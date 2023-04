Ausgewählter Artikel:

» (07.04.2023) SRF interviewt Lidia Ravera: "Italien ist ein homophobes und dramatisch machohaftes Land"

Zwei Politikerinnen prägen derzeit Italien. Was bedeutet das für die Frauen im Land? Eine Schriftstellerin ordnet ein.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. April 2023

» SRF interviewt Lidia Ravera: "Italien ist ein homophobes und dramatisch machohaftes Land"

Zwei Politikerinnen prägen derzeit Italien. Was bedeutet das für die Frauen im Land? Eine Schriftstellerin ordnet ein.

06. April 2023

» taz über Queerpolitik von Schwarz-Rot: Ein queerer Schub für Berlin

Die Hauptstadt soll ,,Regenbogenstadt" werden: So steht es im Koalitionsvertrag von CDU und SPD – und dieser Programmteil ist ein großer Wurf geworden.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Stadt Köln will queere Projekte gegen Diskriminierung mit 70.000 Euro fördern

Noch immer werden auch in Köln Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert. Die Stadt kündigte nun eine Maßnahme dagegen an.

» Zeit Online: Das Gespenst einer westlichen LGBTQ-Lobby

Homofeindlichkeit wird in vielen afrikanischen Staaten zum politischen Machtinstrument. Finanzielle Unterstützung kommt dabei von religiösen Fundamentalisten aus den USA.

» Euronews: "Ley Trans" – Das neue Transgender-Gesetz in Spanien

Das sogenannte "Ley Trans", erlaubt es jedem Spanier oder Spanierin, ab 16 Jahren sein Geschlecht zu ändern, ohne Bedingungen. Reporterin Valerie Gauriat hat in Spanien für euronews Witness mit Betroffenen gesprochen.

» taz spricht mit Bundesverband Trans* über Selbstbestimmungsgesetz: "Es ist eine historische Chance"

Das kommende Selbstbestimmungsgesetz wird von vielen Queers kritisiert. Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans* mahnt, den Gesetzentwurf abzuwarten.

» VICE: Wie Mariah Carey mein Leben als queerer Jugendlicher gerettet hat

Für die einen ist sie eine überhebliche Diva, für mich ist sie ein Rettungsanker: Mariah Carey half mir in der Schulzeit, mich vor "Schwuchtel"-Rufen und Gewalt zu schützen.

» Business Insider. Ich habe in einem queeren Luxus-Restaurant in New York gegessen – so war es

Das Essen in dem Fine Dining-Restaurant war zwar innovativ. Aber umgehauen hat mich etwas anderes. So war mein Besuch im HAGS in New York.

» BR Podcast: Queere Schwarze Ikonen – was die LGBTIQA*-Community ihnen zu verdanken hat

Dass queere Menschen für die eigenen Rechte und eine vielfältige Welt auf die Straße gehen dürfen, ist in Deutschland mittlerweile zum Glück selbstverständlich. Aber wusstet ihr eigentlich, dass wir das u.a. auch vielen Schwarzen Personen zu verdanken haben? In dieser Folge lernen wir Schwarze Ikonen der queeren Bewegung wie Marsha P. Johnson kennen, die krass viel bewegt haben. Zu Gast: Michaela Dudley, afroamerikanische trans* Frau, Juristin und Journalistin.

» Esquire: Kinder beim Outing unterstützen – 5 Tipps für Eltern queerer Kinder

Outing: So sollten Eltern reagieren, wenn sich ihr Kind als nicht heterosexuell outet - und das können sie für ihre Kinder tun.

» ZDFheute über Wettkämpfe in der Leichtathletik: Neue Regeln für DSD- und Transgender-Frauen

Der Weltverband hat neue Regeln für Athletinnen mit Störung der Geschlechtsentwicklung bestimmt. Die populärste Betroffene ist Caster Semenya.

» Nau über SRF-Sendung: So gross sind Kids des schwulen Paares schon

"SRF bi de Lüt" begleitete das Berner Paar Ciccio und Raphael bei einer Reise in die USA, wo sie ihre Leihmutter trafen. Heute ist ihr Familienglück perfekt.

» Wiener Zeitung über Homosexuelle in Uganda. "Ich muss wirklich hier weg"

In Uganda droht Homosexuellen im schlimmsten Fall neuerdings die Todesstrafe. In der LGBTQI+-Szene herrscht Panik.

» FAZ: Frankfurter Katholiken warten auf Segen für homosexuelle Paare

Die Vollversammlungen des Synodalen Wegs haben in Frankfurt getagt. Die dortigen Katholiken sehen nicht jede Erwartung erfüllt.

» Merkur: Dorfens queere "La Traviata"

Opera Incognita inszeniert Verdis Oper in Dorfen mal anders: Ein Mann singt die weibliche Hauptrolle.

» evangelisch.de: Es reicht! Über Rassismus und Queerfeindlichkeit in Kirche und Gesellschaft

Wo mensch* hinschaut gibt es Übergriffe auf queere und Schwarze Menschen, People of Color und andere Mitglieder von Minderheiten. Ohne Rücksicht auf Verluste wird diffamiert und draufgehauen. Wo kommt der Hass her? Was ist da bloß los?

05. April 2023

» BuzzFeed: Droht durch Lauterbach ein Zwangsouting? "Nicht jeder muss wissen, dass ich schwul bin"

Mit Sorge blickt die queere Community auf die jüngsten Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbauch. Eine verpflichtende ePA könnte für sie stigmatisierend sein.

» katholisch.de interviewt Jesuit James Martin: Franziskus engagierter für LGBTQ-Menschen als jeder Vorgänger

Der Jesuit James Martin setzt sich in der katholischen Kirche für LGBTQ-Menschen ein. Die Lehre der Kirche dazu will er aber nicht ändern. Er erklärt, wie beides zusammengeht – und sagt auch, was er vom Synodalen Weg in Deutschland hält.

» Tagesspiegel über koloniale Spuren in Ostafrika: Die "neue" Welle der Homophobie kommt alles andere als plötzlich

Nicht nur Uganda will Homosexualität schärfer verfolgen. Auch in Tansania, Kenia und Ghana gibt es solche Pläne. Unter anderem, weil extremistische Evangelikale mitmischen.

» BR Podcast: Bio und schwul – ein Traditionswirt bricht aus

Ulli Portenlänger tritt in große Fußstapfen, als er mit Ende 20 eine Traditionsgaststätte im Süden von München übernimmt. Sein Vater ist Wirt alter Schule, autoritär, fest verwurzelt im Ort und den Vereinen. Ulli will einiges anders machen und nimmt dafür ein großes Risiko in Kauf. Als er mit 50 Jahren seine Familie verlässt, um seine Homosexualität leben zu können, steht nochmal vieles in Frage.