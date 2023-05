Ausgewählter Artikel:

» (07.05.2023) Bottroper Zeitung über schwulen Pfarrer in Ausbildung: "Ein Hafen, wo ich sein kann, wie ich bin"

Glaube spielt schon seit der Kindheit für Jan Mark Budde eine große Rolle. Für den 27-Jährigen ist nach der Schule klar, dass er Pfarrer werden möchte. Dass Jan Mark offen schwul ist, steht für ihn nicht im Widerspruch. Denn in der evangelischen Kirche hat er sich aufgrund seiner Sexualität nie ausgrenzt gefühlt. Ein offenes, progressives Verständnis von Kirche und Glaube möchte er nun auch in Bottrop vermitteln. Hier in der evangelischen Kirchengemeinde ist er seit dem 1. April als Vikar tätig.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Mai 2023

» Kubakunde: Mehr als 700 gleichgeschlechtliche Eheschließungen in Kuba

Seit der Verabschiedung des neuen Familiengesetzes durch ein Referendum im vergangenen Jahr wurden in Kuba mehr als 700 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen.

» Deutschlandfunk Nova über Uganda: Anti-Queer-Gesetz beeinflusst von US-Lobbyisten?·

In Uganda hat das Parlament diese Woche eines der härtesten Anti-Homosexuellen-Gesetze der Welt verabschiedet.

» buten un binnen: Wie Hurricane und Deichbrand diverser werden könnten

Künstlerinnen sind bei Festivals in der Unterzahl. Weibliche Headliner oft komplett Mangelware. Das Hurricane oder Deichbrand versuchen den Anteil zu erhöhen. Und es gibt bessere Beispiele. Auch im Norden.

06. Mai 2023

» der zaunfink: Der Kampf gegen queeres Wissen

Die CSU-Fraktion im Bezirksausschuss München-Bogenhausen will eine in der Stadtbibliothek geplante Draglesung für Kinder behördlich verbieten. Sie reiht sich damit wissentlich in die Strategie internationaler rechts-autoritaristischer Akteure ein. Das ist alles andere als harmlos.

» dpa-factchecking über queerfeindliches Video aus Bremerhaven: Polizei dementiert Gerüchte um Inobhutnahme von Kind

Ein Video der Inobhutnahme zweier Kinder sorgt in sozialen Medien für Aufregung. Darin ist zu sehen, wie ein Junge von Polizisten aus einer Wohnung getragen wird. Währenddessen schreit er und versucht, sich zu wehren. Mehreren Posts auf Facebook zufolge zeigt das Video eine Inobhutnahme durch das Jugendamt der Stadt Bremerhaven. Angeblich soll dies durch die Schule ausgelöst worden sein, da sie dem Jungen beigebracht habe, dass der Islam "Homosexualität und Transgenderismus" nicht akzeptiere. Ein Gericht soll der Familie daraufhin ihre "elterlichen Rechte" entzogen haben und die Übergabe des Kindes an das Jugendamt angeordnet haben. Stimmt das?

» Süddeutsche Zeitung: Eine Dragqueen als "Traviata"

Der israelische Countertenor Uri Elkayam, Künstlername Miss Sistrata, singt in München als erster queerer Mann die Violetta. Warum er mit dem Gedanken spielt, sein Land zu verlassen und welchen großen Traum er hat.

» Frankfurter Rundschau: USA, Ungarn und Uganda – Wie mit Hass gegen queere Menschen Politik gemacht wird

Die Welt wird diverser. Gleichzeitig machen viele Länder mit einem Anti-LGBT-Narrativ Politik. Autokratisierung stellt die Rechte von Minderheiten infrage.

» TAG24: Emily Ratajkowski über ihre Bisexualität – "Warte darauf, dass die Richtige kommt"

Vergangenes Jahr outete sich Emily Ratajkowski als bisexuell. Nun gab sie offen und ehrlich zu, dass sie sich eine Beziehung mit einer Frau wünscht.

