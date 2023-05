Ausgewählter Artikel:

» (03.05.2023) dpa factchecking: Queere Menstruations-Kampagne hat nichts mit Putin zu tun

Im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verbreiten User im Netz Desinformation. Dazu werden immer wieder Bilder manipuliert und in falsche Kontexte gerückt – wie in diesem Fall.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Mai 2023

» evangelisch.de über queere Spiritualität: Höhenweg

Muss es immer der queere Gottesdienst in der Kirche sein? Gibt es nicht viele, andere Wege zu Gott? Sind die weniger queer? Gedanken von Rainer Hoermann anlässlich einer sonntäglichen Wanderung.

» Perspektive-Kommentar: Das "Selbstbestimmungsgesetz" hat seinen Namen nicht verdient

Rechtliche Selbstbestimmung in Bezug auf das Geschlecht: Das verspricht die Ampelregierung mit ihrem neuen Gesetzesentwurf. Halten kann sie dieses Versprechen nicht.

» CSD Berlin: Kommentar von Barbie Breakout zu Kinderschutz beim CSD

"Oft ist diese im Volksglauben vorhandene Befürchtung, dass wir eine Gefahr für Kinder wären, in uns selbst vorhanden."

» BR Podcast: Queere Vampire – Eine neue Erotik in einem alten Genre?

Vampire sind die erotischsten aller Monster – ungezügelt, lustbetont und auf ewig einander zugetan. In neueren Serien dürfen sie auch offen homosexuell sein. Aber das ist gar keine neue Erscheinung: 1872 erscheint die Novelle "Carmilla" – und schildert eine erotisch aufgeladene Beziehung zwischen einer Vampirin und einer Frau.

» nd spricht mit Ulrike Heider über die Kämpfe von 1968: "Sexualität spielte eine große Rolle"

In Frankfurt am Main war Ulrike Heider Teil der Studierendenbewegung. Im Gespräch erzählt die Autorin über Sadomasochismus in der Linken, den ehemaligen Außenminister Joschka Fischer und die Kämpfe von 1968

» nd interviewt sexualpädagogisches Kunstkollektiv Glitterclit: "Lasst die Genitalien in Ruhe!"

Linu Lätitia Blatt gehört zum sexualpädagogischen Kunstkollektiv Glitterclit aus Frankfurt am Main. Ein Gespräch über Sexualpädagogik, Geschlechterklischees und warum das Sprechen über Körper wichtig ist.

» Augsburger Allgemeine: "Ich bin exakt dieselbe Person" – Kinderbücher über Transgender

In den Kinderbüchern "Best Bro Ever" von Jenny Jägerfeld und "Fred und ich" von Lena Hach geht es um aufregende, neue Bekanntschaften. Und darum, wie es ist, trans zu sein.

» salto.bz interviewt Voguing-Experte; "...sieh du mich an, ich sehe dich an"

Gregor Krammer, Experte in Sachen Voguing und Posterperson der ,,Rocky Horror Show" der VBB zeigt, was es bedeutet queer zu sein, auf und abseits der Bühne.

» watson: DeSantis attackiert LGBTQ-Rechte in Florida – zwei Betroffene berichten

Zwei junge queere Personen berichten über die Lage für LGBTQ-Personen in Florida unter Gouverneur Ron DeSantis.

» Donaukurier: Warum Queer Pfaffenhofen im Müllerbräu Stammtisch hält

Statt sich im Szene-Viertel in der Großstadt zu treffen, hält der neue Verein Queer Pfaffenhofen regelmäßig Stammtisch im Traditionsgasthaus Müllerbräu am Hauptplatz mitten im Zentrum.Der Verein hat noch viel vor: Zum Beispiel einen Christopher Street Day und Filmabende. Aber vor allem geht es darum, sichtbar zu werden.Deshalb wollen die Mitglieder auch wieder beim Volksfestauszug dabei sein – auch wenn es beim letzten Mal zu Pöbeleien kam.

02. Mai 2023

» derStandard.at: Woke, Anti-Woke – zwei Lager, die es nicht gibt

Sprachblüten mit Hetze gleichzusetzen und als Unparteiische eine "Abrüstung der Worte" zu fordern führt in die Irre

» NDR: Elton John gibt seinen Abschied in Hamburg

Schon 2018 kündigte Elton John an, sich nach einer Welttournee von der Bühne zurückzuziehen. Corona hat den Abschied hinausgezögert. Heute, am Donnerstag und am Freitag spielt er seine letzten Konzerte in Hamburg. Ein Porträt.

» rbb24 über Konzert von Sam Smith: Ikone in Ledertanga – immer monströser, fast schon gagaesk

Seit Sam Smith als non-binäre Person auftritt, hagelt es Hass im Netz, Morddrohungen auf offener Straße. Doch die Fans lieben Smith für den offensiven Umgang damit. Und für grandiose Live Shows, so wie am Montag in Berlin.

» Rhein-Neckar-Zeitung: Lesbische Szene der Region will gesehen werden

100 Teilnehmer kamen mit Regenbogenfahnen und Plakaten. Für ein queeres Zentrum in Heidelberg.

» Tagesspiegel: Das BKA Theater feiert 35 Jahre – Schräger Unfug und neue Töne

Von Drag bis Kammermusik. Die Berliner Kabarett Anstalt besteht seit 1988 und feiert das mit einem Jubiläumsfestival. Bei der Geburtstagsshow gab's Applaus für Klaus Lederer.

» FAZ über US-Sonderbeauftragte Stern: Der Kampf für LGBTQI-Rechte als Lebensaufgabe

Jessica Stern ist die Sonderbeauftragte für LGBTQI-Rechte der US-Regierung. Sie kämpft gegen Diskriminierung in allen Ländern der Welt. Und hält sich dabei an eine Prämisse.

01. Mai 2023

» taz über das Buch "Nach trans" von Elizabeth Duval: Ein Subjekt stößt auf Identität

Grundlagentext für die ,,Trans Theory": Elizabeth Duval räumt in ,,Nach Trans" mit der Illusion der Wahlfreiheit des eigenen Geschlechts auf.

» GQ: Sexuelle Orientierung – Was bedeutet Abro-, Allo- oder Graysexuell?

Unsere Kolumnistin Mimi Erhardt beleuchtet heute sexuelle Orientierungen, die Sie vermutlich noch nicht kannten.

30. April 2023

» derStandard.at: Ich möchte selbst entscheiden können, mit wem ich Sex in Computerspielen habe

Ein Kuss versetzt die Welt in Aufruhr. Schon wieder. Dabei macht doch gerade das virtuelle Experimentieren den Reiz an Rollenspielen aus