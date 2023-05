Ausgewählter Artikel:

» (05.05.2023) Braunschweiger Zeitung: Erster Christopher Street Day in Gifhorn soll Ängste nehmen

Der Vorsitzende des Queeren Netzwerkes, Dominik Ruder, sagt, warum eine Stadt wie Gifhorn einen eigenen Christopher Street Day braucht.

05. Mai 2023

» vorwärts: Was für eine feministischen Außen- und Entwicklungspolitik wichtig ist

Die SPD will eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik, die die Perspektiven marginalisierter Gruppen einbezieht und patriarchale und postkoloniale Strukturen aufbricht. Diskriminierungen dürfen dabei nicht gegeneinander ausgespielt werden.

» BR24: "Wir halten die Wahrheit aus" – US-Staat will Buch-Zensur ahnden

Der Gouverneur von Illinois will ein Gesetz in Kraft setzen, wonach öffentliche Bibliotheken, die auf politischen Druck Bücher aus ihrem Bestand entfernen, jede staatliche Unterstützung verlieren sollen. Bücher-Verbote seien "verheerend".

» NDR: "Out in Church" – Lesbisches Paar gibt einander das "Ja"-Wort

Eine queere Lebensweise war bislang im katholischen Kirchendienst ein Kündigungsgrund – inzwischen wurde diese Regelung aufgehoben.

» NDR: Outing-Initiative in der katholischen Kirche zeigt Wirkung

Anfang 2022 haben sich im Rahmen von #OutInChurch 125 Menschen als homosexuell geoutet – und viel damit bewegt. Auch in Osnabrück.

» Kronen Zeitung: Nach vier Anschlägen – Linzer Regenbogenbank wurde jetzt fest verankert

Nach dem vierten homophoben Anschlag auf die bunte Sitzgelegenheit reagierte nun die Stadt Linz. Magistrats-Mitarbeiter verankerten sie mit einer Kette.

» Tagesspiegel: Potsdam feiert Auftakt in die CSD-Saison

Queensday und CSD: Das Wochenende in Potsdam steht im Zeichen des Regenbogens. Vor allem viele jüngere queere Menschen werden erwartet.

04. Mai 2023

» SWR über "Operette für zwei schwule Tenöre": Berliner Erfolgsstück wird in Trier neu inszeniert

Die Hauptdarsteller Daniel Philipp Witte und Tim Stolte von "Operette für zwei schwule Tenöre" bereiten sich auf die Neuinszenierung in Trier vor.

» Express über Regenbogen-Zebrastreifen in Köln: RTL-Mann äußert sich kritisch – "Es sind Störfeuer"

Auch Köln soll einen Regenbogen-Zebrastreifen bekommen. Das Thema wird bei Instagram heftig diskutiert.

» amerika21: Aktive aus dem LGBTIQ+ Spektrum Lateinamerikas konferierten in La Paz

Fünf Tage lang haben sich mehr als 300 Aktivist:innen aus dem LGBTIQ+ Spektrum in Boliviens Hauptstadt La Paz vernetzt und Strategien gegen queerfeindliche Gewalt erarbeitet.

» Die Rheinpfalz interviewz erste Queerbeauftragte der Pfalz: "Dringend sichere Räume schaffen"

Nadja Roeder ist die erste Queerbeauftragte der Stadt Kaiserslautern und die erste Person in dieser Funktion in der Pfalz. Die Schaffung der ehrenamtlichen Stelle war im Stadtrat heiß diskutiert worden. Roeder hat Juni Huber im Interview erklärt, warum die Stadt eine solche Stelle braucht, was sie vorhat – und was sie von einer dritten Toilette hält.

» Blick: Erster Sieg einer Transfrau bei UCI-Radrennen

Bei einem Rennen der UCI-Frauentour in den USA hat erstmals eine Transfrau eine Etappe gewonnen. Austin Killips löst mit ihrem Sieg eine neuerliche Diskussion über Transmenschen im Frauensport aus.

» Sumikai: LGBTQ-Gesetz in Japan scheint wieder am Widerstand der LDP zu scheitern

Aktivisten hoffen, dass das sogenannte LGBTQ-Gesetz in Japan noch vor dem G-7-Gipfel Mitte Mai verabschiedet wird. Allerdings ist der Widerstand in der LDP so groß, dass es unwahrscheinlich wird, dass das Gleichstellungsgesetz bis dahin verabschiedet wird.

» Sumikai: Mehrheit der Menschen in Japan für die gleichgeschlechtliche Ehe

Die Mehrheit der Menschen in Japan sprach sich in einer Umfrage der Nachrichtenagentur für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Japan aus.

» der Freitag: Selbstbestimmungsgesetz wirkt wie Beschwichtigungsversuch für queerfeindliche Gesellschaft

Bisherige Gerichtsverfahren werden abgeschafft. Die Zwangsbegutachtung und Befragungen auch. Aber der Entwurf für das Selbstbestimmungsgesetz hält ein deutliches Diskriminierungspotenzial bereit

» Belltower.News: TERFs – Transfeindlichkeit und rechtsradikaler Feminismus

Michaela Dudley schreibt über die Zusammenarbeit zwischen radikalen Feminist*innen und Rechtsaußen-Unterstützer*innen. Die Kolumne.

» Der Bund über Film "Queer Glauben": "Man kann heute nicht widerspruchsfrei gläubig sein"

Wie passt eine lesbische Frau in eine Institution, die jahrhundertelang von patriarchalen Strukturen beherrscht wurde? Diesen Fragen geht der Film "Queer Glauben" auf den Grund.

» n-tv: Ausgerechnet Krieg stärkt ukrainische LGBTIQ

Die ukrainische Opposition bringt die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ins Parlament. Die offizielle Ehe für alle würde eine Verfassungsänderung voraussetzen, die in Kriegszeiten nicht möglich ist. Ausgerechnet der russische Angriffskrieg fördert die Akzeptanz von LGBTIQ im Land.

» Blick aus der Schweiz: Nationalrat will gesetzliche Absicherung – Keine Diskriminierung mehr beim Blutspenden

Die Versorgung der Bevölkerung mit Blut und Blutprodukten soll auf gesetzlichem Weg abgesichert werden. Der Nationalrat hat deshalb das Heilmittelgesetz im Einklang mit dem Bundesrat angepasst. Verankert werden soll auch, dass beim Spenden niemand diskriminiert wird.

» Focus: Halbgeschwister bekommen zwei Kinder miteinander und wollen heiraten

Ana und Daniel aus Spanien lieben sich und wollen heiraten. Es gibt aber ein Problem: Die beiden sind Halbgeschwister. Im Netz schlägt dem unüblichen Liebespaar purer Hass entgegen. Doch die Halbgeschwister lassen sich davon nicht verunsichern.