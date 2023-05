Ausgewählter Artikel:

» (12.05.2023) taz über Eurovision Song Contest: Ein Festival der Diversität

Dem ESC wird nachgesagt, dass er einem Kulturverfall gleiche. Dabei ist es genau andersrum: Er ist auf der Höhe der Zeit.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Mai 2023

» taz über Eurovision Song Contest: Ein Festival der Diversität

Dem ESC wird nachgesagt, dass er einem Kulturverfall gleiche. Dabei ist es genau andersrum: Er ist auf der Höhe der Zeit.

» taz über Skandal beim Eurovision Song Contest: ŠČ! ŠČ! ŠČ!

Der kroatische Beitrag "Mama ŠČ" rettet dem ESC politisch den Arsch. Derweil haben die Organisatoren dem ukrainischen Präsidenten verboten, ein Grußwort zu halten.

» taz interviewt CSD-Mitveranstalter zum CSU-Ausschluss: "Ängste werden geschürt"

Die CSU darf nicht an der großen CSD-Parade in München teilnehmen. Weil sie sich nicht für alle Queerpersonen einsetze, sagt ein Mitveranstalter.

» SZ Magazin interviewt Nan Goldin: "Die Kamera gab mir einen Grund zu existieren"

Die Fotografin Nan Goldin wurde mit Bildern aus der queeren Szene weltberühmt. Ein Gespräch über Kindheitstraumata, das Bett als Mittelpunkt des Lebens und die Kunst, mit Bildern Intimität zu schaffen

» Volksverpetzer: Muttertag-Nebelkerze – Wie rechte Hetzer Kindeswohl gefährden

Wie Rechte mit einer Nebelkerze zum Muttertag Wohlergehen und Sicherheit von Kindern gefährden, nur um ihre Hetze zu verbreiten.

» Tagesspiegel: Zwischen Hormonen und Vorurteilen – Schwanger als trans Mann

Ben hat als Mann zwei Kinder geboren. Im Gynäkologie-Podcast Gyncast erzählt er, welche Hürden er dabei überwinden musste – und wo er Unterstützung gefunden hat.

» SZ Magazin über Partnerin von trans Frau: "Ich vermisse den Mann an meiner Seite"

Kristine wurde im falschen Körper geboren. In diesem Körper heiratet sie eine Frau. Dann vollzieht sie eine Geschlechtsangleichung. Und die Ehe? Ihre Frau erzählt die Geschichte ihrer Liebe.

» RP Online: Der ESC ist mehr als Gesang mit Glitzer

Er ist bunt, er ist lustig und für manche eine reine Spaßveranstaltung. Dabei ist der Eurovision Song Contest gesellschaftlich so relevant wie nie. Gerade bei Jüngeren kann er wieder punkten – dafür gibt es alte und neue Gründe.

» Stuttgarter Nachrichten: Prince Charming bringt seine Fans zum Kreischen

Vom blonden Hünen wollen die meisten nur das Eine: ein Selfie! Kim Tränka, der schwule Bachelor von RTL, bringt bei Gaydelight seine Fans zum Kreischen. Wir sprachen mit ihm über sein Leben als queerer Influencer und warum er sich nicht auf Männer festlegt.

» detektor.fm: Queere Elternschaft bei We care!

Der taz-Podcast "We care!" diskutiert gesellschaftliche Schieflagen rund um Sorgearbeit. Es geht um Arbeitsbedingungen in der Pflege, Sex, emotionale Arbeit und vieles mehr – aus feministischer Perspektive.

» VOL.AT: LGBTQ in der Kirche – Ein bunter Segen vom Pfarrer

Pfarrer Rainer Büchel über die Aufgaben und Ziele der Regenbogenpastoral.

» Main-Echo über schwulen Priester: Stephan Schwab ist neuer Krankenhausseelsorger am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau

Da zu sein für die Men­schen in ih­rer exis­ten­zi­el­len Not, die sie ge­ra­de im Kran­ken­haus durch­lei­den. Nicht da­von­zu­lau­fen vor Krank­heit, Sch­mer­zen, Tod. Den An­ge­hö­ri­gen bei­zu­ste­hen.

» L'essentiel: Neues Buch soll mit geschlechterspezifischen Vorurteilen aufräumen

Fußball für Mädchen und Ballett für Jungs? In der Welt des Sports sind stereotypische Vorstellung kaum verblasst. Das Ministerium für Gleichstellung will mit einem neuen Projekt gegensteuern.

» Soester Anzeiger interviewt Initiatorin: Transgender – Neue Selbsthilfegruppe für jeden und jede gegründet

Der Wunsch nach Austausch und Unterstützung ist groß. Auch bei Transgender-Personen. Jetzt gibt es eine neue Selbsthilfegruppe im Kreis Soest.

» Vogue: Wie ich, eine lebenslange Skeptikerin, lernte, Tarot zu lieben

"Es könnte sein, dass ich für das, was ich jetzt schreibe, aus der Queer-Community ausgeschlossen werde."

» Münstersche Zeitung: Mit Regenbogenfarben gegen Diskriminierung

Regenbogenfarben und gleichgeschlechtliche Ampelfiguren: Oberbürgermeister Markus Lewe hat eine Umgestaltung im Bahnhofsviertel eingeweiht, die Vorurteile gegenüber der LSBTIQ-Community abbauen soll. Ein Baustein des Konzepts fehlt aber noch.

11. Mai 2023

» Leipziger Volkszeitung über sächsische AfD-Kampagne gegen "Genderwahn": Einfach nicht beachten

Die AfD warnt vor Transsexualität auf dem Lehrplan. Soll sie doch! Von solchen Kampagnen sollte sich die Politik nicht locken lassen, findet LVZ-Chefkorrespondent Kai Kollenberg.

» RTL über erste Ehrengarde für homosexuelles Hochzeitspaar: Mit Säbeln und Uniform – Carabinieri zeigen Herz für die Liebe

Was gibt es Schöneres als die Liebe – und zwar ganz egal, in welcher Form. Das sehen die italienischen Carabinieri auch so.

» oe24 über Dreier-Liebe von Schauspieler Gedeon Burkhard: ''Auch anderer Mann im Bett wäre okay''

Am Freitag steht Gedeon Burkhard im Theater Akzent auf der Bühne.

» yahoo-Kommentar: Drag-Lesungen für Kinder – was soll die Aufregung?

Die Münchener Stadtbibliothek lädt zu einer Lesung für Kinder – unter anderem mit einem Drag King namens Eric BigClit. Der Aufstand ist groß.