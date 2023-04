Ausgewählter Artikel:

» (19.04.2023) Stuttgarter Zeitung: Aids-Hilfe will mit Doppelspitze in die Zukunft

Seit vergangenem Sommer war die Stuttgarter Aids-Hilfe ohne Geschäftsführung. Nun hat eine Doppelspitze übernommen. Der Verein sucht den Schulterschluss zur Community. Bei einem Treffen ging es auch um eine Entschuldigung.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. April 2023

» BR Podcast: Queer und obdachlos – so krass ist das Leben ohne festen Wohnsitz

Eins haben wir durch diesen Podcast hier schon gelernt: Queersein bedeutet nicht immer nur auf Einhörnern auf dem Regenbogen reiten. Schön wärs! Besonders hart ist das Leben für queere Menschen, die obdach- oder wohnungslos sind – von denen gibt es leider gar nicht so wenige. Wir finden heute raus, warum so viele queere Menschen in Wohnungsnot sind und sprechen mit einer trans* Frau, die selbst schon obdachlos war, darüber, wie krass das Leben auf der Straße ist.

» mdr: Queer, Trans, Non-Binary – Darum sind binäre Geschlechterrollen ein Problem

Kultur und Natur, arm und reich, Mann und Frau – unsere Welt ist zweigeteilt. Doch was ist mit Menschen, die sich darin nicht wiederfinden? Mit queerem Rap macht die Band "Der Nebenwiderspruch" darauf aufmerksam.

» Deutschlandfunk: Australischer Basketballverband sperrt transgender Athletin

Dürfen transgender Athletinnen in der Frauen-Kategorie starten? Verbände wie der Welt-Leichtathletik-Verband haben entschieden, trans* Frauen auszuschließen. Im Basketball gibt es jetzt einen Präzedenzfall in Australien.

» Stuttgarter Zeitung: Aids-Hilfe will mit Doppelspitze in die Zukunft

Seit vergangenem Sommer war die Stuttgarter Aids-Hilfe ohne Geschäftsführung. Nun hat eine Doppelspitze übernommen. Der Verein sucht den Schulterschluss zur Community. Bei einem Treffen ging es auch um eine Entschuldigung.

» Domradio: US-Jesuit lobt den Umgang des Papstes mit LGBTQ-Menschen

Der LGBTQ-Aktivist und US-Jesuit James Martin hat Papst Franziskus' Umgang mit queeren Menschen gelobt. In zu vielen Bereichen der Kirche würden LGBTQ-Katholiken noch immer wie Aussätzige behandelt. Franziskus habe ihn überrascht.

» Bistum Essen: "Kirche muss ein sicherer Ort für queere Menschen sein" – Weihbischof Schepers wird 70

Ludger Schepers setzt sich in der Deutschen Bischofskonferenz für geschlechtersensible Themen ein.

» WDR 5: Erlebte Geschichten – Jürgen Wenke, Emanzipation Homosexueller

Als der Bochumer Jürgen Wenke Ende der 1970er Jahre sein Coming Out als homosexueller Mann hatte, erlebte er, wie schwierig es war, Diskriminierungen und Vorurteilen alleine ausgesetzt zu sein. Gemeinsam mit seinem Freund gründete er 1980 den Verein "Rosa Strippe", um andere Homosexuelle zu beraten und ihnen beizustehen. "Wir waren sehr naiv", sagt er heute über die Anfänge der "Rosa Strippe". Aber inzwischen hat sich der Verein etabliert, und Jürgen Wenke kann sich neuen Aufgaben widmen.

18. April 2023

» Rhein-Neckar-Zeitung über Queer-Festival Heidelberg: Mit Sichtbarkeit steigt leider auch die Angriffsfläche

Das Queer Festival beginnt am 5. Mai mit neuen Möglichkeiten im Karlstorbahnhof.

