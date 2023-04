Ausgewählter Artikel:

» (20.04.2023) Kleine Zeitung: Österreichweit einzigartig – Graz hat jetzt ein queeres Community Zentrum

Am Dienstag wurde das "Feel Free" in der Annenstraße eröffnet: Tagsüber ist es ein sicherer Ort für Menschen aus der LGBTQIA-Gemeinschaft, abends ein Café und Treffpunkt für alle.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. April 2023

» Express über "Take Me Out" für queere Frauen: Funken sprühen schnell – Zwei lassen sich direkt Partnerinnen-Tattoo stechen

Die Kuppelshow "Take Me Out" lockt jetzt auch queere Single-Frauen von der heimischen Couch hinter die Flirt-Buzzer von RTL. Und die Funken sprühten bereits in den ersten beiden Folgen.

» coolibri: Queeres NRW – Lars Tönsfeuerborn über CSDs und Safespaces

Er gewann die erste Staffel Prince Charming, fordert mehr Sichtbarkeit für queere Rechte und mentale Gesundheit: Wir trafen Lars Tönsfeuerborn in Düsseldorf

» Cellesche Zeitung: Queere Jugendgruppe bietet sicheren Rückzugsort

Der neue Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche aus der LGBTQ-Community ist nach wie vor ein großer Erfolg. 25 Mitglieder treffen sich unter dem Dach des Kinderschutzbundes Celle einmal pro Woche.

19. April 2023

» Tagesspiegel über Queerspiele in Lindow: "Wir wollen mit Gleichgesinnten Sport treiben und uns vernetzen"

Im brandenburgischen Lindow finden im Juni die vierten Queerspiele statt. Mitorganisatorin Kathleen Schreiber im Gespräch über Safe Spaces im Freizeitsport und die Teilnahmebedingungen für das Sportfest.

» tagesschau-Podcast 11KM: Trans – Der lange Weg zur Selbstbestimmung

Wer sein Geschlecht offiziell ändern lassen möchte, soll das in Zukunft ganz einfach beim Standesamt erledigen können. So sieht es das neue Selbstbestimmungsgesetz vor, das gerade von Bundesfamilienministerium und Bundesjustizministerium erarbeitet wird. Für Transfrauen und Transmänner könnte das eine große Erleichterung bedeuten. Bisher sind für die Änderung des Geschlechts auf offiziellen Dokumenten zwei aufwändige Gutachten nötig. Kritikern geht das geplante Gesetz zu weit. Aber was bedeutet es für den Alltag von trans Personen? BR-Journalist Julian Wenzel vom PULS-Podcast "Willkommen im Club" zeichnet den steinigen Weg hin zu mehr Selbstbestimmung für Transmänner und Transfrauen nach. Vom in die Jahre gekommenen und in Teilen verfassungswidrigen Transsexuellengesetz bis hin zum neuen Selbstbestimmungsgesetz.

» Ostthüringer Zeitung: Gegen Homophobie, für Frauenrechte – Ivans persönlicher Kampf

Ivan Honzyk dient der Ukraine im Kampf gegen Russland. Doch für den schwulen Soldaten steht hinter dem Krieg weit mehr, als der bloße Sieg.

» evangelisch.de: Constanze Pott ist erste trans Frau im Kirchenparlament

Von ihrem Arbeitgeber wurde Constanze Pott aktiv in der Transition unterstützt, in ihrer Landeskirche gibt es keine vergleichbaren Ansprechstrukturen. Ihr Outing als trans Frau vor dem bayerischen Kirchenparlament ist trotzdem geglückt.

» BR Podcast: Queer und obdachlos – so krass ist das Leben ohne festen Wohnsitz

Eins haben wir durch diesen Podcast hier schon gelernt: Queersein bedeutet nicht immer nur auf Einhörnern auf dem Regenbogen reiten. Schön wärs! Besonders hart ist das Leben für queere Menschen, die obdach- oder wohnungslos sind – von denen gibt es leider gar nicht so wenige. Wir finden heute raus, warum so viele queere Menschen in Wohnungsnot sind und sprechen mit einer trans* Frau, die selbst schon obdachlos war, darüber, wie krass das Leben auf der Straße ist.

