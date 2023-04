Ausgewählter Artikel:

» (14.04.2023) Tagesspiegel: Von Instagram in die Politik – Fabian Grischkat will Queerbeauftragter für Berlin werden

Der Content-Creator hat sich in einer Petition selber für das neue Amt des Queerbeauftragten der Stadt nominiert. Warum, erklärt er im Interview - und spricht über eine Kooperation mit Giffey und Wegner.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. April 2023

» Tages-Anzeiger über Spitzenköchin Viviana Varese: "Zu süditalienisch, zu fett, zu lesbisch"

Die Mailänder Sterneköchin Viviana Varese hatte schwierige Startbedingungen. Heute gilt sie als eine der besten Arbeitgeberinnen ihrer verrufenen Branche.

» hessenschau über Opfer von Eisenstangen-Attacke in Marburg: "Ich bin nicht mehr so wie früher"

Im Sommer 2022 prügelten zwei Jugendliche in Marburg einen Studenten fast tot – weil sie ihn für schwul hielten. Die Täter wurden dafür zu Gefängnisstrafen verurteilt. Das Opfer kämpft noch immer mit den Ereignissen jener Nacht. S.a.: Mehrere Jahre Jugendknast für brutale Homohasser (01.04.2023)

» Radio Prague International über neue Studie: LGBTQ+-Menschen in Tschechien und ihre Erfahrungen mit Hasskriminalität

In den vergangenen fünf Jahren haben 51 Prozent der LGBTQ+-Menschen in Tschechien vorurteilsgeleitete Beleidigungen, Übergrifflichkeiten und Androhung von Gewalt erlebt.

» Griechenland Zeitung: Linksbündnis SYRIZA will LGBT-Ehen den Weg ebnen

Oppositionschef Alexis Tsipras will den Weg für gleichgeschlechtige Ehen ebnen. Während einer Veranstaltung gegen die Diskriminierung von Menschen, die von zweigeschlechtlichen und heterosexuellen Normen abweichen (LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) stellte er fest, dass er sowohl Ehen in diesem Spektrum als auch die Möglichkeit der Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paaren durch das Parlament bringen wolle.

» derStandard.at kommentiert: Im Fall des schwulen Iraners hat das Außenamt versagt

Für das Österreich-Visum der Familie wurde die Homosexualität des Mannes möglicherweise verraten. Das wäre nicht notwendig gewesen. S.a.: Teheran: Österreichische Botschaft outet schwulen Iraner (08.04.2023)

13. April 2023

» BuzzFeed: Für die LGBTQIA+-Community ist Söder "Bayerns oberster Versprechens-Brecher"

Die CSU Bayern überrascht mit einem Landesaktionsplan gegen Queer-Hass und. "Wertlose Wahlkampfankündigung" oder doch ein Oster-Wunder?

» FR über Doku-Serie "Queertopia" im HR: "Boomer, reißt Euch zusammen!"

"Queertopia" ist ein Plädoyer für Solidarität und gegenseitiges Zuhören. Sie schafft Raum für Stimmen aus der queeren Community und darüber hinaus.

» Esquire: Lieben und lieben lassen – Wer glaubt, dass wir in Deutschland kein Problem mit Homophobie haben, muss dringend aufwachen

Wenn es um Queerfeindlichkeit geht, zeigen wir allzu gern mit dem Finger auf andere Länder. Und verschließen die Augen vor der Diskriminierung, die auch in Deutschland stattfindet.

» Kleine Zeitung interviewt Joe Niedermayer von den RosaLila PantherInnen: "Wird es emotional, können Argumente nicht viel erreichen"

Social Media hat die queere Community verändert. Joe Niedermayer von den "RosaLila PantherInnen" spricht über "Pinkwashing", Gemeinschaftgefühl und Akzeptanz.

» jetzt.de: "Und wenn er schwul wäre, was wär dein Problem?"

Eike möchte seinen Schulfreund Dennis nach langer Zeit in München besuchen. Doch Dennis ist unsicher, ob sie als Freunde noch zusammenpassen.

» t-online: Verhaftet wegen "Schwulen-Propaganda"

In Russland ist ein schwules YouTuber-Paar von der Polizei abgeführt worden: Gela droht eine Geldstrafe, Haoyang die Abschiebung. Der Fall zeigt, dass das Putin-Regime immer härter gegen queere Menschen vorgeht.

» k.at: Lesbisches Paar zeigt auf TikTok den Weg zum gemeinsamen Kind

Julie und Camilla sind ein TikTok-Paar aus Norwegen, das die Fans am Kinderwunsch und dessen Erfüllung teilhaben lassen.

» Belltower.News über "Drag Story Time": Feindbild der extremen Rechten

Drag Queens sind in den USA schon lange Zielscheibe der extremen Rechten. Ideologisches und stilistisches Vorbild für Identitäre in Österreich.

» evangelisch.de interviewt Initiative Rosa Asyl: "Geflüchtete sind so gebrochen"

Organisationen, die queere Geflüchtete unterstützen, beobachten eine Zunahme der Gewalt in Aufnahmeeinrichtungen in Bayern. Das queere Zentrum Fliederlich und der Verein Imedana aus Nürnberg fordern deshalb mehr Schutzräume.

» Euronews: "Solltet getötet und angezündet werden" – Hetze und Gewalt gegen queere Menschen in Bosnien

"Ihr solltet getötet und angezündet werden." Diese Drohung riefen die Hooligans den jungen LGBTQ-Aktivist:innen bei ihren Attacken in Banja Luka zu.

12. April 2023

» t-online über Niedersachsens Schulen: Regenbogenflagge darf "beherzt" gehisst werden

Das Kultusministerin hat bestätigt: Schulen in Niedersachsen dürfen als Zeichen der Solidarität die Regenbogenfahne hissen.

» Deutschlandfunk Nova aus North Dakota: Transfrauen-Verbot in Frauen-Sport-Teams an Schulen und Unis

In einem weiteren US-Bundesstaat werden Transfrauen in Sportteams jetzt weitgehend ausgeschlossen.

» Bistum Essen zu Uganda: Weihbischof Schepers – Verfolgung Homosexueller muss enden

Weihbischof Ludger Scheper ist der Beauftragte für Queer-Pastoral der Deutschen Bischofskonferenz.

» evangelisch.de zum Selbstbestimmungsgesetz: Gefährliche Mutmaßungen

Werden Frauenschutzräume durch das Selbstbestimmungsgesetz gefährdet? Häufig wird diese Mutmaßung geäußert. Welchen Schaden solche Behauptungen anrichten, blenden viele aus. Gut, dass uns die Bibel hier Weisungen gibt.