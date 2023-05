Ausgewählter Artikel:

» (11.05.2023) VICE: Queerfeindlichkeit in Teilen der Cannabis-Community? Wir müssen reden

Eigentlich eint die Cannabis-Legalisierungsbewegung und die queere Community viel mehr, als sie trennt. Zumindest außerhalb Deutschlands.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Mai 2023

» yahoo-Kommentar: Drag-Lesungen für Kinder – was soll die Aufregung?

Die Münchener Stadtbibliothek lädt zu einer Lesung für Kinder – unter anderem mit einem Drag King namens Eric BigClit. Der Aufstand ist groß.

» HNA: Ex-GNTM-Teilnehmerin Lucy will an Schulen Aufklärungsarbeit leisten – "Versuche, positive Erfahrung mitzugeben"

Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin und Transgender-Model Lucy Hellenbrecht will in Schulen über Cybermobbing und LGBTQ aufklären. Jetzt war sie auch an ihrer ehemaligen Schule in Hofgeismar.

» Blick über schwulen SRF-Moderator: Borer wehrt sich gegen Hass-Kommentare

Olivier Borer und sein Ehemann sind im vergangenen Herbst Eltern geworden. Noch heute wird der SRF-Moderator deswegen regelmässig beleidigt. Nun überlegt er sich, juristisch gegen die Hasskommentare vorzugehen

» Main-Post: Mehr als ein Jahr nach #OutInChurch – Warum die Kirche für Pfarrer Schwab weiterhin kein angstfreier Ort ist

Seit Februar arbeitet Pfarrer Stephan Schwab als Klinikseelsorger in Aschaffenburg. Er fordert nach seinem Outing 2021 weiterhin eine diskriminierungsfreie Kirche.

» RNF: Sichtbar mittendrin – Queere Community zeigt Vielfalt auf der Bundesgartenschau

Die Buga ist bunt, aber nicht nur in der Vielfalt der Blumen und Pflanzen. Die Mannheimer Bundesgartenschau ist die erste, die der Queeren Community die Möglichkeit gibt, mittendrin sichtbar zu sein. Und nicht nur mit dem sogenannten Rainbow Hub an der U-Halle. Es gibt auch immer wieder Veranstaltung auf dem ganzen Gelände. Am Wochenende zum Beispiel – zum "International Family Equality Day", zu Deutsch etwa "Familien-Gleichberechtigungs-Tag". Mit einem Picknick der Regenbogenfamilien auf der Frühlingswiese im Luisenpark und durchaus ernsten Tönen auf der Seebühne endete die dreitägige Regenbogenfamilienkonferenz.

10. Mai 2023

» 20 Minuten über Partyreihe in Luzern: Weisse und Heteros dürfen erst ab Mitternacht rein

In Luzern wurde eine Partyreihe ins Leben gerufen, die queere Menschen und People of Color zusammenbringen will. Sie dürfen früher in den Club.

» Essay der Süddeutschen Zeitung: Eine Drag-Lesung für Kinder – zu bunt für München?

In einer Stadtbibliothek sollen ein Dragking und eine Dragqueen aus Kinderbüchern vorlesen. Die CSU ist empört, Hubert Aiwanger ruft nach dem Jugendamt – und der Münchner SPD-Oberbürgermeister muss sich für ein Statement bei der queeren Community entschuldigen.

» BuzzFeed: 11 Bilder zeigen, warum Dragqueens bessere Vorbilder sind als Markus Söder

CSU und Freie Wähler kritisieren eine Drag-Vorlesestunde und sprechen von "Kindeswohlgefährdung". Dabei sind es doch sie, die Alkohol verherrlichen und Frauen sexualisieren.

» BuzzFeed: Queere Person über Horror-Date – "Haben mir ins Gesicht geschlagen"

LGBTQIA+-Menschen geraten beim Dating leicht in Gefahr. BuzzFeed News spricht mit Betroffenen, die gerade noch "mit einem blauen Auge" davongekommen sind.

» KONTEXT: Wochenzeitung über Janka Kluge: Vom Mut, sich zu wehren

Janka Kluge hat um vieles in ihrem Leben gekämpft. Um ihre eigene Daseinsberechtigung, gegen Transfeindlichkeit, gegen Rechtsextremismus. Viele Kämpfe hat die Stuttgarterin gewonnen. Vor Kurzem vor Gericht auch gegen den "Pleiteticker"-Blog von Ex-"Bild"-Chef Julian Reichelt.

» SRF über Kulturkampf an US-Schulen: Sie reden von Freiheit – und verbieten immer mehr Bücher

In den USA werden viele Bücher aus Schulbibliotheken verbannt. Lieblingsziel: Werke über LGBTQ-Themen oder Rassismus – wie jenes von George M. Johnson.

» fluter interviewt "Burning Days"-Regisseur Emin Alper: "Wir haben Ärger, weil wir viel richtig gemacht haben"

Erst förderte der türkische Staat Emin Alpers Film "Burning Days". Dann forderte er das Geld plötzlich zurück – weil dem Staat das Drehbuch nicht passt.

» Tagesspiegel: Als die Nazis das Institut von Magnus Hirschfeld zerstörten

Der Arzt Magnus Hirschfeld machte Berlin in den 1920ern zum weltweiten Zentrum der Sexualwissenschaft. Vor 90 Jahren plünderten die Nazis sein Institut und verbrannten seine Bibliothek.

» ka-news.de: Immobilie als "Safe-Space" – Warum queere Menschen in Karlsruhe einen Rückzugsort brauchen

Ein großes Zentrum als einheitliche Anlaufstelle für die LGBTQIA+-Community in Karlsruhe. Das ist das Ziel vom 2022 gegründeten Verein "queerKAstle". Allerdings gestaltet sich das Vorhaben als schwierig.

» tachles: Trauer um Herschel Siegel

Der junge Orthodoxe aus Atlanta war offen homosexuell und hat sich vor zehn Tagen das Leben genommen.

09. Mai 2023

» Express über Mega-Konzert in Köln: Sam Smith lässt Hüllen fallen – am Ende trägt er nur noch einen Tanga

Sam Smith präsentierte seinen Fans in der Kölner Lanxess-Arena eine beeindruckende Show. Der Sänger überzeugte stimmlich, wechselte permanent die Outfits und beendete das Konzert furios frivol.

» BR24: Coming-Out – Als Transfrau im Kirchenvorstand

Constanze Pott aus Neunkirchen am Brand vertritt die Interessen der Christen in ihrem Dekanat. Seit zwei Monaten lebt sie als Frau. Als Transfrau wird sie beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg eine Predigt halten.

» Tagesspiegel: Wahl in der Türkei: Wie Erdogan Queerfeindlichkeit zu seinem Programm gemacht hat

Vom demokratischen Lächeln zum organisierten Hass: Die AKP-Regierung hat über die Jahre eine immer LGBTIQ-feindlichere Politik etabliert. Das zeigt sich auch im jetzigen Wahlkampf.

» rbb24: 150 Menschen demonstrieren beim ersten deutsch-polnischen CSD des Jahres

Menschen aus Polen und Deutschland haben am Sonntag beim ersten grenzüberschreitenden Christopher Street Day (CSD) der Saison demonstriert. Etwa 150 Teilnehmer zogen durch die polnische Grenzsstadt Gryfino auf die deutsche Seite nach Mescherin (Uckermark) und wollten dabei nach eigenen Angaben auf die Rechte von queeren Menschen (unter anderen Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transpersonen) aufmerksam machen.