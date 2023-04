Ausgewählter Artikel:

» (25.04.2023) Süddeutsche Zeitung über neuen Safe Space im Sub: Erfahrungen teilen

Aufklärung über Intersektionalität und ein neuer Safe Space im Sub – Nachrichten aus dem jungen München.

25. April 2023

» Zeit-Podcast: "Na klar darf ein schwuler Mann die Erektion verlieren"

Jung, sportlich, viel Sex: Schwule, die aus dem Raster fielen, hätten es schwer, sagt Therapeut Patrick Hess. Darum fehle es vielen an Authentizität und echter Intimität.

» Tagesspiegel: Verfolgt, aber nicht vergessen – Wie lesbischen NS-Opfern gedacht wird

Der Historiker Martin Lücke forscht zur Verfolgung lesbischer Frauen im Nationalsozialismus und den Debatten über Gedenkinitiativen zu ihrem Erinnern.

» Tagesspiegel über Zensur in Russland: Feindbild Queerness

Das "Nurejew"-Ballett ist abgesetzt und aus den Buchhandlungen verschwinden immer mehr Titel. Zu den Folgen der Gesetzesverschärfung gegen "Propaganda nicht-traditioneller Beziehungen". S.a.: Bolschoi-Theater streicht Serebrennikows "Nurejew" aus Spielplan (19.04.2023)

» OutNow über 26. Pink Apple: Das Interview mit der Programm-Leitung Andreas Bühlmann und Sina Früh

Anlässlich des bevorstehenden queeren Filmfestivals in Zürich und Frauenfeld sprachen wir mit Bühlmann und Früh unter anderem über Geheimtipps im Line-up und über das queere Filmschaffen der Schweiz. S.a.: Vom Elend in Uganda bis zur Liebe mit Belmondo (09.04.2023)

» Aachener Zeitung: Queere Jugendliche verdienen einen Platz in der Stadt

Ein Team rund um Katja Muhl und Marion Kaeseler organisiert einen Aktionstag mit Theaterstücken, Workshops und einer Pride Party. Der Bedarf ist da, die Angebote fehlen jedoch.

» schaffhausen24: Queerdenken gehört zur Normalität

Queerdom setzt sich seit 2008 für die queere Vielfalt in Schaffhausen ein. Denn nebst Gesetzen braucht es insbesondere auch die gesellschaftliche Akzeptanz.

24. April 2023

» Nau über Horizon Forbidden West: Review-Bombing wegen Aloys Sexualität

Seit kurzem kann der neue DLC zu Horizon Forbidden West gezockt werden. Von den Fans hagelt es schlechte Bewertungen – wegen einer sexuellen Ausrichtung.

» blue News: Stadt Bern lanciert Meldetool gegen Sexismus und Queerfeindlichkeit

Die Stadt Bern verstärkt ihre Anstrengungen gegen Sexismus und Queerfeindlichkeit. Im Rahmen der Kampagne "Bern schaut hin" hat sie ein neues Meldetool lanciert.

» rbb24 über sexpositive Beziehung: "Wenn ich eine andere Frau mit ihm sehe, geht mein Herz auf"

Die Berlinerin Lisa Rug und ihr Mann Christian gehen zusammen auf sexpositive Partys. Sie daten auch gern andere Menschen – gemeinsam und einzeln. Daten in einer Beziehung – wie kann das funktionieren? Ein Gesprächsprotokoll

» Spiegel: Lizzo singt mit Drag Queens auf der Bühne

Bei ihrem Konzert in Knoxville trat Lizzo mit bekannten Dragqueens auf. Die Sängerin setzt damit ein Zeichen gegen ein Gesetz, das Dragshows und LGBTQ+-Veranstaltungen im US-Bundesstaat einschränken soll.

» Tagesspiegel über überflüssige Strafgesetze: Von Moral und guten Sitten haben wir genug

Eine Reihe von Delikten könnte gestrichen werden, doch die Politik tut sich schwer damit, irgendwo anzufangen. Dabei wäre es so einfach.

» t-online über trans Mann Max Appenroth: "Sie fragte mich, welche Unterwäsche ich trage"

Das von der Ampel geplante Selbstbestimmungsgesetz polarisiert. Befürworter und Gegner dominieren die Debatte. Trans Personen wie Max Appenroth kommen selten zu Wort. Dabei hat er viel zu sagen.

» Frankfurter Rundschau: Leseprobe aus dem neuen Roman von Lutz Büge.

Ein Asteroid, der keiner ist, Menschen, die nach dem Willen von "Patriarchen" entführt werden – und ein schwuler Pornostar mitten in seiner allerintimsten Pechphase. Eine Leseprobe aus dem neuen Roman von FR-Redakteur Lutz Büge.

» Frankfurter Rundschau: Alt, lesbisch, unsichtbar

Yvonne Ford, Hedda Hansen und Ulrike Schmauch sind Ü-70 und lieben Frauen. Die Gesellschaft nehme sie aber nicht wahr, sagen sie selbst. Queersein werde nur mit Jungsein verbunden. Die Frankfurterinnen kämpfen dafür, gesehen zu werden

» Tagesspiegel über lesbische Jüdin vs. jüdische Lesbe: Semantische Verbindungen

Verstehst du dich als Berliner Jüdin oder jüdische Berlinerin? Diese Frage brachte unsere Autorin aus dem Konzept. In der ersten Folge ihrer Kolumne "Schlamasseltov" sucht sie nach einer Antwort.

» Cellesche Zeitung: Erster Celler Christopher Street Day soll im Juni 2024 stattfinden

Eine Feier der Liebe und Toleranz – das stellt das kleine Organisationsteam für einen CSD in Celle in Aussicht. Der Weg dahin ist jedoch lang. Aktuell werden weitere Mitstreiter gesucht.

23. April 2023

» rbb24: Wie die Medienanstalt Pornos auf Twitter bekämpft

Wer auf Twitter verkehrt, hat vermutlich schon gesehen, wie andere dort verkehren – die Plattform füllt sich vermehrt mit Pornografie. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg sieht den Jugendschutz in Gefahr und mahnt ab – mit mäßigem Erfolg

» SRF: Homosexuelle Paare meiden den Traualtar

Nach hitzigen Diskussionen dürften Homosexuelle in reformierten Kirchen heiraten. Bislang hat das kaum jemand getan.

» blue News interviewt LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser: "Feministinnen gegen Queer-Aktivistinnen? Das ist Blödsinn!"

Anna Rosenwasser (33) ist eine der bekanntesten LGBTQ-Aktivistinnen der Schweiz. Jetzt will die Zürcherin für die SP in den Nationalrat. Im Video erfährst du, was sie neben queeren Anliegen politisch erreichen will.