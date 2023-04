Ausgewählter Artikel:

» (24.04.2023) Frankfurter Rundschau: Leseprobe aus dem neuen Roman von Lutz Büge.

Ein Asteroid, der keiner ist, Menschen, die nach dem Willen von "Patriarchen" entführt werden – und ein schwuler Pornostar mitten in seiner allerintimsten Pechphase. Eine Leseprobe aus dem neuen Roman von FR-Redakteur Lutz Büge.

24. April 2023

» Tagesspiegel über überflüssige Strafgesetze: Von Moral und guten Sitten haben wir genug

Eine Reihe von Delikten könnte gestrichen werden, doch die Politik tut sich schwer damit, irgendwo anzufangen. Dabei wäre es so einfach.

» t-online über trans Mann Max Appenroth: "Sie fragte mich, welche Unterwäsche ich trage"

Das von der Ampel geplante Selbstbestimmungsgesetz polarisiert. Befürworter und Gegner dominieren die Debatte. Trans Personen wie Max Appenroth kommen selten zu Wort. Dabei hat er viel zu sagen.

» Frankfurter Rundschau: Alt, lesbisch, unsichtbar

Yvonne Ford, Hedda Hansen und Ulrike Schmauch sind Ü-70 und lieben Frauen. Die Gesellschaft nehme sie aber nicht wahr, sagen sie selbst. Queersein werde nur mit Jungsein verbunden. Die Frankfurterinnen kämpfen dafür, gesehen zu werden

» Tagesspiegel über lesbische Jüdin vs. jüdische Lesbe: Semantische Verbindungen

Verstehst du dich als Berliner Jüdin oder jüdische Berlinerin? Diese Frage brachte unsere Autorin aus dem Konzept. In der ersten Folge ihrer Kolumne "Schlamasseltov" sucht sie nach einer Antwort.

» Cellesche Zeitung: Erster Celler Christopher Street Day soll im Juni 2024 stattfinden

Eine Feier der Liebe und Toleranz – das stellt das kleine Organisationsteam für einen CSD in Celle in Aussicht. Der Weg dahin ist jedoch lang. Aktuell werden weitere Mitstreiter gesucht.

23. April 2023

» rbb24: Wie die Medienanstalt Pornos auf Twitter bekämpft

Wer auf Twitter verkehrt, hat vermutlich schon gesehen, wie andere dort verkehren – die Plattform füllt sich vermehrt mit Pornografie. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg sieht den Jugendschutz in Gefahr und mahnt ab – mit mäßigem Erfolg

» SRF: Homosexuelle Paare meiden den Traualtar

Nach hitzigen Diskussionen dürften Homosexuelle in reformierten Kirchen heiraten. Bislang hat das kaum jemand getan.

» blue News interviewt LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser: "Feministinnen gegen Queer-Aktivistinnen? Das ist Blödsinn!"

Anna Rosenwasser (33) ist eine der bekanntesten LGBTQ-Aktivistinnen der Schweiz. Jetzt will die Zürcherin für die SP in den Nationalrat. Im Video erfährst du, was sie neben queeren Anliegen politisch erreichen will.

» förde.news: Queer Zentrum in Flensburg eröffnet

Am Samstag war es endlich soweit! In Flensburg wurde das erste queere Zentrum, genannt Flensbunt, am Hafendamm 13 eingeweiht. Das Zentrum soll ein Ort für alle Menschen sein, die nicht der heterosexuellen Geschlechternorm entsprechen, sowie für ihre Angehörigen und Freunde.

22. April 2023

» Kölner Stadt-Anzeiger: Vom Kaiserhof in den Klingelpütz – Strichjungen belasten Varieté-Star Paul O'Montis

Die neue Folge vom Podcast "True Crime Köln" erinnert an Paul O'Montis, einen schillernden Popstar, der 1940 im KZ starb. Zuvor wurde er verhaftet, weil er Sex mit Minderjährigen hatte.

» Berliner Zeitung: Queer-Beauftragter von Berlin – Er sollte aus der Community, nicht einer Partei kommen

Die Koalition aus CDU und SPD will für die queere Community einen eigenen Landesvertreter bestimmen. Doch die Wahl sollte transparent vollzogen werden. Ein Kommentar.

» Tagesspiegel: Zum "Schutz religiöser Werte" – Kenias Bischöfe wollen Verfassungsreform gegen LGBTQ

Kenias Bischöfe wollen in der Verfassung ,,kulturelle und religiöse Werte hinsichtlich Ehe und Familie stärken". Damit reagieren sie auf ein Urteil des Obersten Gerichts.

» Süddeutsche Zeitung: Wer hat Angst vor schwulen Pinguinen?

In den USA haben die Republikaner ein neues Lieblingsthema entdeckt: Bücher über Rassismus und Genderthemen verbieten. Funktioniert in diesem Land ja immer, die kalkulierte Empörung. Aber die Jungen haben langsam keine Lust mehr.

» Merkur: "Lassen Sie es nicht zu" – Kulturschaffende rufen zum Boykott der Regensburger Schlossfestspiele auf

In einem Offenen Brief wenden sich über 100 Vertreterinnen und Vertreter der Regensburger Kulturszene mit deutlichen Worten gegen Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis.

» der Freitag über Regenbogenfamilien: Queere Mütter sind keine Leerstellen im Geburtsregister

Aufstand der dicken Windeln: Die FDP steht doch so auf Beschleunigung. Warum müssen lesbische Mütter dann noch immer auf die rechtliche Gleichstellung mit heterosexuellen Elternpaaren warten?

» Böblinger Zeitung: Queer in Kiew mit Florian Wahl

Der Böblinger SPD-Landtagsabgeordnete Florian Wahl trifft in der Ukraine Menschen, die im Krieg für die Freiheit kämpfen.

» SRF: Jung und trans – Justins Weg vom Teenager zum erwachsenen Mann

Justin aus Winterthur ist 18-jährig und trans. Anfang 2022 hat er sein amtliches Geschlecht ändern lassen – von weiblich zu männlich. Auf seinem Weg zum erwachsenen Mann konnte er mittlerweile auch eine geschlechtsangleichende Operation vornehmen lassen. Wie geht es ihm heute?

» Tsüri interviewt Sabian Baumann: "Als non-binäre Person ist man fast gezwungenermassen Aktivist:in"

Sabian Baumanns Film "Wem gehört der Himmel" feiert Ende April am Pink Apple Filmfestival Premiere. Der Zürcher Regisseur* hat für die Dokumentation während zehn Jahre mit diversen Aktivist:innen aus der Schweiz und Argentinien gedreht.

21. April 2023

» SRF: Papi und Papa – Wenn schwule Männer eine Familie gründen

Eine eigene Familie zu gründen – für viele ein selbstverständlicher Lebenstraum. Doch für schwule Paare ist der Weg zum Familienglück immer noch voller Hürden. "NZZ Format" erzählt die Geschichte von drei Männerpaaren, die ganz unterschiedliche Wege gegangen sind, um Kinder zu bekommen.