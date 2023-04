Ausgewählter Artikel:

» (05.04.2023) BR Podcast: Bio und schwul – ein Traditionswirt bricht aus

Ulli Portenlänger tritt in große Fußstapfen, als er mit Ende 20 eine Traditionsgaststätte im Süden von München übernimmt. Sein Vater ist Wirt alter Schule, autoritär, fest verwurzelt im Ort und den Vereinen. Ulli will einiges anders machen und nimmt dafür ein großes Risiko in Kauf. Als er mit 50 Jahren seine Familie verlässt, um seine Homosexualität leben zu können, steht nochmal vieles in Frage.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. April 2023

» BuzzFeed: Droht durch Lauterbach ein Zwangsouting? "Nicht jeder muss wissen, dass ich schwul bin"

Mit Sorge blickt die queere Community auf die jüngsten Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbauch. Eine verpflichtende ePA könnte für sie stigmatisierend sein.

» katholisch.de interviewt Jesuit James Martin: Franziskus engagierter für LGBTQ-Menschen als jeder Vorgänger

Der Jesuit James Martin setzt sich in der katholischen Kirche für LGBTQ-Menschen ein. Die Lehre der Kirche dazu will er aber nicht ändern. Er erklärt, wie beides zusammengeht – und sagt auch, was er vom Synodalen Weg in Deutschland hält.

» Tagesspiegel über koloniale Spuren in Ostafrika: Die "neue" Welle der Homophobie kommt alles andere als plötzlich

Nicht nur Uganda will Homosexualität schärfer verfolgen. Auch in Tansania, Kenia und Ghana gibt es solche Pläne. Unter anderem, weil extremistische Evangelikale mitmischen.

» oe24: Transfrau ohne Gliedmaßen inspiriert Millionen mit Make-up-Tutorials

Transfrau, die ohne Gliedmaßen geboren und als Baby ausgesetzt wurde, inspiriert jetzt Millionen mit Make-up-Tutorials

» SRF: In der Schweiz wird mehr geheiratet – weil es auch mehr dürfen

Während die Scheidungsrate zurückgeht, schiesst die Kurve bei den Eheschliessungen nach oben. Was sind die Gründe?

» taz.de über Gender-Bias beim Arzt: Eine einfache Methode für 800 Euro

Was hat die Unterleibs-Erkrankung Endometriose mit Antifeminismus zu tun? Leider immer noch eine ganze Menge.

04. April 2023

» taz über LGBTQ-Diskriminierung in Japan: Verständnis ja, Konsequenzen nein

Japans Regierung will ,,Verständnis für LGBTQ" per Gesetz festschreiben. Ein Passus gegen Diskriminierung geht konservativen Politikern zu weit.

» emotion-Podcast mit Aljosha Muttardi: Brauchen wir 2023 noch Coming-outs?

Wie können wir es schaffen, Brücken zwischen "queerer" und "nicht-queerer" Welt zu bauen und Verbündete zu werden? Aljosha Muttardi ist ein queerer veganer Arzt, Youtuber, Podcaster, Sinnfluencer und Aktivist. Im Podcast spricht er über seinen Neustart, Veganismus, mentale Gesundheit und warum mehr Sichtbarkeit von queeren Menschen so wichtig für uns alle ist.

» GQ über schwulen CEO: Tim Cook über seine Vision für die Zukunft von Apple

Als CEO von Apple hat er seinen Skeptikern getrotzt und das kreativste Unternehmen der Welt nach seinen eigenen anspruchsvollen Vorstellungen umgestaltet. Jetzt gibt er in einem offenen Gespräch neue Einblicke in seine Führungsrolle. Tim Cook erklärt, warum er sich als Außenseiter sieht, wie er die Werte von Apple durchsetzt und was er tut, um nicht den ganzen Tag auf sein iPhone zu starren.

» Neues Ruhrwort über Theologe Kranemann: Segensfeiern für homosexuelle Paare zügig umsetzen

Der Erfurter Theologe Benedikt Kranemann dringt auf die Einführung von katholischen Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare.

» Tagesspiegel-Kommentar zum schwulen "Tatort"-Kommissar: Hoffentlich bekommt er noch mehr Profil

Der Neue beim Bremer "Tatort" ist schwul, was bei seinem Debüt nur sehr beiläufig thematisiert wurde. Das darf sich gern noch ändern.

03. April 2023

» BBC: How Germany is exploring transgender inclusion in football

BBC Sport's Sarah Dawkins visits Berlin to explore a German Football Association policy allowing transgender and non-binary players to choose if they play in men's or women's football teams at amateur and youth team level. Former Premier League footballer Thomas Hitzlsperger – now diversity ambassador for the German FA – believes the organisation is "leading the way" on inclusion, but Ana di Lisio – founder of campaign group Radfem Berlin – says the policy represents the "end of the female athlete".

» NDR: Andersroom – Queere Jugendgruppe in Hannover-Latzen

» taz: Hamburgs FDP laviert beim Gendern

Der Landesparteitag der Liberalen lehnt die Anti-Gender-Volksinitiative ab, aber unterstützt deren Kernforderung nach amtlicher Rechtschreibung.

» taz zum tödlichen Angriff auf Malte C.: Zuerst kommt der Selbsthass

Queer sein ist in dieser Gesellschaft immer noch nicht so normal, wie es die "Love is Love"-Sticker behaupten. Taten wie in Münster können wieder passieren.

» Geschichte der Gegenwart: Inter­na­tional orga­ni­sierte Trans­feind­lich­keit – vom Papst zu Putin

Antifeminismus ist ein Kernanliegen reaktionärer Politik – und richtet sich aktuell massiv gegen trans Menschen. Wie ist der Kampf gegen die Gleichberechtigung von Frauen und Queers – unter dem Stichwort Gender – von einem katholischen Nischenthema zum Fundament eines rechten, internationalen Netzwerks geworden?

» Bistum Münster: Als queere Menschen gut im Bistum Münster arbeiten

"Man kann bei uns im Bistum Münster gut arbeiten, auch wenn man in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt." Das hat der Generalvikar des Bistums Münster, Dr. Klaus Winterkamp, bei einer Podiumsdiskussion auf der am Samstag (1. April) zu Ende gegangenen Tagung "Kirche ohne Angst" betont.

02. April 2023

» Tagesspiegel über Homophobie in Ostafrika: Koloniale Spuren und evangelikanisches Geld

Nicht nur Uganda will Homosexualität schärfer verfolgen. Auch in Tansania, Kenia und Ghana gibt es Pläne. Geschaffen wurden viele Gesetze in der Kolonialzeit – heute mischen US-Christen kräftig mit.

» Deutsche Welle: Kreuz und queer – Die transidente Pfarrerin Elke Spörkel

Es war ein Skandal mit allem Drum und Dran. 2010 erklärte der Pfarrer der kleinen evangelischen Gemeinde Haldern, dass er eine Frau sei. Das Dorf stand Kopf. Eine Geschichte von Verleugnung, Vertreibung, aber auch von Mut und einem Neuanfang.