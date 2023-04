Ausgewählter Artikel:

» (26.04.2023) SWR: Lesbische Frauen in Deutschland – Ignoriert, pathologisiert, akzeptiert

Frauenliebende Frauen wurden lange Zeit gesellschaftlich ignoriert, angefeindet oder gar verfolgt. Erst langsam befasst sich auch die Forschung mit lesbischer Alltagsgeschichte.

26. April 2023

» Tagesspiegel: Großbritannien unterstützt homophobe Gruppe in Uganda

Die britische Regierung zahlt Hilfsgelder an eine ugandische Organisation. Doch statt sich für eine offene Gesellschaft einzusetzen, fordert die Gruppe hohe Strafen für queere Menschen.

» Express: LSU-Hammer – Kölner CDU gibt Novum in Partei-Historie bekannt

Mit einer wichtigen Zukunftsentscheidung hat die Kölner CDU auf der konstituierenden Sitzung für Schlagzeilen gesorgt.

» derStandard.at: Wie Dragqueens in Wien zum Phänomen wurden

Lange von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt, erleben Veranstaltungen mit Dragqueens einen Hype – und werden Ziel eines Kulturkampfs. Ein Einblick in die Wiener Szene

» Heute.at: Fix! Wien bekommt erstes queeres Jugendzentrum

Das erste queere Jugendzentrum Österreichs geht in die Umsetzung. 2024 wird es in Wien eröffnet, bis dahin fließen 55.000 Euro Anschubfinanzierung.

» inFranken.de: "Hätten wir in unserer Jugend gerne gehabt" – Zwei Brüder eröffnen neue, queere Bar

In Würzburg hat die queere Kneipe "Moritz Bar" eröffnet. Wie es dazu kam, was die Gäste an "spannenden Getränken" erwartet und was die Bar sonst noch zu bieten hat, erklärt Kilian Flade gegenüber inFranken.de.

» katholisch.de: Schwule Erotik und Macht – Queere Exegese in der christlichen Tradition

Über den Umgang der Heiligen Schrift mit sexuellen Minderheiten wird viel diskutiert. Die Queere Exegese fragt nach Geschichten und Modellen abseits heteronormativer Muster. Der Theologe Andreas Krebs erklärt im katholisch.de-Interview, wie so die kirchliche Tradition fortgeführt wird.

» Kurier: Rangnick über Homosexualität im Fußball – "Sind noch nicht so weit"

Der Deutsche sprach bei "Willkommen Österreich" ungewöhnlich offen über die Welt des Fußballs, über Sprachbarrieren und Sex vor dem Spiel.

» Zeit Online über ungarische Präsidentin: Eine zweifelhafte Rebellin

Das Veto der ungarischen Präsidentin gegen ein LGBTQ-feindliches Gesetz wirkt wie ein Aufstand gegen Viktor Orbán. Doch der Schritt könnte im Interesse des Premiers sein. S.a.: Ungarns Präsidentin blockiert queerfeindliches Denunziations-Gesetz (22.04.2023)

» mdr: Homosexualität & LGBTQ – Wie tolerant sind die europäischen Königshäuser?

Ein schwuler Prinz, eine lesbische Prinzessin? Homosexualität und LGBTQ – wie tolerant sind die Königshäuser in Großbritannien, Schweden, Norwegen, Spanien und den Niederlanden?

» mdr: Prinzessin Leonor von Spanien – ihre sexuelle Orientierung wird zum Politikum

Eine Frage an Anwärter für den diplomatischen Dienst sorgt in Spanien für Aufregung. Was passiert, wenn Prinzessin Leonor homosexuell ist und eine Frau heiraten möchte? Dabei soll die Kronprinzessin frisch verliebt sein.

» derStandard.at interviewt Comickünstler König: "Die Volkskunst des Augenzwinkerns geht verloren"

Der deutsche Comiczeichner Ralf König im Gespräch über die Musik der Kultband Abba, Debatten zu Political Correctness und Sex im Alter.

» derStandard.at: Vor Gesetzesänderung – Dragqueens reiten beim queeren Rodeo in Texas

Beim traditionellen Gay Rodeo in Texas besteigen auch Dragqueens die Bullen. In dem US-Bundesstaat sollen Drag-Auftritte künftig eingeschränkt werden

» BR Podcast: Kathis erstes Lip Sync-Battle – gewinnt sie den Drag-Contest?

Packt eure Schminkpinsel aus – eure Fakebärte und Perücken. Kathi steigt heute in die Zauberkugel und verwandelt sich in einen Mann! Sie hab für euch bei einem Drag-Wettbewerb mitgemacht und sich auf die große Bühne gewagt. Wir fiebern mit, ob sie es wohl ins Finale schafft und finden heraus, warum queere Events so wichtig sind für die LGBTIQA*-Community.

» ndion: Die Unisex-Toilette – Eine für alle

Schon längst ist die Debatte um Für und Wider von "All Gender WCs" entbrannt. Denn mit der Frage nach Geschlechter-Diversität sind wir fast täglich beim Gang auf eine öffentliche Toilette konfrontiert. Wie sich der Konflikt durch Gestaltung der "Unisex-Toilette" lösen lässt.

» Sumikai: Tokyo Rainbow Pride findet zum ersten Mal wieder im vollen Umfang statt

Am 23. April fand in Tokyo die erste vollständige Pride-Parade seit Beginn der Pandemie statt. Um die 10.000 Menschen zogen durch die Straßen, feierten die Fortschritte bei den LGBTQ-Rechten und forderten auch im Hinblick auf den nahenden G-7-Gipfel die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe.

» katholisch.de: Aachener Diözesanrat fordert Konsequenzen aus Synodalem Weg

"Die Bischöfe müssen zeigen, dass es ihnen ernst ist mit dem, was im Synodalen Weg beraten und beschlossen wurde": Deshalb hat der Aachener Diözesanrat nun eine Reihe von Forderungen an seinen Oberhirten Helmut Dieser.

» RNF: Ein homosexueller Pfarrer und die katholische Kirche

Homosexualität und Kirche. Lange ein Thema, über das nicht öffentlich geredet wurde. Die Zeiten ändern sich – zwar nur langsam – aber sie ändern sich. Für mehr Aufklärung setzt sich unter anderen auch die queere Szene Mannheim ein. Sie lud gestern einen Mann in die Quadrate-Stadt ein, der weiß über was er spricht: Armin Noppenberger.

25. April 2023

» Heute.at: Mit Klimabonus Kleid gekauft – Dragqueen verliert alles

Eine Wiener Dragqueen verlor am Flughafen ihr gesamtes Gepäck. Da die Airline den Koffer auch später nicht wieder fand, fehlen ihr nun 3.000 Euro.

» taz über Angriff auf Schwarze trans Frau in Köln: Vorfall mit politischer Dimension

Wer ist in der queeren Community in Köln willkommen? Nach dem Angriff auf eine Schwarze trans Frau wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.