» Süddeutsche Zeitung: Trans in Dachau – "Ich mache mich nicht mehr glatt"

Jona Ott ist non-binär: Wie es ist, sich für keine Geschlechterkategorie zu entscheiden

» ze.tt: Warum die Zukunft nicht binär ist

Die binäre Geschlechterordnung zu überwinden, wäre gut für alle. Auch für cis Menschen. Denn Nichtbinarität ist mehr als eine Identität, es ist eine Perspektive.

» Missy Magazine: Nicht binärer als gedacht

Seit geraumer Zeit fühlt unsere Kolumnistin ein Unbehagen, wenn sie als "Frau" bezeichnet wird...

» watson über die USA: Fünf krasse Anti-LGBTQ-Gesetze im Land der Freiheit

In den USA nehmen Gesetze gegen LGBTQ-Rechte zu. Diese fünf krassen Gesetze zeigen den Ernst der Lage für queere Menschen.

17. April 2023

» taz interviewt Luise Pusch: "Ich wusste kein Wort dafür"

Luise F. Pusch ist die feministische Sprachwissenschaftlerin der ersten Stunde. Ein Gespräch über ihr spätes ­Coming-out und die Vorzüge des Genderns.

» Titanic: Safe Space Frauenparkplatz – Ein Morgen im Protestcamp gegen das Selbstbestimmungsgesetz

Sabine Krieger* hat Angst. Angst, dass mit den Ampel-Plänen eines sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes für Transsexuelle alles anders wird in Kriegers Leben. Angst, dass diejenigen wenigen Orte, in denen Krieger sich noch vor Männern sicher fühlt, bald verschwinden

» Deutschlandfunk interviewt Sven Lehmann zum Selbstbestimmungsgesetz: "Gesetz soll ein würdevolles Leben ermöglichen"

In vielen Lebensbereichen werden Transmenschen ausgeschlossen und angefeindet. Der Bundes-Queer-Beauftragte will daher das Selbstbestimmungsgesetz ändern.

» Nau: FCW-Medienchef Andreas Mösli kontert homophoben FCSG-Fan

Winterthurs Spielmacher Matteo Di Giusto wurde in St. Gallen offenbar homophob beleidigt. Medienchef Andreas Mösli habe darauf deftig gekontert.

» Blick: Ehemalige Hofdame outet sich als trans Mann

2018 machten die damalige "Bauer, ledig, sucht …"-Hofdame Lea und der Landwirt Benjamin öffentlich, dass sie ein Paar sind. Sie zogen zusammen und bekamen Zwillinge. Nun outet sich Raphael als trans Mann.

» Heute.at: "Schwuler FAK!" Rapid-Fans zeigen gestohlene Choreo

Hitzige Szenen im Wiener Derby. Rapid-Fans brüsten sich mit der entwendeten Austria-Choreo. Widerlich: die dazugehörigen Sprechchöre.

» katholisch.de: Märtyrer, Pestheiliger und queere Ikone – Der heilige Sebastian

Der heilige Sebastian macht vor allem außerhalb der Kirche Karriere: Ursprünglich als Seuchenheiliger verehrt, wird er im 18. Jahrhundert zur Ikone für die queere Bewegung. Durchaus heikel für die katholische Kirche, wie die Buchautoren Stephanie Höllinger und Stephan Goertz im Interview erklären.Der heilige Sebastian macht vor allem außerhalb der Kirche Karriere: Ursprünglich als Seuchenheiliger verehrt, wird er im 18. Jahrhundert zur Ikone für die queere Bewegung. Durchaus heikel für die katholische Kirche, wie die Buchautoren Stephanie Höllinger und Stephan Goertz im Interview erklären.

16. April 2023

» derStandard.de interviewt Schauspielerin Thea Ehre: "Als Transfrau möchte ich auch eine Cis-Frau spielen"

Mit nur 23 Jahren wurde die Welserin auf der Berlinale für ihre Debütrolle in "Bis ans Ende der Nacht" ausgezeichnet. Die Zuschreibung als Transaktivistin überraschte sie