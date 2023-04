Ausgewählter Artikel:

» (18.04.2023) Rhein-Neckar-Zeitung über Queer-Festival Heidelberg: Mit Sichtbarkeit steigt leider auch die Angriffsfläche

Das Queer Festival beginnt am 5. Mai mit neuen Möglichkeiten im Karlstorbahnhof.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. April 2023

» Rhein-Neckar-Zeitung über Queer-Festival Heidelberg: Mit Sichtbarkeit steigt leider auch die Angriffsfläche

Das Queer Festival beginnt am 5. Mai mit neuen Möglichkeiten im Karlstorbahnhof.

» Süddeutsche Zeitung: Trans in Dachau – "Ich mache mich nicht mehr glatt"

Jona Ott ist non-binär: Wie es ist, sich für keine Geschlechterkategorie zu entscheiden

» ze.tt: Warum die Zukunft nicht binär ist

Die binäre Geschlechterordnung zu überwinden, wäre gut für alle. Auch für cis Menschen. Denn Nichtbinarität ist mehr als eine Identität, es ist eine Perspektive.

» Missy Magazine: Nicht binärer als gedacht

Seit geraumer Zeit fühlt unsere Kolumnistin ein Unbehagen, wenn sie als "Frau" bezeichnet wird...

» watson über die USA: Fünf krasse Anti-LGBTQ-Gesetze im Land der Freiheit

In den USA nehmen Gesetze gegen LGBTQ-Rechte zu. Diese fünf krassen Gesetze zeigen den Ernst der Lage für queere Menschen.

17. April 2023

» taz interviewt Luise Pusch: "Ich wusste kein Wort dafür"

Luise F. Pusch ist die feministische Sprachwissenschaftlerin der ersten Stunde. Ein Gespräch über ihr spätes ­Coming-out und die Vorzüge des Genderns.

» Titanic: Safe Space Frauenparkplatz – Ein Morgen im Protestcamp gegen das Selbstbestimmungsgesetz

Sabine Krieger* hat Angst. Angst, dass mit den Ampel-Plänen eines sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes für Transsexuelle alles anders wird in Kriegers Leben. Angst, dass diejenigen wenigen Orte, in denen Krieger sich noch vor Männern sicher fühlt, bald verschwinden

» Deutschlandfunk interviewt Sven Lehmann zum Selbstbestimmungsgesetz: "Gesetz soll ein würdevolles Leben ermöglichen"

In vielen Lebensbereichen werden Transmenschen ausgeschlossen und angefeindet. Der Bundes-Queer-Beauftragte will daher das Selbstbestimmungsgesetz ändern.

» Nau: FCW-Medienchef Andreas Mösli kontert homophoben FCSG-Fan

Winterthurs Spielmacher Matteo Di Giusto wurde in St. Gallen offenbar homophob beleidigt. Medienchef Andreas Mösli habe darauf deftig gekontert.

» Blick: Ehemalige Hofdame outet sich als trans Mann

2018 machten die damalige "Bauer, ledig, sucht …"-Hofdame Lea und der Landwirt Benjamin öffentlich, dass sie ein Paar sind. Sie zogen zusammen und bekamen Zwillinge. Nun outet sich Raphael als trans Mann.

» Heute.at: "Schwuler FAK!" Rapid-Fans zeigen gestohlene Choreo

Hitzige Szenen im Wiener Derby. Rapid-Fans brüsten sich mit der entwendeten Austria-Choreo. Widerlich: die dazugehörigen Sprechchöre.

» katholisch.de: Märtyrer, Pestheiliger und queere Ikone – Der heilige Sebastian

Der heilige Sebastian macht vor allem außerhalb der Kirche Karriere: Ursprünglich als Seuchenheiliger verehrt, wird er im 18. Jahrhundert zur Ikone für die queere Bewegung. Durchaus heikel für die katholische Kirche, wie die Buchautoren Stephanie Höllinger und Stephan Goertz im Interview erklären.Der heilige Sebastian macht vor allem außerhalb der Kirche Karriere: Ursprünglich als Seuchenheiliger verehrt, wird er im 18. Jahrhundert zur Ikone für die queere Bewegung. Durchaus heikel für die katholische Kirche, wie die Buchautoren Stephanie Höllinger und Stephan Goertz im Interview erklären.

16. April 2023

» derStandard.de interviewt Schauspielerin Thea Ehre: "Als Transfrau möchte ich auch eine Cis-Frau spielen"

Mit nur 23 Jahren wurde die Welserin auf der Berlinale für ihre Debütrolle in "Bis ans Ende der Nacht" ausgezeichnet. Die Zuschreibung als Transaktivistin überraschte sie

15. April 2023

» SWR interviewt Autor Kevin Junk: Lyrik-Wettbewerbe sollten mehr queere Gruppen einladen

"Queere Lyrik ist kein Genre. Es ist eine Bandbreite, die es verdient hat, gezeigt zu werden", sagt Kevin Junk, selbst Autor und Herausgeber queerer Literatur in SWR2. Lyrik-Wettbewerbe sollten queere Gruppen verstärkt einladen, um das angestrebte diverse Selbstbild zu verwirklichen. S.a.: Queerfeministische Tugendhaftigkeit (25.03.2023)

» Westfalenpost aus Netphen: Pfarrer will Tochter von schwulem Paar nicht taufen

Zwei Väter? Dann will der Pfarrer die 10-Jährige Yamina nicht taufen. Ihre Freundin (11) auch nicht: Wohl weil ihre Mutter alleinerziehend ist.

14. April 2023

» Tagesspiegel: Von Instagram in die Politik – Fabian Grischkat will Queerbeauftragter für Berlin werden

Der Content-Creator hat sich in einer Petition selber für das neue Amt des Queerbeauftragten der Stadt nominiert. Warum, erklärt er im Interview - und spricht über eine Kooperation mit Giffey und Wegner.

» Tages-Anzeiger über Spitzenköchin Viviana Varese: "Zu süditalienisch, zu fett, zu lesbisch"

Die Mailänder Sterneköchin Viviana Varese hatte schwierige Startbedingungen. Heute gilt sie als eine der besten Arbeitgeberinnen ihrer verrufenen Branche.

» hessenschau über Opfer von Eisenstangen-Attacke in Marburg: "Ich bin nicht mehr so wie früher"

Im Sommer 2022 prügelten zwei Jugendliche in Marburg einen Studenten fast tot – weil sie ihn für schwul hielten. Die Täter wurden dafür zu Gefängnisstrafen verurteilt. Das Opfer kämpft noch immer mit den Ereignissen jener Nacht. S.a.: Mehrere Jahre Jugendknast für brutale Homohasser (01.04.2023)

» Radio Prague International über neue Studie: LGBTQ+-Menschen in Tschechien und ihre Erfahrungen mit Hasskriminalität

In den vergangenen fünf Jahren haben 51 Prozent der LGBTQ+-Menschen in Tschechien vorurteilsgeleitete Beleidigungen, Übergrifflichkeiten und Androhung von Gewalt erlebt.

» Griechenland Zeitung: Linksbündnis SYRIZA will LGBT-Ehen den Weg ebnen

Oppositionschef Alexis Tsipras will den Weg für gleichgeschlechtige Ehen ebnen. Während einer Veranstaltung gegen die Diskriminierung von Menschen, die von zweigeschlechtlichen und heterosexuellen Normen abweichen (LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) stellte er fest, dass er sowohl Ehen in diesem Spektrum als auch die Möglichkeit der Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paaren durch das Parlament bringen wolle.