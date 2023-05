Ausgewählter Artikel:

» (30.05.2023) RND: Ein Leben ohne Angst – Russische LGBTQ+-Menschen flüchten nach Argentinien

Auf der Flucht vor Diskriminierung und dem Ukraine-Krieg suchen zahlreiche Mitglieder der russischen LGBTQ+-Gemeinde in Argentinien Zuflucht. Dank einer progressiven Gesetzgebung müssen sie sich hier nicht mehr verstecken.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Mai 2023

» inforadio interviewt Thomas Spinrath: Outing in der katholischen Kirche

Über ein Jahr ist das gemeinsame Coming-out katholischer Gläubiger in der ARD-Dokumentation "Wie Gott uns schuf" her. 100 Menschen im Dienst der katholischen Kirche, die sich als nicht-heterosexuell definieren, wagten den Schritt in die Öffentlichkeit. Thomas Spinrath berichtet von berührenden Reaktionen

» Kölnische Rundschau über Come-Together-Cup: Wer beim Promi-Kick Schlagsahne versprühte

Der Come-Together-Cup ist das größte Freizeitturnier der Stadt. Am Sonntag kamen laut Veranstalter rund 20 000 Besucher nach Müngersdorf.

» ANF über LGBTI+-Vereine in der Türkei: Wir werden die ganze Gesellschaft befreien

LGBTI+-Vereine erklären nach der queer-feindlichen Hetze von Erdoğan: "Als lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und intersexuelle Menschen werden wir diese dunklen Tage mit unserem Kampf überwinden, der mit dem Moment unserer Geburt begann."

» derStandard.at interviewt queere Yoga-Influencerin Jessamyn Stanley: "Die Yogabranche ist völlig verlogen!"

Yoga als inklusiver Sport für alle? Von wegen, kritisiert die Yogalehrerin und Autorin Jessamyn Stanley. Wer nicht dünn, weiß und athletisch ist, hat in der Community keinen Platz, findet sie – und will das ändern

» Badische Neueste Nachrichten: Verein organisiert nach Hasskommentaren Sicherheitsdienst für ersten CSD in Pforzheim

Die Ankündigung des ersten Christopher Street Days in Pforzheim bringt Hass ans Licht. Dies zeigen Kommentare. Jetzt gibt es einen Sicherheitsdienst.

» Badische Neueste Nachrichten kommentieren: Queere Gesellschaft in Pforzheim ist Teil einer guten Zukunft

Freunde einer scheinbar heilen Welt von gestern verlieren viel, wenn die Gesellschaft nicht offen für unterschiedliche Identitäten und Lebensentwürfe ist.

» RP Online über Sexualität in der Popkultur: "Dr. Sommer würde heute nicht mehr funktionieren"

Sexuelle Aufklärung findet nicht nur in der Schule statt – auch in Zeitschriften und Serien können Jugendliche vieles über Sexualität und Liebe lernen. Wir stellen die bekanntesten Sex-Formate vor und erklären, warum einige nicht mehr zeitgemäß sind.

29. Mai 2023

» euronews aus Estland: Demonstration vor Parlament gegen Homo-Ehe

Die konservative Partei in Estland macht Stimmung gegen ein neues Gesetz, dass gleichgeschlechtlichen Ehen mehr Rechte geben soll.

» derStandard.at: Warum sexpositiv nicht gleich ständiger Sex oder Polyamorie bedeutet

Hat der sexpositive Feminismus für eine junge, konservativere Generation ausgedient? Debatten um eine "sexlose Jugend" legen vielmehr patriarchale Missstände offen

» rbb: Reformprozess in der Katholischen Kirche – zum Stand der Dinge

Vor drei Jahren wurde in der Kirche ein großer Reformprozess angestoßen: der Synodale Weg. Laien haben gemeinsam Bischöfen Reformvorschläge erarbeitet, so zum Beispiel, dass Frauen die Predigt in einem Sonntagsgottesdienst halten können, oder auch, dass queere Personen und Paare gesegnet werden. Wie sieht es mit der Umsetzung aus?Im Gespräch: Heiner Koch, Erzbischof

» Berliner Zeitung: "PDA" – Händchen halten und streicheln, so ganz ohne Angst im Nacken

Wie viele queere Menschen hat auch unser Autor Hemmungen bei der Zurschaustellung von Zuneigung in der Öffentlichkeit. Denn offen schmusen ist noch immer nicht sicher.

28. Mai 2023

» Spiegel-Nachruf auf Martin Reichert: Mit leisem Lächeln

Unser Kollege Martin Reichert ist tot. Wir trauern um einen sensiblen, intelligenten Menschen, dessen Licht viel heller strahlte, als er selbst es wusste.

» taz-Nachruf auf Martin Reichert: Der Perlenfinder

Unser Kollege Martin Reichert ist tot. Wir als oft auch freundschaftlich tief verbundene Kolleginnen* müssen gewahr werden, dass er nicht zurückkommt.

» BuzzFeed: So denken junge queere Türk:innen über die Stichwahl in der Türkei

1,5 Millionen Menschen in Deutschland konnten bei der Präsidentenwahl mitentscheiden. Welche Sorgen und Hoffnungen haben sie? Drei Deutsch-Türk:innen erzählen davon.

» Siegessäule: 50 Jahre Tuntenstreit – Geschichte queerer Kern-Konflikte

Zu Pfingsten jährt sich eine Zäsur der deutschen LGBTIQ*-Emanzipationsgeschichte zum 50. Mal: der Westberliner Tuntenstreit. Der Journalist und LGBTIQ*-Aktivist Dirk Ludigs kommentiert

» Nordstadtblogger über transfeindliche Gewalt: Erneuter Angriff in der Nacht zu Samstag im Bereich der Brückstraße durch bekannte Neonazis

Eine Woche ist es her, dass Rechtsextreme im Bereich der Brückstraße Personen tätlich angriffen, die ihrem völkisch-nationalen Weltbild nicht entsprachen. In der Nacht zu heute (27. Mai 2023) soll es wieder zu einem Übergriff durch Neonazis gekommen sein.

» Filmstarts: Im Klassiker steckt mehr als ihr denkt – Darum ist "Arielle, die Meerjungfrau" ein so ikonischer Film der LGBTQ+-Bewegung

Aktuell läuft die Neuverfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" erfolgreich in den Kinos. Da erinnern sich viele an den Klassiker – mit dem oft nostalgische Gefühle verbunden werden. In dem vielschichtigen Film steckt zudem noch mehr...

» radio FM4: In der Kirche abrocken mit Mavi Phoenix

Tag eins on the road mit Mavi Phoenix mit vielen Highlighs: Eine Mavi-Messe in der Kirche, Weltpremieren und zwei überglückliche Hosts – eine FM4 Private Session mit Mavi Phoenix, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.

» Berliner Kurier: 4 Gay-Bars in Berlin, in denen sich queere Menschen wohlfühlen können

In diesen vier Berliner Gay-Bars geht die Party ab. Hier sind alle Menschen willkommen, um gemeinsam so richtig zu feiern und Vielfältigkeit zu zelebrieren.