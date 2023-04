Ausgewählter Artikel:

» (22.04.2023) der Freitag über Regenbogenfamilien: Queere Mütter sind keine Leerstellen im Geburtsregister

Aufstand der dicken Windeln: Die FDP steht doch so auf Beschleunigung. Warum müssen lesbische Mütter dann noch immer auf die rechtliche Gleichstellung mit heterosexuellen Elternpaaren warten?

22. April 2023

» Kölner Stadt-Anzeiger: Vom Kaiserhof in den Klingelpütz – Strichjungen belasten Varieté-Star Paul O'Montis

Die neue Folge vom Podcast "True Crime Köln" erinnert an Paul O'Montis, einen schillernden Popstar, der 1940 im KZ starb. Zuvor wurde er verhaftet, weil er Sex mit Minderjährigen hatte.

» Berliner Zeitung: Queer-Beauftragter von Berlin – Er sollte aus der Community, nicht einer Partei kommen

Die Koalition aus CDU und SPD will für die queere Community einen eigenen Landesvertreter bestimmen. Doch die Wahl sollte transparent vollzogen werden. Ein Kommentar.

» Tagesspiegel: Zum "Schutz religiöser Werte" – Kenias Bischöfe wollen Verfassungsreform gegen LGBTQ

Kenias Bischöfe wollen in der Verfassung ,,kulturelle und religiöse Werte hinsichtlich Ehe und Familie stärken". Damit reagieren sie auf ein Urteil des Obersten Gerichts.

» Süddeutsche Zeitung: Wer hat Angst vor schwulen Pinguinen?

In den USA haben die Republikaner ein neues Lieblingsthema entdeckt: Bücher über Rassismus und Genderthemen verbieten. Funktioniert in diesem Land ja immer, die kalkulierte Empörung. Aber die Jungen haben langsam keine Lust mehr.

» Merkur: "Lassen Sie es nicht zu" – Kulturschaffende rufen zum Boykott der Regensburger Schlossfestspiele auf

In einem Offenen Brief wenden sich über 100 Vertreterinnen und Vertreter der Regensburger Kulturszene mit deutlichen Worten gegen Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis.

» Böblinger Zeitung: Queer in Kiew mit Florian Wahl

Der Böblinger SPD-Landtagsabgeordnete Florian Wahl trifft in der Ukraine Menschen, die im Krieg für die Freiheit kämpfen.

» SRF: Jung und trans – Justins Weg vom Teenager zum erwachsenen Mann

Justin aus Winterthur ist 18-jährig und trans. Anfang 2022 hat er sein amtliches Geschlecht ändern lassen – von weiblich zu männlich. Auf seinem Weg zum erwachsenen Mann konnte er mittlerweile auch eine geschlechtsangleichende Operation vornehmen lassen. Wie geht es ihm heute?

» Tsüri interviewt Sabian Baumann: "Als non-binäre Person ist man fast gezwungenermassen Aktivist:in"

Sabian Baumanns Film "Wem gehört der Himmel" feiert Ende April am Pink Apple Filmfestival Premiere. Der Zürcher Regisseur* hat für die Dokumentation während zehn Jahre mit diversen Aktivist:innen aus der Schweiz und Argentinien gedreht.

21. April 2023

» SRF: Papi und Papa – Wenn schwule Männer eine Familie gründen

Eine eigene Familie zu gründen – für viele ein selbstverständlicher Lebenstraum. Doch für schwule Paare ist der Weg zum Familienglück immer noch voller Hürden. "NZZ Format" erzählt die Geschichte von drei Männerpaaren, die ganz unterschiedliche Wege gegangen sind, um Kinder zu bekommen.

» Pinkstinks Germany: Hetenbescheid

Wir müssen reden: Warum verlangen manche Menschen noch immer moralische Rechtfertigungen für Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung??

