Ausgewählter Artikel:

» (04.05.2023) Der Bund über Film "Queer Glauben": "Man kann heute nicht widerspruchsfrei gläubig sein"

Wie passt eine lesbische Frau in eine Institution, die jahrhundertelang von patriarchalen Strukturen beherrscht wurde? Diesen Fragen geht der Film "Queer Glauben" auf den Grund.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Mai 2023

» Sumikai: Mehrheit der Menschen in Japan für die gleichgeschlechtliche Ehe

Die Mehrheit der Menschen in Japan sprach sich in einer Umfrage der Nachrichtenagentur für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Japan aus.

» der Freitag: Selbstbestimmungsgesetz wirkt wie Beschwichtigungsversuch für queerfeindliche Gesellschaft

Bisherige Gerichtsverfahren werden abgeschafft. Die Zwangsbegutachtung und Befragungen auch. Aber der Entwurf für das Selbstbestimmungsgesetz hält ein deutliches Diskriminierungspotenzial bereit

» Belltower.News: TERFs – Transfeindlichkeit und rechtsradikaler Feminismus

Michaela Dudley schreibt über die Zusammenarbeit zwischen radikalen Feminist*innen und Rechtsaußen-Unterstützer*innen. Die Kolumne.

» Der Bund über Film "Queer Glauben": "Man kann heute nicht widerspruchsfrei gläubig sein"

Wie passt eine lesbische Frau in eine Institution, die jahrhundertelang von patriarchalen Strukturen beherrscht wurde? Diesen Fragen geht der Film "Queer Glauben" auf den Grund.

» n-tv: Ausgerechnet Krieg stärkt ukrainische LGBTIQ

Die ukrainische Opposition bringt die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ins Parlament. Die offizielle Ehe für alle würde eine Verfassungsänderung voraussetzen, die in Kriegszeiten nicht möglich ist. Ausgerechnet der russische Angriffskrieg fördert die Akzeptanz von LGBTIQ im Land.

» Blick aus der Schweiz: Nationalrat will gesetzliche Absicherung – Keine Diskriminierung mehr beim Blutspenden

Die Versorgung der Bevölkerung mit Blut und Blutprodukten soll auf gesetzlichem Weg abgesichert werden. Der Nationalrat hat deshalb das Heilmittelgesetz im Einklang mit dem Bundesrat angepasst. Verankert werden soll auch, dass beim Spenden niemand diskriminiert wird.

» Focus: Halbgeschwister bekommen zwei Kinder miteinander und wollen heiraten

Ana und Daniel aus Spanien lieben sich und wollen heiraten. Es gibt aber ein Problem: Die beiden sind Halbgeschwister. Im Netz schlägt dem unüblichen Liebespaar purer Hass entgegen. Doch die Halbgeschwister lassen sich davon nicht verunsichern.

» Glamour über Kim Petras: So deutlich spricht die Sängerin jetzt über Transphobie und Selbstmordgedanken – und wer ihr geholfen hat

Kim Petras hat sich in einem Interview zu ihrer Kindheit und der aktuellen Transphobie geäußert. Wem sie bis heute dankbar ist, hat sie ebenfalls verraten.

» detektor.fm: Sollten wir die Ehe abschaffen, Emilia Roig?

Die Ehe ist überholt, findet Emilia Roig, Denn sie reproduziert Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Kann es eine feministische Ehe geben?

» Die Ostschweiz interviewt Artistic Co-Director von "Pink Apple": "Homo- und Transphobie sind leider in unserer Gesellschaft tief verankert"

Das 26. Pink Apple Film Festival steht in den Startlöchern. Das bedeutendste queere Filmfestival ist trotz gestiegener Akzeptanz von Wichtigkeit, sagt Artistic Co-Director Sina Früh.

» k.at: Francesca Farago und ihr Freund Jesse Sullivan haben sich verlobt

Francesca Farago: Bei "Too Hot Too Handle" und "Perfect Match" suchte sie nach der Liebe. Nun hat sie sich mit ihrem Freund Jesse Sullivan verlobt.

» Rolling Stone: Steve Albini watscht Paul Stanley für Transgender-Kritik ab

Nirvana-Produzent Steve Albini ist in der Diskussion um genderangleichende Maßnahmen anderer Meinung als Paul Stanley und deutet an, dass der KISS-Sänger die Zeichen der Zeit (einmal mehr) nicht verstanden hat.

03. Mai 2023

» evangelisch.de über queere Spiritualität: Höhenweg

Muss es immer der queere Gottesdienst in der Kirche sein? Gibt es nicht viele, andere Wege zu Gott? Sind die weniger queer? Gedanken von Rainer Hoermann anlässlich einer sonntäglichen Wanderung.

» Perspektive-Kommentar: Das "Selbstbestimmungsgesetz" hat seinen Namen nicht verdient

Rechtliche Selbstbestimmung in Bezug auf das Geschlecht: Das verspricht die Ampelregierung mit ihrem neuen Gesetzesentwurf. Halten kann sie dieses Versprechen nicht.

» CSD Berlin: Kommentar von Barbie Breakout zu Kinderschutz beim CSD

"Oft ist diese im Volksglauben vorhandene Befürchtung, dass wir eine Gefahr für Kinder wären, in uns selbst vorhanden."

» dpa factchecking: Queere Menstruations-Kampagne hat nichts mit Putin zu tun

Im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verbreiten User im Netz Desinformation. Dazu werden immer wieder Bilder manipuliert und in falsche Kontexte gerückt – wie in diesem Fall.

» BR Podcast: Queere Vampire – Eine neue Erotik in einem alten Genre?

Vampire sind die erotischsten aller Monster – ungezügelt, lustbetont und auf ewig einander zugetan. In neueren Serien dürfen sie auch offen homosexuell sein. Aber das ist gar keine neue Erscheinung: 1872 erscheint die Novelle "Carmilla" – und schildert eine erotisch aufgeladene Beziehung zwischen einer Vampirin und einer Frau.

» nd spricht mit Ulrike Heider über die Kämpfe von 1968: "Sexualität spielte eine große Rolle"

In Frankfurt am Main war Ulrike Heider Teil der Studierendenbewegung. Im Gespräch erzählt die Autorin über Sadomasochismus in der Linken, den ehemaligen Außenminister Joschka Fischer und die Kämpfe von 1968

» nd interviewt sexualpädagogisches Kunstkollektiv Glitterclit: "Lasst die Genitalien in Ruhe!"

Linu Lätitia Blatt gehört zum sexualpädagogischen Kunstkollektiv Glitterclit aus Frankfurt am Main. Ein Gespräch über Sexualpädagogik, Geschlechterklischees und warum das Sprechen über Körper wichtig ist.

» Augsburger Allgemeine: "Ich bin exakt dieselbe Person" – Kinderbücher über Transgender

In den Kinderbüchern "Best Bro Ever" von Jenny Jägerfeld und "Fred und ich" von Lena Hach geht es um aufregende, neue Bekanntschaften. Und darum, wie es ist, trans zu sein.