» mdr: Queer, Trans, Non-Binary – Darum sind binäre Geschlechterrollen ein Problem

Kultur und Natur, arm und reich, Mann und Frau – unsere Welt ist zweigeteilt. Doch was ist mit Menschen, die sich darin nicht wiederfinden? Mit queerem Rap macht die Band "Der Nebenwiderspruch" darauf aufmerksam.

» Deutschlandfunk: Australischer Basketballverband sperrt transgender Athletin

Dürfen transgender Athletinnen in der Frauen-Kategorie starten? Verbände wie der Welt-Leichtathletik-Verband haben entschieden, trans* Frauen auszuschließen. Im Basketball gibt es jetzt einen Präzedenzfall in Australien.

» Stuttgarter Zeitung: Aids-Hilfe will mit Doppelspitze in die Zukunft

Seit vergangenem Sommer war die Stuttgarter Aids-Hilfe ohne Geschäftsführung. Nun hat eine Doppelspitze übernommen. Der Verein sucht den Schulterschluss zur Community. Bei einem Treffen ging es auch um eine Entschuldigung.

» Domradio: US-Jesuit lobt den Umgang des Papstes mit LGBTQ-Menschen

Der LGBTQ-Aktivist und US-Jesuit James Martin hat Papst Franziskus' Umgang mit queeren Menschen gelobt. In zu vielen Bereichen der Kirche würden LGBTQ-Katholiken noch immer wie Aussätzige behandelt. Franziskus habe ihn überrascht.

» Bistum Essen: "Kirche muss ein sicherer Ort für queere Menschen sein" – Weihbischof Schepers wird 70

Ludger Schepers setzt sich in der Deutschen Bischofskonferenz für geschlechtersensible Themen ein.

» WDR 5: Erlebte Geschichten – Jürgen Wenke, Emanzipation Homosexueller

Als der Bochumer Jürgen Wenke Ende der 1970er Jahre sein Coming Out als homosexueller Mann hatte, erlebte er, wie schwierig es war, Diskriminierungen und Vorurteilen alleine ausgesetzt zu sein. Gemeinsam mit seinem Freund gründete er 1980 den Verein "Rosa Strippe", um andere Homosexuelle zu beraten und ihnen beizustehen. "Wir waren sehr naiv", sagt er heute über die Anfänge der "Rosa Strippe". Aber inzwischen hat sich der Verein etabliert, und Jürgen Wenke kann sich neuen Aufgaben widmen.

18. April 2023

» Rhein-Neckar-Zeitung über Queer-Festival Heidelberg: Mit Sichtbarkeit steigt leider auch die Angriffsfläche

Das Queer Festival beginnt am 5. Mai mit neuen Möglichkeiten im Karlstorbahnhof.

» Süddeutsche Zeitung: Trans in Dachau – "Ich mache mich nicht mehr glatt"

Jona Ott ist non-binär: Wie es ist, sich für keine Geschlechterkategorie zu entscheiden

» ze.tt: Warum die Zukunft nicht binär ist

Die binäre Geschlechterordnung zu überwinden, wäre gut für alle. Auch für cis Menschen. Denn Nichtbinarität ist mehr als eine Identität, es ist eine Perspektive.

» Missy Magazine: Nicht binärer als gedacht

Seit geraumer Zeit fühlt unsere Kolumnistin ein Unbehagen, wenn sie als "Frau" bezeichnet wird...

» watson über die USA: Fünf krasse Anti-LGBTQ-Gesetze im Land der Freiheit

In den USA nehmen Gesetze gegen LGBTQ-Rechte zu. Diese fünf krassen Gesetze zeigen den Ernst der Lage für queere Menschen.