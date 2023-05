Ausgewählter Artikel:

» (15.05.2023) evangelisch.de: UNAIDS fordert Entkriminalisierung homosexueller Beziehungen

Das Hilfsprogramm UNAIDS hat eine globale Entkriminalisierung homosexueller Beziehungen gefordert. Die Aufhebung einer Strafverfolgung werde Leben retten, erklärte UNAIDS am Montag in Genf.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Mai 2023

» derStandard.at-Wohngespräch mit trans Mann Stéphane Jacob: "Meine Wohnung ist voll mit Penissen, Vulvas und Brüsten"

Der Belgier Stéphane Jacob hat sich bei der Wohnungssuche alleine auf sein Bauchgefühl und die Immobilienanzeige verlassen

» Die Rheinpfalz über Pirmasens: Stadt speist queere Community mit Trostpflaster ab

Die Regenbogenflagge ist ein Zeichen der Solidarität. Warum die Stadt Pirmasens das Hissen nicht unterstützt, ist unverständlich.

14. Mai 2023

» Merkur: "Solche Treffpunkte braucht es einfach" – Angesagte Queer-Bar zieht von Berlin nach Würzburg

Für Kilian und Lukas Flade ist es ein "Ort, den wir uns früher selbst gewünscht hätten": Im März 2023 eröffneten die Brüder die queere Moritz Bar.

» Vatican News über Sri Lanka: Entkriminalisierung der Homosexualität in Sicht?

In Sri Lanka hat das Oberste Gericht den Weg für ein Gesetz zur Entkriminalisierung der Homosexualität freigemacht. Während man im Land auf einen Wandel hofft, besteht die Herkulesaufgabe nun darin, die tatsächliche Verabschiedung des Gesetzes durch das Parlament sicherzustellen.

» rbb24: "Als ich mir meine Bisexualität eingestanden habe, hat sich ein Traum erfüllt"

Die Berlinerin Maria wächst christlich-konservativ auf. Fünf Jahre lebt sie enthaltsam. Seit anderthalb Jahren experimentiert sie. Auf dem Weg, ihre eigene Sexualität besser kennenzulernen, ist sie im vergangenen Sommer in einem Swingerclub gelandet. Ein Gesprächsprotokoll

» stern: Hormonbehandlung im Zeitraffer – Trans-Frau zeigt, wie sich ihr Gesicht über acht Monate verändert

Brendan McCann aus dem US-Bundesstaat Florida macht seit August 2022 eine Hormonersatztherapie, um eine Frau zu werden. Die Veränderung hält die Trans-Frau mit 226 Bildern in einem Zeitraffer-Clip fest.

» SRF über "Umpolung" von Homosexuellen: "Die 'Therapie' hat unvorstellbares Leid verursacht"

Schweizweit gibt es Bemühungen, das "Heilen" von Homosexuellen zu verbieten. Betroffene sind meist schwer traumatisiert.

» evangelisch.de: Aktivistin – Queeren Menschen in Kenia droht weitere Kriminalisierung

Ein zunächst positives Gerichtsurteil hat sich einer Aktivistin zufolge verheerend auf die Stimmung gegenüber sexuellen Minderheiten in Kenia ausgewirkt. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts vom Februar, auch LGBT-Organisationen dürften sich offiziell registrieren, "waren gute Nachrichten, die schnell schlechte Nachrichten nach sich zogen", sagte Ivy Werimba von der Organisation galck+ dem Evangelischen Pressedienst (epd).

» Berliner Morgenpost interviewt Drag Queen Vicky Voyage: "Kinder sind viel urteilsfreier als Erwachsene"

Eine Drag-Lesung in München sorgt für Debatte. Ist das Kindeswohl in Gefahr? Lesen Sie hier, was eine Drag Queen dazu zu sagen hat.

» BuzzFeed: 3 asexuelle Menschen packen über ihr Outing aus

Finja, Jen und Carmen sind asexuell. BuzzFeed News Deutschland erzählen sie von ihrer Schulzeit, nervigen Voruteilen und warum wir viel mehr über Sex sprechen müssen.

» Journal Frankfurt: Hilfe, "Woke" wollen uns den Muttertag wegnehmen

Woke wollten Kita-Kindern das Basteln für den Muttertag verbieten. Schlimm. Aber der deutsche Mann stellt sich dem Kulturkampf. Kolumne von Katja Thorwarth.

» NZZ Magazin aus der Schweiz: Jetzt soll der Pass für das dritte Geschlecht kommen

Das Parlament nimmt einen neuen Anlauf, um ein drittes Geschlecht zu etablieren – zum Beispiel im Reisepass.

» SWR: Queere Operette bringt Retroflair nach Trier

Retro ist ,,in" – Serien wie Babylon Berlin oder Ku'damm 56 machen es vor. Auch die ,,Operette für zwei schwule Tenöre" bedient dieses Gefühl und transportiert eine moderne Botschaft.

» TAG24: Riccardo Simonetti bei Kurt Krömer – Wann ist ein Mann ein Mann?

Riccardo Simonetti war zu Gast in Kurt Krömers Podcast "Feelings". Der Influencer und LGBTQ-Aktivist hat sich dort über Neid, Erfolg und Männlichkeit geäußert.

» watson: Betet Chris Pratt in einer Anti-LGBT-Kirche? Was wir wissen, und was Spekulation bleibt

Das Thema Religion ist bei Interviews mit Chris Pratt regelmässig Thema, so auch bei seinem neusten Auftritt auf dem roten Teppich. Der Vorwurf im Raum: Pratt soll Gottesdienste einer Kirche besuchen, die queerfeindlich ist.

» t-online: Drag-Queen Vicky Voyage lässt Kritik kühl – Auftritt am Sonntag

Nach Kritik aus dem konservativen Lager um eine Kinder-Lesung zeigt sich die Drag-Qeen unbeirrt. Am Sonntag wird sie auf dem Zamamand Festival zu sehen sein.

» stern: "Wir sind keine Monster!" – Schillernde Eindrücke von der Drag-Queen-Messe in Los Angeles

In den USA wird die Drag-Queen-Szene an einigen Orten durch neue Gesetze bedroht. Auf der "RuPaul's DragCon" in Los Angeles wollen die Teilnehmenden zeigen, dass sie keine Kriminellen sind.

» Westfälischer Anzeiger: Münster hat jetzt gleichgeschlechtliche Ampelfiguren – dafür gibt es Kritik

Gleichgeschlechtliche Ampelpärchen sollen für mehr Akzeptanz der LGBTQ-Community sorgen. Münster führte dieses Konzept ein. Es gibt auch Kritik dafür.

» Kronen Zeitung aus Hallein: Regenbogen-Zebrastreifen schimmert wieder bunt

Er soll ein Symbol für Toleranz sein, doch Unbekannte beschmierten den bunten Zebrastreifen in Hallein binnen kürzester Zeit bereits zweimal! Jetzt bekam der Schutzweg einen neuen Anstrich. Wie lange dauert es bis zur nächsten homophoben Attacke?