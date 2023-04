Ausgewählter Artikel:

03. April 2023

» Geschichte der Gegenwart: Inter­na­tional orga­ni­sierte Trans­feind­lich­keit – vom Papst zu Putin

Antifeminismus ist ein Kernanliegen reaktionärer Politik – und richtet sich aktuell massiv gegen trans Menschen. Wie ist der Kampf gegen die Gleichberechtigung von Frauen und Queers – unter dem Stichwort Gender – von einem katholischen Nischenthema zum Fundament eines rechten, internationalen Netzwerks geworden?

» Bistum Münster: Als queere Menschen gut im Bistum Münster arbeiten

"Man kann bei uns im Bistum Münster gut arbeiten, auch wenn man in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt." Das hat der Generalvikar des Bistums Münster, Dr. Klaus Winterkamp, bei einer Podiumsdiskussion auf der am Samstag (1. April) zu Ende gegangenen Tagung "Kirche ohne Angst" betont.

02. April 2023

» Tagesspiegel über Homophobie in Ostafrika: Koloniale Spuren und evangelikanisches Geld

Nicht nur Uganda will Homosexualität schärfer verfolgen. Auch in Tansania, Kenia und Ghana gibt es Pläne. Geschaffen wurden viele Gesetze in der Kolonialzeit – heute mischen US-Christen kräftig mit.

» Deutsche Welle: Kreuz und queer – Die transidente Pfarrerin Elke Spörkel

Es war ein Skandal mit allem Drum und Dran. 2010 erklärte der Pfarrer der kleinen evangelischen Gemeinde Haldern, dass er eine Frau sei. Das Dorf stand Kopf. Eine Geschichte von Verleugnung, Vertreibung, aber auch von Mut und einem Neuanfang.

» taz über LGBTQ in Indien: Ehe für alle nicht mehr fern

Dem Obersten Gericht in Indien stehen Verhandlungen über die Homo-Ehe bevor. Es könnte ein riesiger Erfolg für die liberalen Kräfte im Land werden.

» Aprilscherz der Mindener Rundschau: Porta Westfalica – Trans-Queer-Denkmal statt "Kaiser-Wilhelm"?

Vergangenheit soll aufgearbeitet werden / Offener Umgang mit der Vergangenheit und Neuanfang

» Abendzeitung-Interview: Herzog Franz von Bayern über seine Homosexualität – "Ich habe nicht das Recht, im Land zu polarisieren"

Herzog Franz von Bayern blickt in seinem Buch auf ein fast 90-jähriges Leben zurück und spricht mit der AZ über seine gar nicht königliche Kindheit im Lager, eine Familie mit Haltung und Humor, die Liebe zu Kunst und Musik, seinen Partner und die Zukunft des Hauses Wittelsbach.

» Focus-Interview mit vielen dummen Aussagen: Transfrau Lisa findet neues Ampel-Gesetz eine "Katastrophe"

Künftig soll man den Vornamen und das Geschlecht durch einen einfachen Antrag beim Standesamt ändern können. Durch das neue Selbstbestimmungsgesetz würde endlich die Würde der Betroffenen berücksichtigt, sagen die Befürworter. Transfrau Lisa Klapp (58), selbständig im Einzelhandel, sieht das ganz anders.

» SRF über Kulturkampf in den USA: "Die Wokeness stirbt" – LGBTQ wird zum politischen Kampfbegriff

Konservative und Populisten schiessen sich auf Schwule, Lesben und Transmenschen ein. Eine Historikerin ist alarmiert.

» Süddeutsche Zeitung über trans Frau Angelique Nagel: Die schillernde Madame vom Land

Darf man als Frau leben, wenn man nicht als eine geboren wurde? In den Sechzigerjahren undenkbar. Angelique Nagel ist den Weg gegangen.

» Kreuzer über queerfeindliche Äußerungen: Kritik vor Jugendparlamentswahl

Homophobe und Transfeindliche Äußerungen von Kandidierenden des Leipziger Jugendparlaments

» Proudr: "Ich war immer davon ausgegangen, dass mir jemand helfen würde, wenn mal etwas passieren würde" – Transfeindliche Gewalt in Deutschland

Sichtbar trans zu sein kann gefährlich sein. Robin ist Opfer transfeindlicher Gewalt geworden und hat seine Geschichte mit Proudr geteilt.

01. April 2023

» Vogue: Transgender Day of Visibility – Munroe Bergdorf über ihre Entscheidung zur Transition| Vogue Germany

Model und Aktivistin Munroe Bergdorf erklärt, warum eine Transition eine zutiefst persönliche, aber gleichzeitig universell menschliche Erfahrung ist.

» Domradio: Theologin hält Kirche für queere Menschen für gefährlich

Die katholische Kirche ist aus Sicht der Theologin Marianne Heimbach-Steins kein sicherer Ort für queere Menschen. Solange sie sich in Lehre und Praxis menschlicher Vielfalt und Komplexität verschließe, sei sie potenziell gefährlich.

» Spiegel: Ampel-Abgeordnete machen Druck auf Bundesregierung wegen Ugandas Anti-LGBTQ-Gesetz

Ugandas Parlament hat eines der schärfsten Gesetze gegen LGBTQ-Personen verabschiedet, auch Freunde und Ärzte Homosexueller könnten bestraft werden. Abgeordnete in Deutschland fordern im SPIEGEL Konsequenzen.

» watson: Shawn Mendes wird vorgeworfen, sich nicht outen zu wollen – warum das problematisch ist

Seit Shawn Mendes in der Öffentlichkeit steht, wird ihm unterstellt, dass er seine Homosexualität verheimlicht – für den Musiker ist das alles andere als lustig.

» Brigitte: Nicht-Binarität und Trans – 6 Tipps für einen respektvollen Umgang

Manche treten im Umgang mit einer nicht-binären oder einer trans Person ungewollt in Fettnäpfchen. Wir haben ein paar Tipps von einer nicht-binären Person.

» nd über Berliner Register: Weniger Verschwörung, mehr Transfeindlichkeit

Die Jahresauswertung der Berliner Register zeigt, dass sich das verschwörungsideologische Protestmilieu der Coronapandemie nur zum Teil zu Veranstaltungen rund um den Krieg in der Ukraine verschoben hat.

» latinapress: Wie steht es in Lateinamerika um die Integration von Transsexuellen?

Eine lateinamerikanische Transfrau wird im Durchschnitt 35 Jahre alt. Das ist weniger als die Hälfte der Zeit, die andere Frauen und Männer in der Region haben: 79 bzw. 71 Jahre. Fast anderthalb Jahrzehnte nach der Einführung des Internationalen Tages zur Sensibilisierung für Transgender hat sich für Transgender-Personen wenig geändert, da sie nach wie vor keinen Zugang zu Bildung, Gesundheit oder Arbeit haben und Opfer von Hassverbrechen werden. Sie haben ein kurzes Leben.

31. März 2023

» Tagesspiegel-Nachruf auf Carsten Grohne: Habt euch doch nicht so!

Als er sich auch noch für die "Gay Games" engagieren wollte, sagte sein Freund: "Dann bin ich weg!"