» blue News interviewt schwulen SRF-Moderator Olivier Borer: "Wir sind dafür gemacht, eine Familie zu haben"

Sein grösster Wunsch waren Kinder. Doch dann realisierte er, dass er schwul ist. Nun ist SRF-Sportmoderator Olivier Borer doch Vater geworden. Sein Sohn wurde von einer Leihmutter in den USA ausgetragen.

» Tagesspiegel: Warum Cinderella nicht auf den Prinzen wartet - Potsdamer Autorin schreibt Liebesromane der anderen Art

In den Büchern von Jette Menger ist Diversität eine Selbstverständlichkeit und keine Ausnahme. Damit trifft die 23-Jährige einen Nerv der Zeit.

» Tagesspiegel: Auf der Spur der Prololesben – "Dyke Dogs"-Salon in der Schaubühne

Ende der Achtziger gründeten sich Lesbengruppen aus der Arbeiter*innenklasse. Ein kurzweiliger Abend an der Berliner Schaubühne erinnerte jetzt an deren Aktivismus.

» Netflix Woche über "Queer Eye for the Straight Guy": Wie die Fab Five Geschichte schrieben

Die siebte Staffel von "Queer Eye" erscheint am 12. Mai auf Netflix. Zum zwanzigjährigen Jubiläum der originalen Serie kommt hier ein Rückblick für das erste Reality-TV Makeover Format: Wie hat "Queer Eye for the Straight Guy" angefangen? Und wer waren die ersten Fab Five?

05. Mai 2023

» RP Online: Tänzer küssen sich auf der Bühne – Eltern schalten Polizei ein

Ein Tanzprojekt an einer Montessori-Grundschule im Kölner Stadtteil Mülheim hat für irritierte Kinder und entsetzte Eltern gesorgt – am Ende wurde sogar die Polizei eingeschaltet.

» 54books: Das Problem mit Bully – Mobbing, Queerness und "Der Schuh des Manitu"

2Diese Filme beziehen einen Teil ihres Humors aus einer Scham vor Sexualität, vor Körperlichkeit und vor Queerness. So macht sich dieses Kino eben nicht nur über die Anwandlungen pubertierender Teenager lustig, sondern hat die Pubertät, indem diese Filme Körperlichkeit und (Homo-)Sexualität der Lächerlichkeit preisgegeben haben, noch viel komplizierter und unangenehmer gemacht, als sie sowieso schon ist."

» Deutschlandfunk Kultur: Fatimah Ashgar gewinnt neuen Literaturpreis für Frauen und nicht-binäre Personen

Die pakistanisch-amerikanische Schriftstellerin und Filmemacherin Fatimah Ashgar ist die erste Gewinnerin des Carol Shields Preises.

» vorwärts: Was für eine feministischen Außen- und Entwicklungspolitik wichtig ist

Die SPD will eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik, die die Perspektiven marginalisierter Gruppen einbezieht und patriarchale und postkoloniale Strukturen aufbricht. Diskriminierungen dürfen dabei nicht gegeneinander ausgespielt werden.

» BR24: "Wir halten die Wahrheit aus" – US-Staat will Buch-Zensur ahnden

Der Gouverneur von Illinois will ein Gesetz in Kraft setzen, wonach öffentliche Bibliotheken, die auf politischen Druck Bücher aus ihrem Bestand entfernen, jede staatliche Unterstützung verlieren sollen. Bücher-Verbote seien "verheerend".

» NDR: "Out in Church" – Lesbisches Paar gibt einander das "Ja"-Wort

Eine queere Lebensweise war bislang im katholischen Kirchendienst ein Kündigungsgrund – inzwischen wurde diese Regelung aufgehoben.

» NDR: Outing-Initiative in der katholischen Kirche zeigt Wirkung

Anfang 2022 haben sich im Rahmen von #OutInChurch 125 Menschen als homosexuell geoutet – und viel damit bewegt. Auch in Osnabrück.