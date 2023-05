Ausgewählter Artikel:

» (24.05.2023) Bayern 2: Von Frau zu FLINTA* und weiter?

Wer ist eine Frau? Was ist eine Frau? Wozu brauchen wir sie? Das klärt die Sendung über Identitäten, Differenzen und feministische Kämpfe, die alle betreffen, solange man Menschen nach Geschlechtern sortiert. Mit dabei: Sabine Hark, Professor*in für Gender Studies sowie Awa Naghipour und Maddie Sin vom Verein Feministische Medizin e.V. aus Berlin.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Mai 2023

» Sportschau über trans Mann im Sport: Leichtathlet Neo Kuß möchte etwas bewegen

Neo Kuß vom LC Paderborn ist Leichtathlet und gewann bei den deutschen Meisterschaften 2019 die Bronzemedaille in der Staffel. Nun kämpft er für die Rechte von Transmenschen im Sport.

» derStandard.at spricht mit Sportwissenschaftlerin über trans Athlet*innen: "Im Sport erscheint die Welt oft einfach"

Transgender bringt im Sport einiges durcheinander. Vereine müssten nachdenken, wie sie mit neuen Genderkategorien umgehen, sagt Sportwissenschafterin Bettina Bredereck

» TAG24: Nach Kritik um Karl-May-Bücher – Jetzt äußern sich seine Verteidiger

Die Werke von Karl May gerieten zunehmend in die Kritik. Nun haben sich die Stiftung Karl May und die Karl-May-Gesellschaft e.V. zum Thema geäußert.

» Radio Dreyeckland interviewt Jenny Wilken von der dgti: Wenn Selbstbestimmung drauf steht, steckt auch wirklich Selbstbestimmung drin?

Um das Selbstbestimmungsgesetz wurde viel gekämft.Nun ist es fast so weit.Anfang Mai hat das Bundesjustizministerium den Referentenentwurf für das Selbstbestimmungsgesetz veröffentlicht, über das zukünftig die Änderung des Personstandes von inter, trans und nicht binären personen geregelt sein wird.Bisher waren Personenstandsänderungen für intergeschlechtliche Personen über das Personenstrandsgesetz (PStG) geregelt und für Transgeschlechtliche Personen über das diskrimminierende Transsexuellengesetz (TSG)

» Kölner Stadt-Anzeiger: Vielfalt ist das Gegenteil von nervig

Die Diskussion über Menschen, die irgendwie anders als viele andere sind, ist zu oft fokussiert auf Probleme – Das muss sich ändern. Ein Gastbeitrag von Erik Flügge.

» katholisch.de kommentiert: Paare mit Segenswunsch brauchen Sicherheit

Es gibt eine neue Arbeitshilfe für Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare. Doch die liturgische Gestaltung solcher Feiern ist nicht das größte Problem, kommentiert Christoph Paul Hartmann. Vielmehr bräuchte es flächendeckende Akzeptanz.

» SWR2: Die Gruppe "Queer Cheer" – Community for "Jazz" and Improvised Music

Die Gruppe "Queer Cheer" hat beim Deutschen Jazzpreis den Sonderpreis der Jury gewonnen. Als erste queere Community in der deutschen Jazzszene setzt sie sich mit Themen wie Diversität, Intersexualität, Multiperspektivität oder auch Interdisziplinarität auseinander.

» Sky Sport: SC Janus – der größte queere Sportverein Europas

Die Handballer rund um Trainer Sebastian Sander stellen sich vor.

» tagesschau.de: Hospiz Elias in Ludwigshafen für Umgang mit queeren Menschen ausgezeichnet

Für seinen Einsatz für Diversität und wurde das Hospiz Elias in Ludwigshafen als erstes Hospiz in Rheinland-Pfalz mit dem Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt ausgezeichnet.

» derStandard.at: Schulworkshops sollen Extremismus im Keim ersticken

Die Stadt Wien plant für den Herbst ein Pilotprojekt an zehn Schulstandorten – und setzt dabei auf "Rolemodels", um Kinder für Antisemitismus, Rassismus und Homophobie zu sensibilisieren

» israel heute: Jerusalem ringt mit wachsender LGBT-Community

"Wenn LGBT-Menschen normal sind, warum brauchen sie dann ein eigenes Budget?", fragte ein verärgerter Stadtrat aus Jerusalem.

» Sumikai: Tokyu Kabukicho Tower lässt geschlechterneutrale Toiletten gleich wieder abbauen

Seit der Eröffnung des Toyku Kabukicho Towers sorgt nicht das vielfältige Angebot für Gesprächsstoff, sondern die geschlechtsneutralen Toiletten.

» Pforzheimer Zeitung: SPD-Abgeordnete Katja Mast will "selbstverständlich" am Christopher Street Day in Pforzheim teilnehmen

Wie zuvor schon CDU-Bundestagsabgeordneter Gunther Krichbaum hat sich auch die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast hinter die Pläne für den ersten Christopher Street Day (CSD) in Pforzheim gestellt. Die SPD-Bundestagsabgeordnete reagiert damit auch auf öffentliche Kritik an der vom Verein "Spotlight" (vormalig Aidshilfe) geplanten Veranstaltung.

» der Freitag: Sind wir nicht alle ein wenig "gendergaga"?

Berlins Bürgermeister Kai Wegner würde gern in der Behördensprache auf das Gendern verzichten. Dann rudert er zurück. Eine Berlin-Posse?

» 20 Minuten: Stadtzürcher dürfen als erste über den Genderstern abstimmen

Am Dienstag wurde in Zürich die Initiative "Tschüss Genderstern!" eingereicht. Sie soll der Stadt Zürich unter anderem den Genderstern in offiziellen Dokumenten verbieten. Im Initiativkomitee ist auch ein ehemaliger SP-Kantonsrat.

23. Mai 2023

» bz Basel beendet Kolumne "Queerbeet": Brief an mich

In seiner Kolumne hat der Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt geschrieben. Mit einem Brief an sein jüngeres Selbst verabschiedet er sich.

» Die Presse: Ein Badeanzug für Jedermann?

Ein männlich gelesenes Model trägt einen Badeanzug der Pride-Kollektion und sorgt damit im Netz für einen Shitstorm.

» BuzzFeed: 3 queere Tourist:innen erzählen, was sie in für sie gefährlichen Ländern verblüfft hat

Einige Länder gelten als ,,gefährlich" für die LGBTQIA+-Community. Queere Reisende berichten von ihren Reisen nach Kuba, Ungarn und Dubai und worauf sie dabei geachtet haben.

» Jungfrau Zeitung: Berner Veranstalter streicht bekanntes Schwulen-Stück

Regisseur Alex Truffer von der freien Theaterszene in Bern hat ein gutes Näschen. 2019 plante er mit der PZM Psychiatrie Zentrum Münsingen AG den Kassenschlager «La Cage aux Folles» für 2021. Nach einem Wechsel in der Geschäftsleitung wird der Vertrag für nichtig erklärt. Grund: Die Omikron-Welle. Ersatzdaten wurden nicht angeboten, dafür spielt nun ein anderer Theaterverein dort einen Krimi.