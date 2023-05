Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Mai 2023

» MDR: Homophobie und Queerfeindlichkeit – "Stimmung in Magdeburg wird aggressiver"

Homosexuelle und queere Menschen erleben häufig Anfeindungen und Angriffe. "Die Attacken nehmen zu", erzählt ein Organisator des CSD Magdeburg. Er wünscht sich mehr Unterstützung.

» Bayern 2 spricht zum IDAHOBIT mit Johannes Kram: "Wir sind alle Teil des Problems"

Am 17. Mai 1990 beschloss die Weltgesundheitsorganisation WHO, Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Seit mittlerweile fast 20 Jahren wird dieser Tag deshalb als Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie begangen. Johannes Kram ist Grimmepreisträger für seinen "Queerkram"-Podcast, Blogger und Autor. Er sieht auch in unserer Gesellschaft noch viel Homophobie.

» Abendzeitung-Interview: CSU-Politiker Maximilian Böltl über Homosexualität und sein Motto "Kein Geheimnis, aber auch keine Show"

Maximilian Böltl spricht in der AZ über seine Erfahrungen als schwuler CSU-Politiker. Erst kürzlich wurde er im Einkaufszentrum homophob beleidigt. Der Landtagskandidat betont die Wichtigkeit des "Internationale Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie bzw. -feindlichkeit".

» derStandard.at: "Andere schwul zu schimpfen nutzen manche, um sich selbst aufzuwerten"

Die Proteste rund um Dragqueen-Lesungen führen viele auf Homophobie zurück. Ein Sozialpsychologe erklärt, was das genau ist und wie sie entsteht

» Szene Hamburg über St. Pauli: Homophobie kennt auch der Kiez

Der 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Auch auf St. Pauli ist Homophobie ein Thema – eine Bestandsaufnahme.

» nachtkritik.de über Draglesungen und Kindeswohl: Liebe, Stärke, Mitgefühl

Dragqueens sind die schillerndsten Vertreter:innen der queeren Kultur – und eine Projektionsfläche für alle, denen die gesamte Community gegen den Strich geht. Nun haben mehrere bayerische Politiker gegen eine Drag-Lesung für Kinder protestiert. Hätten sie vorher mal ChatGPT gefragt!

» Tagesspiegel über neue Analyse von Transgender Europe: "Angriffe auf trans Personen sind Angriffe auf die Demokratie"

Am 17. Mai findet der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interfeindlichkeit statt. Die Rechte von trans Personen sind in Europa vielerorts in Gefahr, wie eine Untersuchung zeigt. Es gibt aber auch positive Entwicklungen.

» SWR über queerfeindlichen Angriff: "Dann wurde mir schwarz vor Augen"

Carl hätte nie gedacht, dass ihm so etwas passiert. Wie unser Beispiel zeigt, gibt es leider noch immer Gewalt gegen queere Menschen (LGBTQIA+).

» WOZ: "Anecken, aber nicht unsolidarisch" – Hengameh Yaghoobifarah über popkulturelle Prägungen und queeren Pessimismus.

Interview mit Hengameh Yaghoobifarah

» WOZ: Rechte Hetze – Kulturkampf für die bestehende Ordnung

In Stäfa wurde der lehrplankonforme "Gendertag" abgesagt. Erneut steht auch eine Drag-Lesung unter Druck. Das zeigt: Die Rechten schrecken vor wenig zurück - und kommen damit viel zu weit.

» WOZ: Queer im Wallis – Eine Bombe in allen Farben des Regenbogens

Luna Sophia Fux stösst als trans Mensch in ihrem Heimatkanton Wallis oft auf Ablehnung. Wie Fux auf Queerhass, den die SVP schürt, antwortet? Mit einem Kulturfestival.

» Tagesspiegel: Tolerieren dürfen, ohne bekennen zu müssen – Was französische Fußballer mit offener Gesellschaft zu tun haben

Das Einfordern öffentlich geäußerter Zustimmung hat etwas Totalitäres. Diese Praxis verbreitet sich aber auch in freiheitlichen Demokratien.

» tagesschau-Podcast 11KM: Queer in Bulgarien – Mit Panic Button in der Tasche

Sie organisiert die größte Pride in Bulgarien – und hat 24 Stunden am Tag einen eigenen Sicherheitsdienst: Gloriya ist queer, lebt in Sofia, der Hauptstadt Bulgariens, einem der queer-feindlichsten Länder Europas. Gloriya kennt die Gefahr, denn auch sie wurde angegriffen. In ihrem Fall ist der Täter kein Unbekannter, sondern hat Ambitionen auf höchste Staatsämter: Queer-Hass als Wahlkampfmittel? Bei 11KM erzählt Manuel Biallas von Hass auf und Gewalt gegen Queers in Bulgarien, von ganz bewusster Stimmungsmache, aber auch von Schutz und Empowerment innerhalb der Community.

» katholisch.de über #OutInChurch-Teilnehmer: Junges Mitglied tritt aus katholischer Kirche aus

Mit Lukas Färber hat am Dienstag ein Mitglied der Synodalversammlung seinen Austritt aus der Kirche erklärt. Da Färber hauptamtlich beim BDKJ beschäftigt ist, könnte sein Austritt möglicherweise arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.

» katholisch.de interviewt Bischof Bonny: Rom sollte besser zuhören und weniger kritisieren

Bischof Bonny hat beim Synodalen Weg großen Eindruck mit einem Statement zu Segnungsfeiern hinterlassen. Im Interview erklärt er, weshalb die flämischen Bischöfe Homosexuelle segnen – und der Vatikan damit kein Problem hat. Zudem wirft er einen Blick auf den Konflikt zwischen Rom und Deutschland.

16. Mai 2023

» 20 Minuten: Angst vor Störenfrieden – Polizei muss Kinder an Dragqueen-Lesung schützen

Am Samstag findet in der Zürcher Pestalozzi Bibliothek der Event "Drag Story Time" statt. Es ist ein Kinderanlass. Der Veranstalter hat dafür Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

» 20 Minuten: Dragqueen Pattie Gonia will, dass wir die Umwelt schützen

Humor, Drama und atemberaubende Kleider aus Abfall: Über eine halbe Million Menschen lassen sich auf Tiktok und Instagram von Pattie Gonia zu mehr Umweltschutz motivieren.

» WAZ: Safer Place – Queere Jugend trifft sich im 3Eck in Gladbeck

Im Jugendcafé 3Eck gibt es einen Treff für queere Jugendliche. Sozialarbeiterin Saskia Büttner erklärt, warum so ein sicherer Raum wichtig ist.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Homophobe Hasskommentare gegen ESC-Sänger

Marco Mengoni schwenkte am Samstag im ESC-Finale neben der italienischen Flagge auch die Regenbogenfahne. Das kam in Italien nicht gut an.

» Die Rheinpfalz: Homophobie-Vorwürfe – Ex-EA-Vorsitzender kritisiert Geißler

Der frühere Vorsitzende der Evangelischen Allianz Landau (EA), Dieter Ludwig, kritisiert Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) für seine Entscheidung, mit der Allianz nicht mehr zusammenarbeiten zu wollen.