» (18.05.2023) NDR interviewt LSVD: "Diskriminierung aus rechter Szene weiter spürbar"

Wolfgang Preussner (LSVD) sieht Deutschland im NDR Info Interview beim Thema Homophobie insgesamt auf einem guten Weg.

18. Mai 2023

» Merkur: "Geheult wie ein Schlosshund" – Schwules Paar nimmt trotz Vorurteilen zwei Pflegekinder bei sich auf

Ihr Kinderwunsch beschäftigte Patrick (31) und Marcel (31) Sprya schon eine lange Zeit, als sie eine unverhoffte Nachricht erhielten, die ihr Leben für immer veränderte.

» SRF über Grabstätte für Queers: Die letzte Ruhe in Regenbogenfarben

Auf dem Friedhof Sihlfeld in Zürich entsteht das erste Grabfeld der Schweiz für queere Menschen. Aber nicht nur für sie.

» BuzzFeed: So ermöglicht Homophobie toxische queere Partnerschaften

Heute ist Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Viele Queere erleben Gewalt von ihren Partner:innen. Die ist anders als in heterosexuellen Beziehungen.

» BuzzFeed: "Ich mache dich hetero" – 3 TikToker:innen wehren sich gegen queerfeindliche Sprüche

Am Internationalen Tag gegen Homophobie musst du dir diese schwulen und lesbischen Influencer:innen ansehen. Sie entlarven Vorurteile in der Schule oder auf Wohnungssuche.

» SR.de über bisexuellen trans Mann: "Ich dachte lange, mit mir wäre irgendwas falsch"

Am 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkei. Seit 1990 wird er jedes Jahr begangen und soll auf die Probleme aufmerksam machen und Vorurteil abbauen, die es noch immer gibt. Denn auch in Deutschland werden queere Menschen täglich beleidigt, ausgegrenzt und bedroht. SR-Reporterin Lisa Krauser hat anlässlich des Tages einen Saarländer getroffen, der transgender und bisexuell ist. Er hat von seinen Erfahrungen berichtet.

» WDR: Wie Eltern ihre queeren Kinder in der Schule unterstützen können

Queere Schülerinnen und Schüler haben keinen leichten Alltag. Sie werden teilweise gemobbt und diskriminiert. Tipps, wie Eltern ihre Kinder in der Schule davor schützen können.

» Kronen Zeitung: Dragqueen-Lesung sorgt auch in Graz für Wirbel

Die Grazer Grünen laden zwei Travestie-Künstler in ihr Parteihaus ein. ÖVP und FPÖ orten "Provokation" und "Wahnsinnigkeiten".

» t-online: Unbekannte entfernen Regenbogenflagge von Supermarktparkplatz

Ein Video, dass offenbar in Hannover aufgenommen wurde, macht im Netz die Runde. Am Internationalen Tag gegen Homophobie sind diese Bilder besonders bitter.

» NZZ: In der Schweiz wurden 2022 so viele Angriffe auf LGBTIQ-Personen gemeldet wie nie zuvor

LGBTIQ-Personen sind in der Schweiz häufiger körperlicher und psychischer Gewalt ausgesetzt. Das könnte auch mit ihrer Sichtbarkeit zusammenhängen.

» blue News über Gewalt gegen queere Menschen. "Ich würde an der Langstrasse nie meinen Freund küssen"

2022 haben LGBTQ-Menschen in der Schweiz so viele Angriffe gemeldet wie noch nie. Ihre Verbände fordern Politik und Zivilgesellschaft zum Handeln auf. Hier schildern Betroffene ihre persönlichen Erfahrungen.

17. Mai 2023

» MDR: Homophobie und Queerfeindlichkeit – "Stimmung in Magdeburg wird aggressiver"

Homosexuelle und queere Menschen erleben häufig Anfeindungen und Angriffe. "Die Attacken nehmen zu", erzählt ein Organisator des CSD Magdeburg. Er wünscht sich mehr Unterstützung.

» Bayern 2 spricht zum IDAHOBIT mit Johannes Kram: "Wir sind alle Teil des Problems"

Am 17. Mai 1990 beschloss die Weltgesundheitsorganisation WHO, Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Seit mittlerweile fast 20 Jahren wird dieser Tag deshalb als Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie begangen. Johannes Kram ist Grimmepreisträger für seinen "Queerkram"-Podcast, Blogger und Autor. Er sieht auch in unserer Gesellschaft noch viel Homophobie.

» Abendzeitung-Interview: CSU-Politiker Maximilian Böltl über Homosexualität und sein Motto "Kein Geheimnis, aber auch keine Show"

Maximilian Böltl spricht in der AZ über seine Erfahrungen als schwuler CSU-Politiker. Erst kürzlich wurde er im Einkaufszentrum homophob beleidigt. Der Landtagskandidat betont die Wichtigkeit des "Internationale Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie bzw. -feindlichkeit".

» derStandard.at: "Andere schwul zu schimpfen nutzen manche, um sich selbst aufzuwerten"

Die Proteste rund um Dragqueen-Lesungen führen viele auf Homophobie zurück. Ein Sozialpsychologe erklärt, was das genau ist und wie sie entsteht

» Szene Hamburg über St. Pauli: Homophobie kennt auch der Kiez

Der 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Auch auf St. Pauli ist Homophobie ein Thema – eine Bestandsaufnahme.

» nachtkritik.de über Draglesungen und Kindeswohl: Liebe, Stärke, Mitgefühl

Dragqueens sind die schillerndsten Vertreter:innen der queeren Kultur – und eine Projektionsfläche für alle, denen die gesamte Community gegen den Strich geht. Nun haben mehrere bayerische Politiker gegen eine Drag-Lesung für Kinder protestiert. Hätten sie vorher mal ChatGPT gefragt!

» Tagesspiegel über neue Analyse von Transgender Europe: "Angriffe auf trans Personen sind Angriffe auf die Demokratie"

Am 17. Mai findet der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interfeindlichkeit statt. Die Rechte von trans Personen sind in Europa vielerorts in Gefahr, wie eine Untersuchung zeigt. Es gibt aber auch positive Entwicklungen.

» SWR über queerfeindlichen Angriff: "Dann wurde mir schwarz vor Augen"

Carl hätte nie gedacht, dass ihm so etwas passiert. Wie unser Beispiel zeigt, gibt es leider noch immer Gewalt gegen queere Menschen (LGBTQIA+).

» WOZ: "Anecken, aber nicht unsolidarisch" – Hengameh Yaghoobifarah über popkulturelle Prägungen und queeren Pessimismus.

Interview mit Hengameh Yaghoobifarah