Ausgewählter Artikel:

» (29.04.2023) Zeit Online zum Selbstbestimmungsgesetz: Das ist doch kein Saunaschutzgesetz!

Monatelang hat sich das Selbstbestimmungsgesetz verzögert – wegen Schreckensszenarien für Frauensaunen. Mit der Lebensrealität von trans Menschen hat das nichts zu tun.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. April 2023

» addn.me: Trans Frau gegen den Freistaat Sachsen – Entschädigung für falsche Anrede eingeklagt

Am 03.04.2023 stand der Freistaat Sachsen in Dresden vor Gericht. Geklagt hatte eine ehemalige Angestellte des Krankenhauses Großschweidnitz. Als trans Frau wurde ihr nach dem Outing bei ihrer Arbeitsstelle durch die Klinikleitung die korrekte Anrede verweigert.

» Zeit Online zum Selbstbestimmungsgesetz: Das ist doch kein Saunaschutzgesetz!

Monatelang hat sich das Selbstbestimmungsgesetz verzögert – wegen Schreckensszenarien für Frauensaunen. Mit der Lebensrealität von trans Menschen hat das nichts zu tun.

» nd-Kommentar zum Selbstbestimmungsgesetz: Bedenken wegen Transfeindlichkeit

Sollte der Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz in der vorliegenden Form zum Gesetz werden, könnte das fatale Folgen haben, warnt Sibel Schick

28. April 2023

» taz zum Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes: Ein bisschen Fortschritt

Das alte, diskriminierende Transsexuellengesetz ist endlich bald Geschichte. Das neue Gesetz sollte nicht weiter verwässert werden.

» taz über Christopher Street Day auf dem Land: Es geht um weniger Angst

In mehr und in kleineren Städten findet 2023 ein Christopher Street Day statt. Weil sich etwas geändert hat oder weil sich mehr ändern muss?

» NZZ-Podcast: "Schwul zu sein, bedeutet lebenslanges Gefängnis – oder den Tod." Wilson musste aus Uganda fliehen, weil er schwul ist

Uganda steht kurz davor, eines der härtesten Anti-LGBTQ-Gesetze der Welt einzuführen. Betroffenen bleibt nichts anderes übrig, als sich zu verstecken oder zu fliehen. Denn geoutet zu werden, bedeutet Lebensgefahr.

» NZZ: Ob unfruchtbar, schwul oder single – Ein Baby ist heute nur noch eine Frage des Geldes. Ein Besuch an der Kinderwunschmesse in Berlin

Fruchtbarkeits-Yoga, Eizellenspenden und Leihmütter in jeder Preisklasse – das Geschäft mit der Sehnsucht nach der eigenen Familie floriert und ist umstritten.

Registrierung erforderlich

» Badische Zeitung: To be or not to binär

Nur weil man über etwas lacht, heißt das nicht, dass man sich über etwas lustig macht. Die folgende amüsante Geschichte handelt zwar auch von Lebewesen, sie macht sich aber über Bürokratie und Computer lustig.

» Beobachter News: Transphobe Beleidigungen sind kein Kavaliersdelikt

Die Journalistin und Antifaschistin Janka Kluge erzielte erneut eine einstweilige Verfügung gegen einen rechten Online-Blog. Bereits vor einem Monat hatte sie eine solche gegen das Medienunternehmen des ehemaligen "Bild"-Chefredakteurs Julian Reichelt erreicht.

» Frankfurter Rundschau: Keine blöden Sprüche – Hessens Lehrkräfte sollen sich gegen Demokratiefeindlichkeit stark machen

Das Hessische Kultusministerium startet ein Programm für Lehrkräfte an beruflichen Schulen. Die sollen gegenüber Extremismus und Diskriminierung "nicht sprachlos bleiben".

» DWDL.de über Diversität bei Netflix: Die Unterrepräsentation der Unterprivilegierten

Netflix lässt seit 2018 erforschen, wie divers seine fiktionalen Produktionen sind. Jetzt wurden die Ergebnisse vorgestellt – diskutiert in einem Online-Symposium mit Branchenstars wie Tyler Perry und Shonda Rhimes.

» Donau 3 FM: Gedenkstele für Rafael Blumenstock gefordert

Zum Gedenken an Rafael Blumenstock soll in Ulm eine vertikale Stele aufgestellt werden. Das fordern die Ulmer Fraktionen von SPD, Grünen und CDU in einem gemeinsamen Antrag.

» derStandard.at: Studie zeigt gröbere Probleme bei Integration

Ablehnung von Homosexualität und ein zweifelhaftes Frauenbild sind bei Zugewanderten weit verbreitet. Fachleute fordern eine Bildungsoffensive als Gegenmaßnahme

» Jungle World über queere Menschen in Indien: Umstrittene Normen

Vor dem Obersten Gericht in Indien wird über die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen verhandelt. Die Akzeptanz von Homosexualität wächst, doch es gibt heftigen Widerstand.

» Qantara über queere Comedian aus dem Libanon: Gefängnis? Das wäre doch ein Witz!

Weil die libanesische Comedian Shaden Fakih angeblich die Sicherheitskräfte erniedrigt habe, musste sie sich vor dem Militärtribunal verantworten. Lena Bopp hat mit ihr über ihr Outing im Fernsehen, Sexismus und die Veränderungen in ihrem Land gesprochen.

» Badische Zeitung über Queerfeindlichkeit: Man fhlt sich, als sei man selbst das Problem

Unsere Gesellschaft möchte modern und aufgeklärt sein. Doch queere Menschen erleben immer wieder, dass sie diskriminiert werden.

27. April 2023

» taz über LGBTQ+-Rechte in der Ukraine: Mit russischen Werten nach Europa

Im Krieg wären eingetragene Lebenspartnerschaften für LGBTQ+Menschen noch wichtiger als sonst. Doch ein Großteil der ukrainischen Gesellschaft ist dagegen.

» BuzzFeed: "Die PrEP kann erheblich zum sexuellen Wohlbefinden beitragen"

Es gibt ein wirksames Mittel zur Vorbeugung einer Infektion mit dem HI-Virus. Die Kosten übernehmen teilweise Krankenkassen, doch es gibt weitere Hürden.

» derStandard.at über Chartstürmerin Kim Petras: Die Transfrau als Vorbild und Feindbild

Die deutsche Sängerin gewann als erste offen als Transfrau lebende Person einen Grammy. Ihre Musik will unpolitisch sein – ihre reine Existenz ist es nicht

» ORF: Konservative Anglikaner sagen sich von Mutterkirche los

Die anglikanische Glaubensgemeinschaft steht am Scheideweg. Gestritten wird weiter über die Segnung homosexueller Paare. Nach einem Gipfeltreffen orthodoxer Mitglieder in Afrika scheint die Spaltung in vollem Gange.