Ausgewählter Artikel:

» (13.04.2023) t-online: Verhaftet wegen "Schwulen-Propaganda"

In Russland ist ein schwules YouTuber-Paar von der Polizei abgeführt worden: Gela droht eine Geldstrafe, Haoyang die Abschiebung. Der Fall zeigt, dass das Putin-Regime immer härter gegen queere Menschen vorgeht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. April 2023

» jetzt.de: "Und wenn er schwul wäre, was wär dein Problem?"

Eike möchte seinen Schulfreund Dennis nach langer Zeit in München besuchen. Doch Dennis ist unsicher, ob sie als Freunde noch zusammenpassen.

» t-online: Verhaftet wegen "Schwulen-Propaganda"

In Russland ist ein schwules YouTuber-Paar von der Polizei abgeführt worden: Gela droht eine Geldstrafe, Haoyang die Abschiebung. Der Fall zeigt, dass das Putin-Regime immer härter gegen queere Menschen vorgeht.

» k.at: Lesbisches Paar zeigt auf TikTok den Weg zum gemeinsamen Kind

Julie und Camilla sind ein TikTok-Paar aus Norwegen, das die Fans am Kinderwunsch und dessen Erfüllung teilhaben lassen.

» Belltower.News über "Drag Story Time": Feindbild der extremen Rechten

Drag Queens sind in den USA schon lange Zielscheibe der extremen Rechten. Ideologisches und stilistisches Vorbild für Identitäre in Österreich.

» evangelisch.de interviewt Initiative Rosa Asyl: "Geflüchtete sind so gebrochen"

Organisationen, die queere Geflüchtete unterstützen, beobachten eine Zunahme der Gewalt in Aufnahmeeinrichtungen in Bayern. Das queere Zentrum Fliederlich und der Verein Imedana aus Nürnberg fordern deshalb mehr Schutzräume.

» Euronews: "Solltet getötet und angezündet werden" – Hetze und Gewalt gegen queere Menschen in Bosnien

"Ihr solltet getötet und angezündet werden." Diese Drohung riefen die Hooligans den jungen LGBTQ-Aktivist:innen bei ihren Attacken in Banja Luka zu.

12. April 2023

» t-online über Niedersachsens Schulen: Regenbogenflagge darf "beherzt" gehisst werden

Das Kultusministerin hat bestätigt: Schulen in Niedersachsen dürfen als Zeichen der Solidarität die Regenbogenfahne hissen.

» Deutschlandfunk Nova aus North Dakota: Transfrauen-Verbot in Frauen-Sport-Teams an Schulen und Unis

In einem weiteren US-Bundesstaat werden Transfrauen in Sportteams jetzt weitgehend ausgeschlossen.

» Bistum Essen zu Uganda: Weihbischof Schepers – Verfolgung Homosexueller muss enden

Weihbischof Ludger Scheper ist der Beauftragte für Queer-Pastoral der Deutschen Bischofskonferenz.

» evangelisch.de zum Selbstbestimmungsgesetz: Gefährliche Mutmaßungen

Werden Frauenschutzräume durch das Selbstbestimmungsgesetz gefährdet? Häufig wird diese Mutmaßung geäußert. Welchen Schaden solche Behauptungen anrichten, blenden viele aus. Gut, dass uns die Bibel hier Weisungen gibt.

» Stuttgarter Nachrichten: Erstes Gay-Event beim Partygriechen Cavos

Es ist brechend voll, Servietten fliegen, als gäbe es kein Morgen: Beim Stuttgarter Partygriechen werden ,,Mykonos Dreams" zelebriert. Unter diesem Titel feiert Felix Horsch Premiere mit seiner Gay-Reihe Fame im Cavos – viele junge Frauen sind dabei.

» BR Podcast: Ballroom und die Kunst des Voguings

Schillernde Outfits, wummernde Bässe, krasse Dance Moves und jede Menge queere Menschen – so kann man sich einen Ballroom-Wettbewerb vorstellen! In den USA hat die Ballroom-Szene eine lange Geschichte, jetzt kommt die queere Subkultur auch in Deutschland an. Wir lernen heute von Profis, worauf es beim Ballroom und Voguing ankommt, warum die Ballroom-Szene so ein wichtiger Ort für die queere Community ist und Julian hat für euch bei einem Ballroom-Workshop geschwitzt!

» Handelszeitung: So flexibel sind Schweizer Banken bei der Namenswahl

Nicht immer stimmt der offizielle Name mit dem gelebten Geschlecht überein. Manche Bank hat das Problem erkannt. Doch es gibt Hürden.

» Allgemeine Zeitung: Frauennotruf Alzey öffnet Räume für Queer-Beratung

Das Angebot richtet sich an queere Personen und ihre Familienangehörigen, die Fragen zur sexuellen oder geschlechtlichen Identität, zum Coming-out oder zur Transition haben.

11. April 2023

» taz über Gender und deutsche Sprache: Was für echte Fans

Unsere Autorin hat Spaß am Gendern. Es ermöglicht ihr, andere Menschen mitzudenken. Und die Schönheit der deutschen Sprache zu gestalten.

» Oberpfalz TV: Transsexualität in der ländlichen Oberpfalz

Simon ist transsexuell, kommt aus dem ländlichen Plößberg und kennt daher die Vorbehalte. Er macht jungen Menschen Mut, sich zu outen.

» SWR spricht mit Dokumentarfilmer Tristan Ferland Milewski: "Verbündete sind für queere Menschen wahnsinnig wichtig"

Mindestens einmal im Leben erfahren queere Menschen Gewalt, sagt der Dokumentarfilmer Tristan Ferland Milewski. Woher kommt die gesellschaftliche Grundstimmung, die diese Gewalt nährt? Das versucht Milewski in seiner arte-Doku "Hass gegen Queer" zu erkunden.

» der Freitag: Mann oder Frau? Frag doch mal einen Bademeister!

Die Grundidee des Selbstbestimmungsgesetzes war, zu klären, wie die Geschlechtsidentität eines Menschen zu bestimmen ist. Es droht, eine Persiflage seiner selbst zu werden: Jetzt sollen auch Bademeister:innen bei der Identifikation mitreden

» Diffus über Mariybu: Queerer Hyperpop mit politischer Haltung

Im Portrait spricht die Newcomerin Mariybu über Hyperpop, ihren Umzug nach Berlin, Queerness und ihr Debütalbum "Slaybae".

» Express über Girl in Red: LGBTQI+-Star in Köln – Fans rasten komplett aus

In Köln war Girl in Red zu Gast. Sie spielte und begeisterte ihr Publikum im Palladium.