Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Juni 2023

» taz zum Ende der Amtszeit von Verfassungsrichterin Susanne Baer: Hut ab!

Nach zwölf Jahren hört Verfassungsrichterin Susanne Baer auf, eine lesbische Frau, spezialisiert auf Antidiskriminierungsrecht. Als sie begann, war eine andere Zeit.

» SWR: Trans* Mann Theo – Privates Glück und Probleme mit dem Arbeitgeber

Theo wird dieses Jahr seine Freundin heiraten und ist mit seinem Beruf als katholischer Religionslehrer erfüllt. Doch Theos Weg war nicht immer leicht: Als trans* Mann hat er schon einige Hürden meistern müssen.

» stern spricht mit Julia Shaw über Bisexualität: "Wir sind kaum sichtbar, obwohl wir die größte sexuelle Minderheit sind"

Bisexualität ist im Vergleich zu anderen Formen der sexuellen Orientierung unterrepräsentiert. Psychologin Dr. Julia Shaw ist selbst bisexuell – und setzt sich für ihre Community ein.

» 20 Minuten: Vom Kinderbetreuer zum Onlyfans-Blüttler – Edin hofft aufs dicke Geschäft

"Jung, wild & sexy"-Edin will parallel zu seiner Teilnahme beim Realityformat im Erotik-Business durchstarten. Dafür hat er seinen Job gekündigt.

» Sächsische.de: Warum eine Dresdner Musikerin vor allem für lesbisches Publikum spielt

Die Musikerin LiebesFräulein aus Dresden hat zahlreiche lesbische Fans. Sie selbst steht aber auf Männer. Doch für sie ist das ohnehin alles kein Problem, sagt sie.

» Erzbistum Paderborn: "Mitein*anders" für eine menschenfreundliche Kirche

Über 100 Teilnehmende vernetzen sich beim ersten Fachtag für queere Lebensweisen in Kirche und Caritas im Erzbistum Paderborn

» Vienna.at: Wiener Bims führen Regenbogen-Progressiv-Flaggen

Zum ersten Mal sind die Wiener Straßenbahnen zur Pride 2023 mit Regenbogen-Progressiv-Fahnen beflaggt.

» RND-Kommentar zum lesbischen Wohnprojekt: Inklusion muss größer gedacht werden

In Berlin wird ein "inklusives Frauen/Lesbenwohnprojekt" geplant und als "europaweit wegweisendes Projekt" bezeichnet. Dabei handelt es sich zwar um einen guten Schutzraum vor Diskriminierung, aber keineswegs um Inklusion, kommentiert Redakteurin Hannah Scheiwe. S.a.: In Berlin-Mitte entsteht ein Wohnprojekt für lesbische Frauen (31.05.2023)

» Sächsische.de interviewt Dresdner Vereinschef Zenker: "Der CSD muss irgendwie auch wehtun!"

Seit 2011 lenkt Ronald Zenker die Geschicke des Christoper Street Days in Dresden. Und er weiß genau, dass er mitunter nervt. Weil das sein muss, um Aufmerksamkeit für das wichtige Thema zu erreichen, sagt er.

» derStandard.at über Teenstar & Co.: Die Debatte, wer aufklären soll, nimmt kein Ende

Der Verein Teenstar verbreitete erzkonservative Botschaften in Klassen. Nun gibt es auch Kritik daran, dass die "Aktion Leben" einen sexualpädagogischen Kurs an einer Schule abgehalten hat

» ZDFheute zum Pride Month: Zeit, Flagge zu zeigen

Der Juni steht ganz im Zeichen der LGBTQ-Szene. Mit Partys, Paraden und Protestaktionen feiern unter anderem Homo-, Bi- und Transsexuelle den offenen Umgang mit ihrer sexuellen Identität und gesellschaftliche Vielfalt. Sie machen aber auch auf noch immer bestehende Ungerechtigkeiten und Probleme aufmerksam. Und davon gibt es im Moment weltweit ziemlich viele.

» TV Movie kommentiert: "Bauer sucht Frau" soll in "Landwirt:in sucht Partner:in" umbenannt werden!

"Bauer sucht Frau" ist zurück! Doch der Titel der RTL-Sendung ist nicht mehr zeitgemäß und muss daher geändert werden!

» TAG24: Disney-Mitarbeiter mit Kleid und Make-up – Konservative reagieren schockiert

Im kalifornischen Disneyland begrüßt ein Angestellter die Kunden der Bibbidi-Boobidi-Boutique: in Kleid und Make-up, weshalb Disney unter scharfer Kritik steht.

» Kurier: LGBTQ+ in Österreich – Als Hetero im Job erfolgreicher

Jede fünfte Frau würde sich im Job als Mann ausgeben, um besser zu punkten. Die Mehrheit der Generation 40+ würde sich verjüngen.

» Nau über SRF-Sendung: Nonbinäre Person erhebt Vorwürfe gegen "Club"

Im "Club" auf SRF wurde gestern Abend über das Thema Gender diskutiert. Sascha Rijkeboer war mit der Sendung nicht zufrieden.

» RND: Der tiefe Fall des britischen TV-Moderators Phillip Schofield

Phillip Schofield ist eines der bekanntesten Gesichter im britischen Fernsehen. Nun jedoch fällt der Moderator tief. Der 61-Jährige räumte ein, sein Umfeld angelogen zu haben. Doch auch sein ehemaliger Arbeitgeber, der Fernsehsender ITV, wird kritisiert.

» Burgenländerin: Schaumwein gegen Homophobie

Stefan und René möchten mit ihrem Verein Jugendliche unterstützen, zu ihrer Sexualität zu stehen, und ihnen das Coming-­out erleichtern

» derStandard.at: Neos wollen Verbot von Konversionstherapien

LGBTIQ-Sprecher Shetty sieht einen "Backlash" gegen Homosexuelle in Europa. Wien bekommt noch heuer ein "queeres Jugendzentrum"

» euronews: Mehr Gewalt, mehr Gleichberechtigung – Wie steht es um die Rechte von LGBTQ in Europa?

Euronews Culture bewertet den aktuellen Stand der LGBTQ-Rechte und ihre gesellschaftliche Stellung in den europäischen Ländern.

» NÖN.at: Regenbogenflagge als Diebsgut in Hainfeld

Unbekannte stahlen eine Regenbogenfahne im Hainfelder Begegnungsraum. Dafür brachen sie sogar ein.