» (09.05.2023) Campact Blog: Too hot to handle.tv – ist Trash-TV der neue Tatort?

"Temptation Island", "Bachelor" oder "Dschungelcamp": Trash-TV boomt. Und macht Fernseh-Klassikern wie dem Tatort Konkurrenz. Nicht nur bei den Quoten, sondern auch in Sachen Bürgerlichkeit.

09. Mai 2023

» Express über Mega-Konzert in Köln: Sam Smith lässt Hüllen fallen – am Ende trägt er nur noch einen Tanga

Sam Smith präsentierte seinen Fans in der Kölner Lanxess-Arena eine beeindruckende Show. Der Sänger überzeugte stimmlich, wechselte permanent die Outfits und beendete das Konzert furios frivol.

» BR24: Coming-Out – Als Transfrau im Kirchenvorstand

Constanze Pott aus Neunkirchen am Brand vertritt die Interessen der Christen in ihrem Dekanat. Seit zwei Monaten lebt sie als Frau. Als Transfrau wird sie beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg eine Predigt halten.

» Tagesspiegel: Wahl in der Türkei: Wie Erdogan Queerfeindlichkeit zu seinem Programm gemacht hat

Vom demokratischen Lächeln zum organisierten Hass: Die AKP-Regierung hat über die Jahre eine immer LGBTIQ-feindlichere Politik etabliert. Das zeigt sich auch im jetzigen Wahlkampf.

» rbb24: 150 Menschen demonstrieren beim ersten deutsch-polnischen CSD des Jahres

Menschen aus Polen und Deutschland haben am Sonntag beim ersten grenzüberschreitenden Christopher Street Day (CSD) der Saison demonstriert. Etwa 150 Teilnehmer zogen durch die polnische Grenzsstadt Gryfino auf die deutsche Seite nach Mescherin (Uckermark) und wollten dabei nach eigenen Angaben auf die Rechte von queeren Menschen (unter anderen Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transpersonen) aufmerksam machen.

» Blick über das Wort "woke": Reaktionärer Wortzauber

Die liebsten Begriffe der Rechten kommen von links. Weil man sie ins Gegenteil verkehren kann.

» Welt: Endlich! Die Königin der Nacht ist non-binär

Jede Generation versucht die Oper, dieses unmögliche Kunstwerk, mit ihren ideologischen Mitteln zu erklären. Barbara Vinken rückt dem Musiktheater jetzt mit dem Instrumentarium des antipatriarchalen Genderdenkens zu Leibe. Auch das wird die Oper überleben.

» 5min.at: Die Reise eines Trans­gender-Teenagers in ein glückliches Leben

"Ich bin Trans." Im April 2022 outete sich die damals 14-jährige Leonie und startete ihre Reise in ein neues Leben. Heute ist sie offiziell ein Junge, die Namens- und Personenstandsänderung erfolgte ein halbes Jahr später, im Oktober 2022. Von seiner Familie und seinen Freunden wird Jay Maximilian (so heißt er heute) unterstützt. Er und seine Mutter erzählen von den großteils positiven Erfahrungen seiner Wandlung.

» Missy Magazine: Non binary fucking

Hält die Identität von Autor*in Eva Tepest als lesbischer Sexpert ein Coming-out als nicht-binäre Person aus?

» derStandard.at: Tanzperformance oder Prostata-Untersuchung?

Zum gelungenen Auftakt des Nachwuchsfestivals Rakete im Tanzquartier Wien gibt es faustdicke queere Satire und biestige "bitch work"

08. Mai 2023

» derStandard.at über Nestervals "Die Namenlosen" in Wien: Die Angst der Nazis knistern hören

Das immersive Stück im Brut Nordwest zeigt dem Publikum die Verfolgung Homosexueller durch die Nazis in Wien ab 1939

» TAG24: Jolina Mennen im Interview – So hat sie sich seit dem Dschungelcamp verändert

Dschungelcamp-Star Jolina Mennen setzt beim Make-up inzwischen auf dezentere Töne. Wieso sie sich damit inzwischen wohler fühlt, verriet sie im TAG24-Interview.

» Frankfurter Rundschau über die CSU und DeSantis: Miteinander spalten

Die CSU führt einen Kulturkampf auf dem Niveau rechter US-Republikaner. Die Aschermittwochs-Rhetorik wird so zum politischen Prinzip. Der Leitartikel.

» Tagesspiegel: Proustbetrieb – In Sodom und Gomorrha

Erst die Tochter von Vinteuil und ihre Freundin, dann Charlus und Jupien: Wie der Erzähler der "Recherche" die Homosexualität entdeckt.

» Westfälische Nachrichten: Schrille Kostüme und ein buntes Showprogramm – 900 feierten die "Husch-Party"

Nach drei Jahren Pause stieg am Samstag wieder die "Husch-Party". 900 Besucher feierten im Jovel bis in den frühen Morgen und genossen ein buntes Programm mit schrillen Kostümen und ganz viel Show.

» Express: Nach Anfeindungen – Kölner stellt queere Comedy-Show auf die Beine

Der in Köln lebende Comedian Markus Barth präsentiert im Juni eine queere Comedy-Show – gegenüber EXPRESS.de erklärt er die Idee dahinter.

07. Mai 2023

» Westfalenpost: Zeitgemäße Gedanken über Nacktes und Entblößtes

Gleiche Brust für alle? Pfarrer Martin Treichel aus Wengern greift in unserer Sonntagskolumne eine aktuelle Debatte auf.

» Sonntagsblatt: Studierendenpfarrer Hose mit Karl-Steinbauer-Fenster ausgezeichnet

Der katholische Würzburger Studierendenpfarrer Burkhard Hose hat am Freitag in Würzburg das Karl-Steinbauer-Zeichen der Bayerischen Pfarrgeschwisterschaft in Empfang genommen.

» Kubakunde: Mehr als 700 gleichgeschlechtliche Eheschließungen in Kuba

Seit der Verabschiedung des neuen Familiengesetzes durch ein Referendum im vergangenen Jahr wurden in Kuba mehr als 700 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen.

» Deutschlandfunk Nova über Uganda: Anti-Queer-Gesetz beeinflusst von US-Lobbyisten?·

In Uganda hat das Parlament diese Woche eines der härtesten Anti-Homosexuellen-Gesetze der Welt verabschiedet.