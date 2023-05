Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Mai 2023

» ORF: Wirbel um Transfrau in Damensauna

Aufregung in der Damensauna eines Tröpferlbads in Wien hat es vor Kurzem um eine vermeintlich männliche Person gegeben, berichtete ,,Heute". Tatsächlich handelte es sich um eine Transfrau. Bei der für die Bäder zuständigen MA 44 ist das im Ausweis eingetragene Geschlecht für den Eintritt ausschlaggebend.

» tagesschau-Podcast "Ideenimport": Wie wird Deutschland queerfreundlicher?

Noch immer werden queere Menschen in Deutschland in etlichen Lebensbereichen diskriminiert. Norwegen und Frankreich stehen im Vergleich deutlich besser da – und können in vieler Hinsicht als Vorbild dienen.

» Süddeutsche Zeitung über LGBTI-Rechte in Japan: Land der Supermodernen und Superkonservativen

Japan ist der einzige G-7-Staat, in dem die Homo-Ehe noch immer nicht erlaubt ist. Der Einfluss von rechts ist ungebrochen – und bringt jetzt auch den US-Botschafter vor Ort in Schwierigkeiten.

» Welt über queere Filme in Cannes: Hier lernt man, wie man Sex hat

Beim Filmfestival in Cannes wird neben dem Hauptpreis jedes Jahr auch die queere Palme verliehen. Doch anders als man es von der Berlinale in Berlin kennt, muss man die Queerness hier in vielen der nominierten Filme mit der Lupe suchen. Was bedeutet das für den Stand von LGBTQ+ in der Gesellschaft?

» Refinery29: Meine Braids führten mich zu meiner Identität als Schwarze trans Frau

Mein Haar war das Tor, das mich zu meiner Identität als trans Frau führte. Wie eine vertraute Person flüsterte es mir ein, mich auf meinen eigenen Weg zum "natürlichen Haar" zu wagen.

» t.akt Magazin: Thüringer Dragqueen im Exklusivinterview – Warum Heidi Witzka Born-Senfbotschafterin ist

Sie ist offizielle Senfbotschafterin, DJane und Thüringer Waldfee – Heidi Witzka. Die Drag Queen aus Jena tritt gemeinsam mit ihren Kolleg:innen an, die hiesige Kulturlandschaft zu bereichern.

» TAG24: Lesben fragen Ex-Mann nach Spermien-Spende – doch der hat zwei Bedingungen

Eine homosexuelle Frau aus Florida hat ein Baby auf die Welt gebracht. Der Vater ist ihr Ex-Ehemann.

» Express: Influencer ehrlich – Das harte Leben als geschminkter Mann in Köln

Der Kölner Influencer David Lovric musste als geschminkter Mann schon zahlreiche körperliche und verbale Angriffe in der Öffentlichkeit aushalten. Nun gibt es jedoch eine Entwicklung.

» Domradio interviewt "OutInChurch"-Gründungsmitglied: "Ich kämpfe für meinen Platz"

Der neue Film "Wie Gott uns schuf – nach dem Coming Out" beleuchtet als zweiter Teil die Schicksale der Menschen, die sich damals durch #OutInChurch geoutet haben. Eine Rolle hatte in beiden Filmen Gründungsmitglied Ramona Kielblock.

» derStandard.at: Dragqueens lästern über das Make-up von Melissa McCarthy

Das Styling der Meerhexe Ursula im neuen Arielle-Film sorgt für Amüsement in der Drag-Community

» derStandard.at interviewt Autor Douglas Stuart: "Homophobie war per Gesetz legitimiert"

Seine Bücher sind Bestseller, werden verfilmt und gewinnen Preise. Ein Gespräch über die schottische Seele, queere Identität und Margaret Thatcher

» Elle: Sei Mensch und zeig Haltung – Cos feiert die queere Clubkultur mit einer limitierten T-Shirt-Kollektion

Im Juni ist Pride Month – jener Monat, in dem selbst die Konservativsten unter uns Regenbogenflaggen schwingend geloben, der LGBTQIA+-Community zur Seite zu stehen und zahlreiche Unternehmen entsprechende Pride-Kollektionen lancieren oder zumindest ihr Logo in Regenbogenfarben tauchen.

» Süddeutsche Zeitung interviewt queere Sängerin Cloudy June: "Wenn ein Mann das Gleiche macht, kriegt er weniger ab"

Cloudy June singt in ihren Songs über Queerness, Sex und Selbstbefriedigung. Bei welchem Thema sie trotzdem spießig bleibt.

» BR24: Bistum Augsburg verbietet Gender-Stern

Keine Schrägstriche, keine Sternchen: Im Bistum Augsburg sollen solche Zeichen fürs Gendern nicht verwendet werden. Trotzdem wolle man unterschiedliche Geschlechter sprachlich sichtbar machen.

» Heute.at: Belvedere feiert Pride Month mit Drag Queen Lesung

Im Belvedere wird ab 31. Mai der Pride Month gefeiert. Ein Highlight ist dabei die Kinderbuchlesung mit Drag Queen Candy Licious.

» NÖN.at: Bruck setzt ersten Schritt zu "Allianz der Respektvollen"

Franz Babka-Nowak ist LGBTQ-Beauftragter der Brucker SPÖ und Initiator des "Manifests der Vielfalt". Mit der NÖN sprach er über seine eigenen Erfahrungen mit Ausgrenzung und den Weg, den er mit den Bruckern für mehr gegenseitigen Respekt und für Toleranz einschlagen will.

» Börsenblatt: Im Juni ist Regenbogenzeit

Der "Pride Month" steht vor der Tür – und zusammen mit Frankfurter Buchmesse und der Büchergilde Gutenberg hat der Börsenverein ein Aktionspaket zusammengestellt, inklusive Leseliste.

25. Mai 2023

» taz über LGBTIQA+ in der Kunst: In der lesbischen Zeitrechnung

Lesben und queere Figuren sind plötzlich überall in Serien, Filmen, Romanen. Dass manche Shows abgesetzt werden, ändert daran nichts.