angeschrien haben.

» feinschwarz: Lieber Papst Franziskus!

Im Oktober 2022 wurde ein Brief von #OutInChurch an Papst Franziskus übergeben – bis heute ohne Antwort. Die Initiator*innen veröffentlichen auf feinschwarz.net nun den Wortlaut.

» Spiegel: Anti-Trans-Aktivistin bricht Neuseeland-Tour ab

Eine umstrittene britische Anti-Trans-Aktivistin wollte nach einem Skandalauftritt in Australien auch in Neuseeland sprechen. Doch daraus wurde wegen massiver Proteste nichts.

» Sonntagsblatt: Was sich ein transidenter Pfarrer vom neuen Selbstbestimmungsgesetz wünscht

Pfarrer Sebastian Klee ist transident. In seinem Kommentar beschreibt er, was er sich vom neuen Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung wünscht – und von seiner Kirche.

» Frankfurter Rundschau interviewt Wolfgang Rothe: "Bibelstellen heranzuziehen, um Hass gegenüber Homosexuellen zu betreiben, ist ein Missbrauch der Bibel"

Der katholische Geistliche Wolfgang Rothe über die Diskriminierung queerer Menschen in der Kirche, Geschlechterkonstrukte – und warum er trotz allem gerne Priester ist

» Sächsische.de: "Viele Eltern sind total verunsichert" – Verein unterstützt Familien mit Transgender-Kindern

Seit mehr als 30 Jahren berät der Verein "Gerede" in Dresden all jene, die mit einem Geschlechterwechsel konfrontiert sind. Warum der Bedarf weiter steigt.

» Celler Zeitung: Celler LGBTQ-Community macht die Nacht zum Tag

Die zweite Auflage der "Queer & Friends"-Disco im Celler Schloss war ein voller Erfolg.

26. März 2023

» taz-Kommentar zum Selbstbestimmungsgesetz: Rasche Umsetzung angesagt

Das Selbstbestimmungsgesetz ist vielleicht das wichtigste queerpolitische Vorhaben der Regierung. Jetzt muss es nur noch schnell umgesetzt werden.

» taz über queerfeindliche Allianzen: Gegner Globohomo

Immer mehr Länder erlassen queerfeindliche Gesetze, in Europa erreicht die Gewalt neue Höchststände. Formiert sich eine homophobe Internationale?

» Zeit Online: Iowa und Georgia verbieten Transitionsbehandlungen für Minderjährige

Weitere US-Bundesstaaten untersagen Minderjährigen geschlechtsbestätigende Behandlungen. In Schulen dürfen sie Toiletten nicht entsprechend ihrer Genderidentität nutzen.

» Blick interviewt Schweizer LGBT-Aktivistin Anna Rosenwasser: "Ich überlege mir, in die Politik zu gehen"

Die Zürcherin Anna Rosenwasser (33) ist mit ganzem Herzen eine LGBTQ-Aktivistin – und zwar eine der erfolgreichsten im Land. Sie führt führt einen der meistbeachteten Instagram-Accounts für queeren und feministischen Aktivismus in der Schweiz.

» t-online: Älteste Dragqueen der Welt gestorben

Ihr Nachtclub gilt als kulturelle Institution und wurde als historischer Ort in ein nationales Register aufgenommen. Jetzt ist die älteste Dragqueen der Welt tot.

» RND über Trump-Kundgebung: Rechtsradikaler Sänger beschimpft Selenskyj als "homosexuellen Spinner"

Donald Trump stand während seiner ersten Wahlkampfkundgebung noch gar nicht auf der Bühne, da sorgt einer seiner prominenten glühenden Fans bereits für einen Eklat: Der rechte Rocksänger Ted Nugent beschimpft den ukrainischen Präsidenten Selenskyj als "homosexuellen Spinner".

» BuzzFeed: "Sprachliche Gewalt" – Trans Person zeigt, wie du Misgendern vermeidest

Ein Gericht setzt transphoben Ausdrucksweisen Grenzen. Rechte reagieren mit großem Getöse. Dabei ist respektvoller Umgang gar nicht so schwer, zeigen Betroffene auf.

25. März 2023