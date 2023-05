Ausgewählter Artikel:

» (13.05.2023) nd über queere Menschen in Wohnungsnot: Kein Zuhause nach dem Coming-out

Wenn sich junge Menschen als LGBTIQ* outen, kann das zu einem Wegfall der familiären Sicherheitsnetze führen und Wohnungsprobleme schaffen oder verschärfen. Es fehlt an Sichtbarkeit für das Problem und Unterstützung. S.a.: "Wissen noch zu wenig über queere Obdachlosigkeit" (11.03.2023)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Mai 2023

» Abendzeitung-Kommentar: CSD 2023 in München ohne die CSU – Das ist zu kurz gedacht

Warum die Ausladung der CSU beim Christopher Street Day verfehlt und kleingeistig ist – ein Kommentar vom AZ-Chefredakteur.

» Abendzeitung: Schwuler Politiker Maximilian Böltl – CSU-Ausschluss auf CSD nach Drag-Debatte "nutzt den Intoleranten"

Wirbel um eine Drag-Lesung für Kinder in der Stadtbibliothek München: Weil die CSU ein Verbot forderte, verbieten die Veranstalter des Christopher Street Days (CSD) einen eigenen Wagen der Konservativen. Maximilian Böltl, der für die CSU im Herbst in den Landtag will, kann das nicht gutheißen.

» Abendzeitung: Weil CSU ausgeladen wurde – "Deutsche Eiche"-Wirt Holzapfel ohne Wagen beim CSD

Der Wirt des Münchner Schwulen-Lokals "Deutsche Eiche", Dietmar Holzapfel, wird nicht am CSD 2023 teilnehmen. Grund ist, dass die CSU keinen eigenen Wagen haben darf.

» watson: Drag-Lesungen sind harmlos für kleine Kinder – gefährlich sind andere

In Amerika werden Drag-Shows als grössere Gefahr für Kinder angesehen als Waffen. Auch in Europa bahnt sich ein ähnlicher Weg an.

» Jungle World: Drag-Panik in Bayern

In München laufen konservative und rechte Politiker Sturm gegen eine Kinderbuchlesung von Drag-Darstellern. Der CSU-Generalsekretär Martin Huber sprach von "woker Frühsexualisierung".

» BuzzFeed: 5 Dinge, die du tun kannst, um Dragqueens zu schützen

Die Berliner Dragqueen Pansy befürchtet, dass Drag-Shows in Deutschland bald verboten werden könnten. Ihre Tipps können helfen, dass das nicht passiert.

» RND: Warum gilt der "ESC" eigentlich als Gay Olympics?

Der "Eurovision Song Contest" gilt als jährliches Highlight der LGBTQ-Community. Um zu ergründen, warum das so ist, lohnt ein Blick auf die lange Geschichte des "ESC".

» ze.tt lässt junge, auch queere Menschen in der Türkei zu Wort kommen: "Ich möchte einfach einen Präsidenten, der nicht tötet"

Sie sind queer, kurdisch oder links und einig: Erdoğan soll abtreten. Drei junge Menschen aus der Türkei sprechen über die Wahl und ihre politischen Kämpfe.

» nd über LGBTQ in der Türkei: "Sie bezeichnen uns als Perverse"

Kurz vor den Wahlen in der Türkei erzählt die Istanbuler Drag Queen Ceytengri im Interview über queere Kunst im Land und die LGBTQ-feindliche Politik der Erdo?an-Regierung.

» ANF: Prozess in Ankara wegen Teilnahme an Gay-Pride

Wegen der Teilnahme an einer nicht genehmigten Gay-Pride in Ankara müssen sich 42 LGBTIQ-Menschen vor Gericht verantworten. Sie sind zwar auf freiem Fuß, allerdings drohen ihnen bis zu drei Jahre Gefängnis.

» oe24 interviewt Riccardo Simonetti: ''Meine Mutter hat auch Fehler gemacht''

Mit seiner Mama Anna ging Riccardo Simonetti durch dick und dünn, zusammen schrieben sie ein Buch – heute arbeitet sie für ihn. Der Talk über Geborgenheit, Liebe und seinen Freund Steven.

» Westfalenpost: Nach Tauf-Verweigerung – Wunsch nach queerem Gottesdienst

Nach dem Vorfall in Netphen nimmt der Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein die Diskussion auf. Bibelstellen für ihre Positionen finden alle.

» Wunderweib-Doppelinterview: Jo Weil & Mama Hanne – Darum sind sie ein Herz und eine Seele!

Im Doppelinterview in Jo Weils Kölner Wohnung sprechen Mutter und Sohn über ihre besondere Beziehung zueinander.

» Blick: Schwule Eltern stehen Olivier Borer nach Hasskommentaren bei

Ciccio und sein Partner Raphael waren das erste schwule Paar, das über ihr Familienglück sprach. Mit Blick redet Ciccio über die Hasskommentare gegen Olivier Borer – und was er ihm rät.

» Netflixwoche über Queer Eye: Wo sind die Heroes aus den vergangenen Staffeln heute?

In sieben Staffeln und mehreren Spin-offs von Queer Eye haben die Fab Five 65 Menschen getroffen. Was ist aus denen geworden? Wir zeigen, wer sich noch...

12. Mai 2023

» taz über Eurovision Song Contest: Ein Festival der Diversität

Dem ESC wird nachgesagt, dass er einem Kulturverfall gleiche. Dabei ist es genau andersrum: Er ist auf der Höhe der Zeit.

» taz über Skandal beim Eurovision Song Contest: ŠČ! ŠČ! ŠČ!

Der kroatische Beitrag "Mama ŠČ" rettet dem ESC politisch den Arsch. Derweil haben die Organisatoren dem ukrainischen Präsidenten verboten, ein Grußwort zu halten.

» taz interviewt CSD-Mitveranstalter zum CSU-Ausschluss: "Ängste werden geschürt"

Die CSU darf nicht an der großen CSD-Parade in München teilnehmen. Weil sie sich nicht für alle Queerpersonen einsetze, sagt ein Mitveranstalter.

» SZ Magazin interviewt Nan Goldin: "Die Kamera gab mir einen Grund zu existieren"

Die Fotografin Nan Goldin wurde mit Bildern aus der queeren Szene weltberühmt. Ein Gespräch über Kindheitstraumata, das Bett als Mittelpunkt des Lebens und die Kunst, mit Bildern Intimität zu schaffen