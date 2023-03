Ausgewählter Artikel:

» (31.03.2023) Blick: Trans Mann Elias D. (33) beantwortet Community-Fragen

Trans Mann Elias D. hat sich nach der Geburt seiner Tochter dazu entschieden, eine Geschlechtsangleichung durchzuführen. Er spricht darüber, welche Gedanken er sich vor den Operationen gemacht hat und wie sein Umfeld auf die Transition reagierte.

31. März 2023

» Inside Wirtschaft: Grüne trans* Politikerin Tessa Ganserer will Minderjährige im neuen Selbstbestimmungsgesetz stärken

Der Weg zur Selbstbestimmung war lang, doch nun soll bald das Transsexuellengesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz abgelöst werden. Justiz- und Familienministerium haben sich nach langen Beratungen geeinigt. Endlich sagen viele aus der Community. Trans, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen können dann z.B. ihren Vornamen durch eine einfache Selbstauskunft beim Standesamt ändern lassen. Besonders sensibel ist das Thema aber bei Minderjährigen. Für die Stärkung ihrer Rechte will sich die Grüne trans* Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer bei den Beratungen im Parlament stark machen. "Da sehe ich noch großen Diskussionsbedarf. Für die 14- bis 18-Jährigen wird die Zustimmung der Eltern benötigt. Es sind Jugendliche, die am schwächsten sind. Und genau hier muss der Staat den schwächsten in unserer Gesellschaft am stärksten zur Seite stehen. Dass wir Jugendlichen ab 14 Jahren das Recht geben, über ihre eigene Geschlechtlichkeit selbst zu entscheiden", sagt Tessa Ganserer. Im Gespräch mit Inside Wirtschaft-Gründer Manuel Koch geht es auch um ihr eigenes Coming Out 2019 im Bayerischen Landtag.

