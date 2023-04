Ausgewählter Artikel:

» (09.04.2023) Geheimtipp München: Das queere Wirtshaus mit Stehausschank

Liebe Münchner*innen, haben wir euch eigentlich schon mal gesagt, wie fesch ihr seid? Wir haben euch zwar noch nie persönlich gesehen, aber wer in München lebt kann ja nur fesch sein, oder? Und wisst ihr, was auch ganz schön fesch ist? Das neue queere Wirtshaus Fesch im Glockenbach. Peter, noch ein Peter, Marlene und Johann begrüßen euch hier seit Februar 2023 mit bestem Bier, feiner bayerischer Küche und viel Offenheit. Wer hinter den vier Freund*innen vom Fesch genau steckt (Sneak Peak: Man kennt sie!), was es wirklich in keinem anderen Münchner Wirtshaus gibt und unter welcher Bedingung Kartenspielen im Fesch erlaubt ist? Let's talk about it.

09. April 2023

» Kurier: Sextests waren keine Lösung – Transgender und die (Un-)Gerechtigkeit

Sollen eigene Wettkämpfe für Transgender-Athleten organisiert werden bzw. ist eine gerechte Diversitäten-Lösung durch Kompetenzzentren möglich?

» Deutschlandfunk Kultur: Queere Haushaltshilfe – Wenn in der Wohnung nichts versteckt werden muss

Wer Hilfe beim Putzen benötigt, findet in Berlin auch eine queere Haushaltshilfe. Die Vermittlungsstelle setzt auf die "Alltagshelden im Verborgenen".

» BuzzFeed: Queere Jugendliche zocken -,"Desto stiller werden die Stimmen in meinem Kopf"

Gaming kann zur Sucht werden. Sind junge Erwachsene aus der LGBTQIA+-Community wegen ihres "Minderheitenstress" besonders gefährdet?

» derStandard.de interviewt queer-feministische-Pfarrerin: "Die Kirche muss sich ändern"

Sie trägt gerne Lederjacke und kam erst spät zu ihrem Glauben. Die patriarchale Kirche will Maike Schöfer stürzen. Diese Frau ist Pfarrerin?

» RND: Konservativer Kulturkampf in den USA – Jetzt geht's um Bier und Schuhe

Weil Budweiser und Nike in den USA mit der Transfrau Dylan Mulvaney zusammenarbeiten, ziehen Konservative in den Kulturkampf. An vorderster Front positioniert sich der Sänger Kid Rock. Die Situation von Transgendern hat sich in den USA zuletzt stark verschlechtert. S.a.: Wegen trans Influencerin: Hassattacken gegen Budweiser (05.04.2023)

» Tagesspiegel: Queerfeindlichkeit – Was der Hass mit Betroffenen macht

In seiner Dokumentation ,,Hass gegen Queer" spricht Tristan Ferland Milewski mit Betroffenen queerfeindlicher Attacken. Ein harter, wichtiger Film.

08. April 2023

» NZZ Magazin: "Plötzlich war ich Don Giulio, der Priester der Regenbogenfamilien"

Homosexuelle Eltern lösen in Italien derzeit einen eigentlichen Kulturkampf aus. Der Geistliche Don Giulio Mignani, der suspendiert wurde, weil er gleichgeschlechtliche Paare gesegnet hatte, erzählt uns, was er davon hält.

Registrierung erforderlich

07. April 2023

» Tages-Anzeiger: Das neue Schreck­gespenst der Konservativen – Wokeness

"Sozialismus" zieht als Vorwurf an die Linke nicht mehr. Deshalb reden konservative Publizisten und Politikerinnen nur noch von "Cancel-Culture". Das behauptet ein US-Magazin – zu recht.

» SRF interviewt Lidia Ravera: "Italien ist ein homophobes und dramatisch machohaftes Land"

Zwei Politikerinnen prägen derzeit Italien. Was bedeutet das für die Frauen im Land? Eine Schriftstellerin ordnet ein.

06. April 2023

» taz über Queerpolitik von Schwarz-Rot: Ein queerer Schub für Berlin

Die Hauptstadt soll ,,Regenbogenstadt" werden: So steht es im Koalitionsvertrag von CDU und SPD – und dieser Programmteil ist ein großer Wurf geworden.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Stadt Köln will queere Projekte gegen Diskriminierung mit 70.000 Euro fördern

Noch immer werden auch in Köln Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert. Die Stadt kündigte nun eine Maßnahme dagegen an.

» Zeit Online: Das Gespenst einer westlichen LGBTQ-Lobby

Homofeindlichkeit wird in vielen afrikanischen Staaten zum politischen Machtinstrument. Finanzielle Unterstützung kommt dabei von religiösen Fundamentalisten aus den USA.

» Euronews: "Ley Trans" – Das neue Transgender-Gesetz in Spanien

Das sogenannte "Ley Trans", erlaubt es jedem Spanier oder Spanierin, ab 16 Jahren sein Geschlecht zu ändern, ohne Bedingungen. Reporterin Valerie Gauriat hat in Spanien für euronews Witness mit Betroffenen gesprochen.

» taz spricht mit Bundesverband Trans* über Selbstbestimmungsgesetz: "Es ist eine historische Chance"

Das kommende Selbstbestimmungsgesetz wird von vielen Queers kritisiert. Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans* mahnt, den Gesetzentwurf abzuwarten.

» VICE: Wie Mariah Carey mein Leben als queerer Jugendlicher gerettet hat

Für die einen ist sie eine überhebliche Diva, für mich ist sie ein Rettungsanker: Mariah Carey half mir in der Schulzeit, mich vor "Schwuchtel"-Rufen und Gewalt zu schützen.

» Business Insider. Ich habe in einem queeren Luxus-Restaurant in New York gegessen – so war es

Das Essen in dem Fine Dining-Restaurant war zwar innovativ. Aber umgehauen hat mich etwas anderes. So war mein Besuch im HAGS in New York.

» BR Podcast: Queere Schwarze Ikonen – was die LGBTIQA*-Community ihnen zu verdanken hat

Dass queere Menschen für die eigenen Rechte und eine vielfältige Welt auf die Straße gehen dürfen, ist in Deutschland mittlerweile zum Glück selbstverständlich. Aber wusstet ihr eigentlich, dass wir das u.a. auch vielen Schwarzen Personen zu verdanken haben? In dieser Folge lernen wir Schwarze Ikonen der queeren Bewegung wie Marsha P. Johnson kennen, die krass viel bewegt haben. Zu Gast: Michaela Dudley, afroamerikanische trans* Frau, Juristin und Journalistin.

» Esquire: Kinder beim Outing unterstützen – 5 Tipps für Eltern queerer Kinder

Outing: So sollten Eltern reagieren, wenn sich ihr Kind als nicht heterosexuell outet - und das können sie für ihre Kinder tun.

» ZDFheute über Wettkämpfe in der Leichtathletik: Neue Regeln für DSD- und Transgender-Frauen

Der Weltverband hat neue Regeln für Athletinnen mit Störung der Geschlechtsentwicklung bestimmt. Die populärste Betroffene ist Caster Semenya.