» (28.04.2023) Donau 3 FM: Gedenkstele für Rafael Blumenstock gefordert

Zum Gedenken an Rafael Blumenstock soll in Ulm eine vertikale Stele aufgestellt werden. Das fordern die Ulmer Fraktionen von SPD, Grünen und CDU in einem gemeinsamen Antrag.

28. April 2023

» Badische Zeitung: To be or not to binär

Nur weil man über etwas lacht, heißt das nicht, dass man sich über etwas lustig macht. Die folgende amüsante Geschichte handelt zwar auch von Lebewesen, sie macht sich aber über Bürokratie und Computer lustig.

» Beobachter News: Transphobe Beleidigungen sind kein Kavaliersdelikt

Die Journalistin und Antifaschistin Janka Kluge erzielte erneut eine einstweilige Verfügung gegen einen rechten Online-Blog. Bereits vor einem Monat hatte sie eine solche gegen das Medienunternehmen des ehemaligen "Bild"-Chefredakteurs Julian Reichelt erreicht.

» Frankfurter Rundschau: Keine blöden Sprüche – Hessens Lehrkräfte sollen sich gegen Demokratiefeindlichkeit stark machen

Das Hessische Kultusministerium startet ein Programm für Lehrkräfte an beruflichen Schulen. Die sollen gegenüber Extremismus und Diskriminierung "nicht sprachlos bleiben".

» DWDL.de über Diversität bei Netflix: Die Unterrepräsentation der Unterprivilegierten

Netflix lässt seit 2018 erforschen, wie divers seine fiktionalen Produktionen sind. Jetzt wurden die Ergebnisse vorgestellt – diskutiert in einem Online-Symposium mit Branchenstars wie Tyler Perry und Shonda Rhimes.

» derStandard.at: Studie zeigt gröbere Probleme bei Integration

Ablehnung von Homosexualität und ein zweifelhaftes Frauenbild sind bei Zugewanderten weit verbreitet. Fachleute fordern eine Bildungsoffensive als Gegenmaßnahme

» Jungle World über queere Menschen in Indien: Umstrittene Normen

Vor dem Obersten Gericht in Indien wird über die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen verhandelt. Die Akzeptanz von Homosexualität wächst, doch es gibt heftigen Widerstand.

» Qantara über queere Comedian aus dem Libanon: Gefängnis? Das wäre doch ein Witz!

Weil die libanesische Comedian Shaden Fakih angeblich die Sicherheitskräfte erniedrigt habe, musste sie sich vor dem Militärtribunal verantworten. Lena Bopp hat mit ihr über ihr Outing im Fernsehen, Sexismus und die Veränderungen in ihrem Land gesprochen.

» Badische Zeitung über Queerfeindlichkeit: Man fhlt sich, als sei man selbst das Problem

Unsere Gesellschaft möchte modern und aufgeklärt sein. Doch queere Menschen erleben immer wieder, dass sie diskriminiert werden.

27. April 2023

» taz über LGBTQ+-Rechte in der Ukraine: Mit russischen Werten nach Europa

Im Krieg wären eingetragene Lebenspartnerschaften für LGBTQ+Menschen noch wichtiger als sonst. Doch ein Großteil der ukrainischen Gesellschaft ist dagegen.

» BuzzFeed: "Die PrEP kann erheblich zum sexuellen Wohlbefinden beitragen"

Es gibt ein wirksames Mittel zur Vorbeugung einer Infektion mit dem HI-Virus. Die Kosten übernehmen teilweise Krankenkassen, doch es gibt weitere Hürden.

» derStandard.at über Chartstürmerin Kim Petras: Die Transfrau als Vorbild und Feindbild

Die deutsche Sängerin gewann als erste offen als Transfrau lebende Person einen Grammy. Ihre Musik will unpolitisch sein – ihre reine Existenz ist es nicht

» ORF: Konservative Anglikaner sagen sich von Mutterkirche los

Die anglikanische Glaubensgemeinschaft steht am Scheideweg. Gestritten wird weiter über die Segnung homosexueller Paare. Nach einem Gipfeltreffen orthodoxer Mitglieder in Afrika scheint die Spaltung in vollem Gange.

» bremen zwei: Lippenstift und Schnauzer – Für Kim de l'Horizon kein Widerspruch

Kim de l'Horizon identifiziert sich weder als Mann noch als Frau – und die erste nichtbinäre Person, die mit "Blutbuch" den Deutschen Buchpreis gewonnen hat.

» Tagesspiegel: Berliner Verwaltung soll Regenbogennetzwerk bekommen

Die Finanzverwaltung will ein Regenbogennetzwerk für die gesamte Berliner Verwaltung gründen. Starttermin soll im Juni sein.

» BR24: Queere Jugend auf dem Land – Blick in einen neuen Treff

Bayern ist noch immer das einzige Bundesland ohne Aktionsplan für queere Menschen. Doch gerade im ländlichen Raum fehlen auch im Freistaat Angebote für junge queere Menschen. Eine der ersten Jugendgruppen in Unterfranken gibt es nun in Kitzingen.

» Süddeutsche Zeitung über Stern-Preis: ARD-Doku über queere Kirchenmitarbeiter ist "Geschichte des Jahres"

"Wie Gott uns schuf" räumt den begehrten Journalistenpreis ab, auch fünf weitere Beiträge werden ausgezeichnet. Über die 700 gestrichenen Stellen bei Gruner + Jahr hört man bei der Verleihung in Hamburg kein Wort.

» web.de interviewt Harald Glööckler: "Habe auch mein Gesäß optimieren lassen"

Aktuell sorgt Harald Glööckler mit seiner Brust-OP für Schlagzeilen. Unsere Redaktion traf den Modedesigner am Rande der "Goldenen Sonne" von sonnenklar.TV.

» n-tv: Uganda terrorisiert Queere – "Menschen bringen sich um, bevor es Regierung tut"

Seit Jahren schon wird in Uganda massiv Stimmung gegen queere Menschen, vornehmlich Homosexuelle, gemacht. Nun soll der Terror auch Gesetz werden. Die betroffene Bevölkerung lebt in Angst. Wer kann, verlässt das Land. Doch nicht alle finden einen Ausweg.

» evangelisch.de über den Allmächtigen im Darkroom: Gott in der Kneipe

Der biblische Gott ist in unserem Leben vielfältig erfahrbar: manchmal in der Barkeeperin, manchmal auf der Tanzfläche oder im Darkroom. Ein queeres Plädoyer für immer neue Gottesbilder und eine vielfältige Sprache darüber.