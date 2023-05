Ausgewählter Artikel:

» (25.05.2023) Fränkischer Tag: Kissinger Gymnasium – Kabarett für mehr Toleranz

Im Comedy-Programm "Edugaytion" am Bad Kissinger Gymnasium spricht sich Theaterpädagoge Timo Schweitzer mit viel Humor gegen Mobbing aus.

25. Mai 2023

» Tagesspiegel: Streit um den Regenbogen – Welche Flagge soll es denn sein am Rathaus Schöneberg?

In den neunziger Jahren war die CDU in Berlin strikt gegen das Hissen der Regenbogenflagge. Jetzt beantragt sie in Tempelhof-Schöneberg, die Fahne an offiziellen Masten hochzuziehen. Aber es gibt neuen Streit.

» Pinkstinks: (K)ein Kuchen für TERFs

Ist es das wert, aus Hass und Vorurteilen eine Politik zu unterstützen, die unser Recht auf Selbstbestimmung aufs Spiel setzt?

» derStandard.at: Bundesregierung rekriminalisiert "nicht normale" Jugendsexualität

Eine geplante Gesetzesänderung der Justizministerin verschärft Probleme, anstatt sie wirksam zu bekämpfen

» Handball World interviewt Sportwissenschaftlerin: "Öffentliche Coming-Outs spielen eine wahnsinnig große Rolle"

"Im Sport ist bis heute oft ein stereotypes Männerbild verankert", erklärt Dr. Birgit Braumüller. Im Interview spricht die Wissenschaftlerin, die am Institut für Soziologie und Genderforschung der Deutschen Sporthochschule Köln lehrt, über die Entwicklung im Umgang mit Homosexualität im Sport, die Bedeutung von öffentlichen Coming-Outs sowie die Regenbogenbinde

» evangelisch.de über Drag-Lesung: Kindgerechter Zugang zu queeren Lebenswelten?

Der Streit um eine Drag-Lesung für Kinder in München hat Kreise weit über die Stadt hinaus gezogen. Wolfgang Schürger hat einen schwulen Grundschullehrer gefragt, was er von der Veranstaltung hält.

» WOZ: Systemkritik im Hörsaal KOL-E-18

In den letzten Wochen haben sich Student:innen an den Universitäten Zürich und Basel Räume genommen. Sie berufen sich auf vergangene Protestwellen, setzen aber neue Akzente.

» Rheinischer Spiegel über "WC für alle": Erasmus zeigt Vielfalt

Das Thema Diversität polarisiert immer mehr – zurecht! Denn immer noch herrschen in den Köpfen vieler Menschen lediglich zwei Geschlechter. Doch was ist mit den Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann identifizieren?

» Süddeutsche Zeitung über Regenbogenfahne am Moosburger Rathaus: Mehr Farbe vor der Amtsstube

Ein fraktionsübergreifender Stadtratsantrag sieht vor, dass an thematisch passenden Tagen künftig die Regenbogenfahne am Rathaus wehen soll.

» Mannheimer Morgen: Nun bekommt auch Heidelberg ein queeres Zentrum

Fast 30 Vereine, Gruppierungen und Initiativen hatten Interesse an Räumen im alten Heidelberger Karlstorbahnhof signalisiert. Wie der Gemeinderat nun eine Lösung gefunden hat, in der viele zum Zuge kommen können.

» WAZ: Pro sexuelle Vielfalt – Bistum Essen gründet "Netzwerk Queer"

Katholiken aus der queeren Community, Mitarbeiter des Bistums und andere Interessierte wollen eine "verletzende kirchliche Lehre" überwinden.

24. Mai 2023

» Tagesspiegel: Diskriminierung queerer Eltern – Der lange Weg zur Reform des Abstammungsrechts

Queere Elternpaare werden immer noch rechtlich benachteiligt. Erst blockierte die CDU eine Reform, jetzt gibt es Uneinigkeiten bei der Ampelregierung. Betroffene Eltern protestieren.

» Sportschau über trans Mann im Sport: Leichtathlet Neo Kuß möchte etwas bewegen

Neo Kuß vom LC Paderborn ist Leichtathlet und gewann bei den deutschen Meisterschaften 2019 die Bronzemedaille in der Staffel. Nun kämpft er für die Rechte von Transmenschen im Sport.

» derStandard.at spricht mit Sportwissenschaftlerin über trans Athlet*innen: "Im Sport erscheint die Welt oft einfach"

Transgender bringt im Sport einiges durcheinander. Vereine müssten nachdenken, wie sie mit neuen Genderkategorien umgehen, sagt Sportwissenschafterin Bettina Bredereck

» TAG24: Nach Kritik um Karl-May-Bücher – Jetzt äußern sich seine Verteidiger

Die Werke von Karl May gerieten zunehmend in die Kritik. Nun haben sich die Stiftung Karl May und die Karl-May-Gesellschaft e.V. zum Thema geäußert.

» Radio Dreyeckland interviewt Jenny Wilken von der dgti: Wenn Selbstbestimmung drauf steht, steckt auch wirklich Selbstbestimmung drin?

Um das Selbstbestimmungsgesetz wurde viel gekämft.Nun ist es fast so weit.Anfang Mai hat das Bundesjustizministerium den Referentenentwurf für das Selbstbestimmungsgesetz veröffentlicht, über das zukünftig die Änderung des Personstandes von inter, trans und nicht binären personen geregelt sein wird.Bisher waren Personenstandsänderungen für intergeschlechtliche Personen über das Personenstrandsgesetz (PStG) geregelt und für Transgeschlechtliche Personen über das diskrimminierende Transsexuellengesetz (TSG)

» Kölner Stadt-Anzeiger: Vielfalt ist das Gegenteil von nervig

Die Diskussion über Menschen, die irgendwie anders als viele andere sind, ist zu oft fokussiert auf Probleme – Das muss sich ändern. Ein Gastbeitrag von Erik Flügge.

» Bayern 2: Von Frau zu FLINTA* und weiter?

Wer ist eine Frau? Was ist eine Frau? Wozu brauchen wir sie? Das klärt die Sendung über Identitäten, Differenzen und feministische Kämpfe, die alle betreffen, solange man Menschen nach Geschlechtern sortiert. Mit dabei: Sabine Hark, Professor*in für Gender Studies sowie Awa Naghipour und Maddie Sin vom Verein Feministische Medizin e.V. aus Berlin.

» katholisch.de kommentiert: Paare mit Segenswunsch brauchen Sicherheit

Es gibt eine neue Arbeitshilfe für Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare. Doch die liturgische Gestaltung solcher Feiern ist nicht das größte Problem, kommentiert Christoph Paul Hartmann. Vielmehr bräuchte es flächendeckende Akzeptanz.

» SWR2: Die Gruppe "Queer Cheer" – Community for "Jazz" and Improvised Music

Die Gruppe "Queer Cheer" hat beim Deutschen Jazzpreis den Sonderpreis der Jury gewonnen. Als erste queere Community in der deutschen Jazzszene setzt sie sich mit Themen wie Diversität, Intersexualität, Multiperspektivität oder auch Interdisziplinarität auseinander.