» (29.05.2023) rbb: Reformprozess in der Katholischen Kirche – zum Stand der Dinge

Vor drei Jahren wurde in der Kirche ein großer Reformprozess angestoßen: der Synodale Weg. Laien haben gemeinsam Bischöfen Reformvorschläge erarbeitet, so zum Beispiel, dass Frauen die Predigt in einem Sonntagsgottesdienst halten können, oder auch, dass queere Personen und Paare gesegnet werden. Wie sieht es mit der Umsetzung aus?Im Gespräch: Heiner Koch, Erzbischof

29. Mai 2023

» euronews aus Estland: Demonstration vor Parlament gegen Homo-Ehe

Die konservative Partei in Estland macht Stimmung gegen ein neues Gesetz, dass gleichgeschlechtlichen Ehen mehr Rechte geben soll.

» derStandard.at: Warum sexpositiv nicht gleich ständiger Sex oder Polyamorie bedeutet

Hat der sexpositive Feminismus für eine junge, konservativere Generation ausgedient? Debatten um eine "sexlose Jugend" legen vielmehr patriarchale Missstände offen

» Berliner Zeitung: "PDA" – Händchen halten und streicheln, so ganz ohne Angst im Nacken

Wie viele queere Menschen hat auch unser Autor Hemmungen bei der Zurschaustellung von Zuneigung in der Öffentlichkeit. Denn offen schmusen ist noch immer nicht sicher.

28. Mai 2023

» Spiegel-Nachruf auf Martin Reichert: Mit leisem Lächeln

Unser Kollege Martin Reichert ist tot. Wir trauern um einen sensiblen, intelligenten Menschen, dessen Licht viel heller strahlte, als er selbst es wusste.

» taz-Nachruf auf Martin Reichert: Der Perlenfinder

Unser Kollege Martin Reichert ist tot. Wir als oft auch freundschaftlich tief verbundene Kolleginnen* müssen gewahr werden, dass er nicht zurückkommt.

» BuzzFeed: So denken junge queere Türk:innen über die Stichwahl in der Türkei

1,5 Millionen Menschen in Deutschland konnten bei der Präsidentenwahl mitentscheiden. Welche Sorgen und Hoffnungen haben sie? Drei Deutsch-Türk:innen erzählen davon.

» Siegessäule: 50 Jahre Tuntenstreit – Geschichte queerer Kern-Konflikte

Zu Pfingsten jährt sich eine Zäsur der deutschen LGBTIQ*-Emanzipationsgeschichte zum 50. Mal: der Westberliner Tuntenstreit. Der Journalist und LGBTIQ*-Aktivist Dirk Ludigs kommentiert

» Nordstadtblogger über transfeindliche Gewalt: Erneuter Angriff in der Nacht zu Samstag im Bereich der Brückstraße durch bekannte Neonazis

Eine Woche ist es her, dass Rechtsextreme im Bereich der Brückstraße Personen tätlich angriffen, die ihrem völkisch-nationalen Weltbild nicht entsprachen. In der Nacht zu heute (27. Mai 2023) soll es wieder zu einem Übergriff durch Neonazis gekommen sein.

» Filmstarts: Im Klassiker steckt mehr als ihr denkt – Darum ist "Arielle, die Meerjungfrau" ein so ikonischer Film der LGBTQ+-Bewegung

Aktuell läuft die Neuverfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" erfolgreich in den Kinos. Da erinnern sich viele an den Klassiker – mit dem oft nostalgische Gefühle verbunden werden. In dem vielschichtigen Film steckt zudem noch mehr...

» radio FM4: In der Kirche abrocken mit Mavi Phoenix

Tag eins on the road mit Mavi Phoenix mit vielen Highlighs: Eine Mavi-Messe in der Kirche, Weltpremieren und zwei überglückliche Hosts – eine FM4 Private Session mit Mavi Phoenix, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.

» Berliner Kurier: 4 Gay-Bars in Berlin, in denen sich queere Menschen wohlfühlen können

In diesen vier Berliner Gay-Bars geht die Party ab. Hier sind alle Menschen willkommen, um gemeinsam so richtig zu feiern und Vielfältigkeit zu zelebrieren.

27. Mai 2023

» Cosmopolitan: Pride Make-up – Unsere liebsten Produkte und Brands für ein buntes Make-up

Der Pride Month steht vor der Tür und du planst schon dein Make-up für den CSD in deiner Stadt? Wir geben dir Tipps und Tricks und verraten unsere liebsten Brands für das perfekte Pride Make-up.

» Die Presse trifft Wiens erste Drag Queen: "Viele schöne Menschen sind leider nur schön"

Mario Soldo aka Dame Galaxis war die erste Drag Queen Wiens. Heute betreibt er eine Booking Agency und eine Galerie. Ein Treffen zum Sechziger.

» Neue Westfälische: Ausstellung zeigt vergessene Schicksale im Wewelsburger KZ Niederhagen

Eine Sonderausstellung über die Verfolgung Homosexueller zeigt in Wewelsburg, wie Menschen gelitten haben. Die Idee kommt von einer Nachwuchskraft des Museums.

» eurotopics: Erlaubt Estland die gleichgeschlechtliche Ehe?

Die gesetzliche Ausweitung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare in Estland war bereits Teil der Koalitionsverhandlungen zwischen der Reformpartei von Wahlgewinnerin Kaja Kallas, den Sozialdemokraten und der zentristischen Partei Estland 200. Die neue Regierung hat einen entsprechenden Vorschlag ins Parlament eingebracht, wo er nun sehr kontrovers debattiert wird. Ein Blick in die Kommentare der Landespresse.

» Sächsische.de: Bi, Trans, Gender – was? Die wichtigsten queeren Begriffe erklärt

Um den CSD rankt sich eine fast eigene Begriffswelt, denn zu Vielfalt gehören auch vielfältige Beschreibungen. Um den Überblick nicht zu verlieren, sind hier die wichtigsten Begriffe erklärt.

26. Mai 2023

» ORF: Wirbel um Transfrau in Damensauna

Aufregung in der Damensauna eines Tröpferlbads in Wien hat es vor Kurzem um eine vermeintlich männliche Person gegeben, berichtete ,,Heute". Tatsächlich handelte es sich um eine Transfrau. Bei der für die Bäder zuständigen MA 44 ist das im Ausweis eingetragene Geschlecht für den Eintritt ausschlaggebend.

» tagesschau-Podcast "Ideenimport": Wie wird Deutschland queerfreundlicher?

Noch immer werden queere Menschen in Deutschland in etlichen Lebensbereichen diskriminiert. Norwegen und Frankreich stehen im Vergleich deutlich besser da – und können in vieler Hinsicht als Vorbild dienen.

» Süddeutsche Zeitung über LGBTI-Rechte in Japan: Land der Supermodernen und Superkonservativen

Japan ist der einzige G-7-Staat, in dem die Homo-Ehe noch immer nicht erlaubt ist. Der Einfluss von rechts ist ungebrochen – und bringt jetzt auch den US-Botschafter vor Ort in Schwierigkeiten.