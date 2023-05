Ausgewählter Artikel:

» (20.05.2023) Tages-Anzeiger: Neigen Frauen ab 40 eher zu lesbischen Beziehungen?

Sexualwissenschaftlerin Andrea Burri beantwortet eine Leserfrage zu Sexualität und Liebe.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Mai 2023

» TAG24: US-Konzern veröffentlicht umstrittene Pride-Kollektion für Kinder!

Der US-Konzern "Target" hat eine Pride-Kollektion veröffentlicht und stößt dabei besonders mit der LGBTQ-Mode für Kinder auf Kritik im Internet.

» watson: Viel Konfetti und ein Trychler – so verlief die Zürcher Drag-Queen-Lesung

Die Zürcher Drag-Queen-Vorlesestunde für Kinder hat am Samstag ohne Störaktionen von rechter Seite durchgeführt werden können. Die Unterstützerinnen und Unterstützer des Anlasses waren deutlich zahlreicher als die Gegner. Diese verhielten sich friedlich.

» derStandard.at: Protest gegen Fruchtbarkeitsmesse in Mailand

Die Veranstaltung richtet sich an Paare, die Kinder bekommen möchten. Politisch löste die Messe in Italien, wo Leihmutterschaft illegal ist, eine Kontroverse aus

» WDR über Prozess in Köln: Hat Geflüchteter einen Helfer falsch verdächtigt?

Ein Kölner Verein, der sich für "Afrikanische Minderheiten" einsetzt, wehrt sich gegen Vorwürfe wegen sexueller Ausbeutung. Das führte nun zu einem Prozess vor dem Kölner Amtsgericht, bei dem ein Geflüchteter wegen falscher Verdächtigung

» BRF-Kommentar: Backstein & Farbe 2.0 – Geschäftsschädigende Online-Hasskampagnen

Rechtsextreme haben diese Woche versucht, in Sint-Truiden ein Abendessen mit Drag-Show zu verhindern. Ihre perfide Taktik: Sie haben massenhaft unbeteiligte gastronomische Einrichtungen des Sint-Truidener Veranstalters mit gefälschten negativen Rezensionen überzogen, um ihn unter Druck zu setzen. Daraus sollten unbedingt Lehren gezogen werden.

» RTI Radio Taiwan International: 62,6 % der Taiwaner befürworten die gleichgeschlechtliche Ehe

Vier Jahre nach der Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe hat eine Meinungsumfrage ergeben, dass die öffentliche Befürwortung der homosexuellen Ehe auf 62,6 % angestiegen ist. Vor der Legalisierung befürworteten 37,4 % der Taiwaner die gleichgeschlechtliche Ehe.

» NDR: Doppelte Diskriminierung? (Un-)Sichtbarkeit von lesbischen Frauen

Wenn über Homosexuelle berichtet wird, dann stehen oft die Männer im Vordergrund. Die Autorin Stephanie Kuhnen beklagt das und fordert mehr Repräsentanz für Lesben.

» schwäbische über IDAHOBIT: Warum Menschen in Ulm auf die Straße gehen

Vor dem Hintergrund steigender Gewalttaten versammelte sich die Community am Mittwoch vor dem Münster. Im Vorjahr kam es hier zu Zwischenfällen beim "Pride March".

» Pilatus Today: Transmann Pius Janda aus dem Eigenthal

Wie ist es, als Transmensch in der Zentralschweiz zu leben? Um diese Frage geht es in unserer Auffahrtsserie «Zwischen den Geschlechtern». Den Start macht Pius Janda aus dem Eigenthal. Mit 56 Jahren hat er seinem Leben als Frau den Rücken gekehrt und beschlossen, von nun an als Mann zu leben. Keine einfache Zeit – weder für ihn noch für seine langjährige Partnerin.

» Kronen Zeitung: Regenbogenbank zum 5. Mal im Visier von Vandalen

Narrenhände beschmieren Tisch und Wände – und wenn sonst nichts da ist, demolieren sie auch eine Regenbogenbank. So eine bunte Linzer Sitzgelegenheit wurde in der Nacht zum Donnerstag schon zum fünften Mal beschädigt. Zu den Tätern gibt es keine Hinweise.

» nordbayern: Pöbler stört queere Kundgebung in Erlangen

Am Rande einer Veranstaltung zum internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobie, Interphobie und Transphobie (IDAHOBIT) in Erlangen hat ein bislang noch unbekannter Pöbler versucht, die Kundgebung zu stören. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt.

» Tagesspiegel über Berliner Dragqueen Miss Ivanka T.: Aus dem Netz ins Fernsehen ins Schwuz

Eine eigene Partyreihe im queeren Berliner Club Schwuz ist ein Ritterschlag, für die aus Österreich stammende Dragqueen Miss Ivanka T. aber nur eines von vielen Projekten.

» Tagesspiegel interviewt Spinnboden Lesbenarchiv: "Man muss wissen, wie man richtig sucht, um queere Geschichte zu finden"

Giuseppina Lettieri und Lara Ledwa arbeiten im Spinnboden, dem größten lesbischen Archiv der Welt, das seit diesem Jahr die Trägerschaft für den Queer History Month hat und außerdem 50-jähriges Bestehen feiert.

» Domradio-Interview: Queerbeauftragter Schepers sieht Kirche auf gutem Weg

Die Akzeptanz für queere Menschen hat sich verbessert, auch in der Kirche. Es gibt aber weiterhin Ausgrenzung und sogar Gewalt. Eine Bestandsaufnahme mit dem Queerbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz, Weihbischof Schepers.

» SRF: Queere Literatur boomt – Modeerscheinung oder Meilenstein?

Queere Themen finden immer öfter Platz im literarischen Mainstream. Handelt es sich um mehr als nur einen Trend?

» BR.de über Hasskriminalität gegen LSBTIQ*: "Wir alle haben die Verpflichtung, marginalisierte Gruppen zu schützen!"

Die Hasskriminalität gegen queere Menschen steigt. Weltweit – aber auch hier in Deutschland. Vor kurzem hat das Innenministerium offizielle Zahlen bekanntgegeben. Der Zündfunk hat den amerikanischen Politikwissenschaftler und LGBTQ*-Aktivisten Ravi Perry gefragt, was wir als Gesellschaft, aber auch jeder einzelne, tun kann.

» Stuttgarter Nachrichten: Wer war Jemell M. Nelson bei "Queer Eye"?

Im Abspann der 7. Staffel der Netflix-Serie "Queer Eye" wird ein Nachruf auf Jemell M. Nelson eingeblendet. Wer war er?

19. Mai 2023

» OÖNachrichten: Wolfgang Ambros und Gert Steinbäcker finden die Homo-Ehe "komplett cool"

Die Legenden der österreichischen Musik eröffnen am 13. Juli "Klassik am Dom" in Linz. Mit den OÖN sprachen sie über Angstlosigkeit gegenüber dem Tod, die "komplett coole" Homosexuellen-Ehe und junge Musiker unter dem Druck digitaler Rasanz

» Tagesspiegel: Kishida vor Gipfeltreffen in Bedrängnis – Japaner fordern als letztes G7-Land gleichgeschlechtliche Ehe

Japan ist das einzige G7-Land, das keine Homo-Ehe erlaubt. Das liegt vor allem am lavierenden Premierminister Fumio Kishida.