» RTL über Transphobie-Vorwürfe: Kölner Wirt wehrt sich

Eine dunkelhäutige Transfrau soll in Köln von Security-Leuten attackiert worden sein. Der Vorfall habe sich an Ostern vor einer Schwulen-Kneipe ereignet. Der Wirt wehrt sich und weist Rassismusvorwürfe von sich.

20. April 2023

» BuzzFeed: "Ein schwuler Tatort-Kommissar bewirkt mehr als hundert queere Filme"

In Jurys zur Film-Förderung finden sich nicht genug queere Menschen, findet ein Filmverleiher. Doch wie sinnvoll sind LGBTQIA+-Produktionen überhaupt? S.a.: Warum werden queere Filme in Deutschland nicht gefördert? (06.03.2023)

» 54books: Das Gegenteil von Sichtbarkeit – Ein neues Gesetz verbietet Bücher mit queeren Themen in Russland

In russischen Buchhandlungen und Bibliotheken sind in den letzten Monaten viele Bücher aus den Regalen verschwunden. Bücher von Regimegegner*innen, die die russische Regierung zu "ausländischen Agenten" erklärt hat, werden teilweise noch mit Packpapier eingewickelt und mit Warnhinweisen versehen angeboten, während Romane und Sachbücher, die sich mit queeren Themen beschäftigen, so gut wie gar nicht mehr verkauft werden.

» Express über "Take Me Out" für queere Frauen: Funken sprühen schnell – Zwei lassen sich direkt Partnerinnen-Tattoo stechen

Die Kuppelshow "Take Me Out" lockt jetzt auch queere Single-Frauen von der heimischen Couch hinter die Flirt-Buzzer von RTL. Und die Funken sprühten bereits in den ersten beiden Folgen.

» coolibri: Queeres NRW – Lars Tönsfeuerborn über CSDs und Safespaces

Er gewann die erste Staffel Prince Charming, fordert mehr Sichtbarkeit für queere Rechte und mentale Gesundheit: Wir trafen Lars Tönsfeuerborn in Düsseldorf

» Kleine Zeitung: Österreichweit einzigartig – Graz hat jetzt ein queeres Community Zentrum

Am Dienstag wurde das "Feel Free" in der Annenstraße eröffnet: Tagsüber ist es ein sicherer Ort für Menschen aus der LGBTQIA-Gemeinschaft, abends ein Café und Treffpunkt für alle.

» Cellesche Zeitung: Queere Jugendgruppe bietet sicheren Rückzugsort

Der neue Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche aus der LGBTQ-Community ist nach wie vor ein großer Erfolg. 25 Mitglieder treffen sich unter dem Dach des Kinderschutzbundes Celle einmal pro Woche.

19. April 2023

» Tagesspiegel über Queerspiele in Lindow: "Wir wollen mit Gleichgesinnten Sport treiben und uns vernetzen"

Im brandenburgischen Lindow finden im Juni die vierten Queerspiele statt. Mitorganisatorin Kathleen Schreiber im Gespräch über Safe Spaces im Freizeitsport und die Teilnahmebedingungen für das Sportfest.

» tagesschau-Podcast 11KM: Trans – Der lange Weg zur Selbstbestimmung

Wer sein Geschlecht offiziell ändern lassen möchte, soll das in Zukunft ganz einfach beim Standesamt erledigen können. So sieht es das neue Selbstbestimmungsgesetz vor, das gerade von Bundesfamilienministerium und Bundesjustizministerium erarbeitet wird. Für Transfrauen und Transmänner könnte das eine große Erleichterung bedeuten. Bisher sind für die Änderung des Geschlechts auf offiziellen Dokumenten zwei aufwändige Gutachten nötig. Kritikern geht das geplante Gesetz zu weit. Aber was bedeutet es für den Alltag von trans Personen? BR-Journalist Julian Wenzel vom PULS-Podcast "Willkommen im Club" zeichnet den steinigen Weg hin zu mehr Selbstbestimmung für Transmänner und Transfrauen nach. Vom in die Jahre gekommenen und in Teilen verfassungswidrigen Transsexuellengesetz bis hin zum neuen Selbstbestimmungsgesetz.