Ausgewählter Artikel:

» (29.03.2023) Express: Queere Menschen in Köln lernen, sich zu wehren – Stadt Köln unterstützt Projekt

Um Anfeindungen von queeren Menschen in Köln zu unterbinden, unterstützt die Stadt mehrere Projekte der LGBTQI+-Community. Darunter zählt das Selbstverteidigungsangebot des SC Janus e.V.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. März 2023

» NZZ: Was Mode mit der Unordnung der Geschlechter zu tun hat

Die Diskussion über die Binarität der Geschlechter ist omnipräsent. Seit jeher mittendrin ist die Mode. Denn sie durchkreuzt das für viele Allernatürlichste.

» RND über Tennessee: Wie ein US-Bundesstaat Transfeindlichkeit gesetzlich unterstützt

Gesetze, die Transfeindlichkeit zulassen oder sogar unterstützen, sind in den USA keine Seltenheit - in konservativ regierten Bundesstaaten werden es immer mehr. Besonders deutlich wird dabei Tennessee, das kürzlich Drag-Shows im öffentlichen Raum und vor Kindern verboten hat.

» Blick: Trans Mann Elias D. (33) hat vor seiner Geschlechtsangleichung eine Tochter geboren – "Mamasein ist kein Geschlecht"

In der Schweiz gibt es rund 40'000 trans Personen. Trans Mann Elias D. und sein Ehemann sind Eltern einer gemeinsamen Tochter. Elias D. hat sie vor seiner Geschlechtsanpassung zur Welt gebracht. Mit «sichtbar» spricht er über seine Schwangerschaft und die Transition.

» Express: Queere Menschen in Köln lernen, sich zu wehren – Stadt Köln unterstützt Projekt

Um Anfeindungen von queeren Menschen in Köln zu unterbinden, unterstützt die Stadt mehrere Projekte der LGBTQI+-Community. Darunter zählt das Selbstverteidigungsangebot des SC Janus e.V.

28. März 2023

» sport1 zitiert Timo Baumgartl über versteckte Homosexualität im Fußball: "Kann nicht gesund sein"

Themen wie Krebs, Psychotherapie und Homosexualität sind im Profifußball größtenteils tabu. Timo Baumgartl nimmt diesbezüglich allerdings kein Blatt vor den Mund.

» nd: Vereint im Hass auf Queers und Linke

Im Ruhrgebiet sorgt eine Gruppe von rechten Gewalttätern für Aufregung. Das Besondere ist ihre Zusammensetzung

» Krebsinformationsdienst: PSA-Screening bei Transfrauen

Transfrauen haben eine Prostata. Daher können sie an Prostatakrebs erkranken. Welche Früherkennung ist sinnvoll? Was man bisher zum PSA-Screening bei Transfrauen weiß, fasst krebsinformationsdienst.med für Sie zusammen.

» Zeit-Podcast: "Ich war glücklich als trans Mann, aber versteckte einen Teil von mir"

Mit 19 outet sich Eli Kappo als Mann, lebt später erneut als Frau. Waren Beratung, Hormone, OPs ein Fehler? Nein, sagt Kappo. Auch Detransition müsse nicht das Ziel sein.

» SWR-Podcast: LGBTQIA+ Teil 2 – Transsexualität

Lars und Linda, ein Pärchen aus Berlin, sind zu Gast bei Sabrina und Max. Nach der Einführung in die LGBTQIA+-Welt in Teil 1 geht es in dieser Folge um die persönliche Geschichte von Lars, einem trans Mann und um seine Beziehung zu Linda, einer cis Frau. Kennengelernt haben sich die beiden über eine Dating-Plattform. Sie leben und lieben wie ein normales Hetero-Pärchen und haben guten Sex miteinander – nur ein bisschen anders.

» Schweizer Illustrierte: Franz von Bayern musste seine Liebe 40 Jahre lang geheim halten

Franz von Bayern outete sich 2021 als homosexuell. Bis zu diesem Schritt war es aber für den Urenkel des letzten Königs von Bayern ein langer Weg. Heute kann er die 40-jährige Beziehung zu seinem Partner endlich öffentlich ausleben.

» Kirche+Leben zitiert Experte: Übereinkunft mit Vatikan zu Segensfeiern ist möglich

Liturgiewissenschaftler Ewald Volgger sieht die Chance auf eine Übereinkunft mit dem Vatikan zu Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare und wiederverheiratete Geschiedene.

» FSSPX: Belgien – Der Papst akzeptiert angeblich die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

Der Bischof von Antwerpen hat bekräftigt, dass der Papst grünes Licht für die Segnung homosexueller Paare gegeben hat, die von den belgischen Bischöfen gebilligt wurde. Er gab diese Erklärung während der letzten Versammlung des Deutschen Synodalen Weges ab.

27. März 2023

» Berliner Zeitung: Undercover auf Grindr – Polizei in Ägypten verfolgt Schwule auf Dating-Apps

Die Dating-App Grindr ruft seine ägyptischen Nutzer zur Vorsicht auf. Die Behörden nutzen offenbar gezielt Fake-Profile, um Jagd auf queere Personen zu machen.

» TAG24 aus New York: Schlimme Vorwürfe – Wurde einer Trans-Frau von Flughafen-Mitarbeiterin in die Hoden geschlagen?

Eine TSA-Mitarbeiterin soll am Samstag am JFK Flughafen in New York einer Trans-Frau in die Genitalien geschlagen und sie angeschrien haben.

» feinschwarz: Lieber Papst Franziskus!

Im Oktober 2022 wurde ein Brief von #OutInChurch an Papst Franziskus übergeben – bis heute ohne Antwort. Die Initiator*innen veröffentlichen auf feinschwarz.net nun den Wortlaut.

» Spiegel: Anti-Trans-Aktivistin bricht Neuseeland-Tour ab

Eine umstrittene britische Anti-Trans-Aktivistin wollte nach einem Skandalauftritt in Australien auch in Neuseeland sprechen. Doch daraus wurde wegen massiver Proteste nichts.

» Sonntagsblatt: Was sich ein transidenter Pfarrer vom neuen Selbstbestimmungsgesetz wünscht

Pfarrer Sebastian Klee ist transident. In seinem Kommentar beschreibt er, was er sich vom neuen Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung wünscht – und von seiner Kirche.

» Frankfurter Rundschau interviewt Wolfgang Rothe: "Bibelstellen heranzuziehen, um Hass gegenüber Homosexuellen zu betreiben, ist ein Missbrauch der Bibel"

Der katholische Geistliche Wolfgang Rothe über die Diskriminierung queerer Menschen in der Kirche, Geschlechterkonstrukte – und warum er trotz allem gerne Priester ist

» Sächsische.de: "Viele Eltern sind total verunsichert" – Verein unterstützt Familien mit Transgender-Kindern

Seit mehr als 30 Jahren berät der Verein "Gerede" in Dresden all jene, die mit einem Geschlechterwechsel konfrontiert sind. Warum der Bedarf weiter steigt.

» Celler Zeitung: Celler LGBTQ-Community macht die Nacht zum Tag

Die zweite Auflage der "Queer & Friends"-Disco im Celler Schloss war ein voller Erfolg.