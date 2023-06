Ausgewählter Artikel:

» (02.06.2023) Tagesspiegel: Das lesbische Quartett in der Begine ist eine Berliner Institution

"Die lesbische Auslese" gehört zu den langlebigsten lesbischen Veranstaltungen der Hauptstadt. Ein Blick zurück und nach vorn mit Sexpertin Laura Méritt, die von Beginn an dabei war.

02. Juni 2023

» tagesschau.de: Wie die LGBTQ-Szene in der Türkei nach der Wahl unter Druck steht

In der Türkei machen sich Beobachter Sorgen um queere Menschen. Erdogan und seine Regierung hatten im Wahlkampf immer wieder heftig gegen sie Stimmung gemacht. Nach seinem Wahlsieg könnte sich ihre Lage weiter verschlechtern. Von Benjamin Weber.

» Tagesspiegel spricht mit Menschenrechtsaktivist über Lage in Uganda: "Mitglieder der queeren Community müssen um ihr Leben fürchten"

Edward Mutebi spricht über die brutale Verfolgung von queeren Menschen in seinem Heimatland, fehlende Rechtstaatlichkeit und Erwartungen an die Bundesregierung.

» Heinrich-Böll-Stiftung: Die Zukunft der Rechte von Frauen und LGBTQ+ in Thailand

Nach den kürzlich stattgefundenen Wahlen in Thailand ist die Zusammensetzung des nächsten Parlaments noch unklar. Entsprechend ungewiss ist auch die Zukunft der Rechte von Frauen und LGBTQ+ im Land.

» Bayerische Staatszeitung über Ärzt*innen und queere Menschen: "So jemanden wie Sie behandele ich nicht"

Ein Münchner Student hat ein Wahlfach für Medizinstudierende ins Leben gerufen, das die angehende Ärzteschaft für die Belange von queeren Menschen sensibilisieren soll

» Glamour interviewt Logan Brown: "Ich bin ein schwangerer Transmann und ich habe ein Recht darauf, hier zu sein."

Der Pride-Cover-Star der britischen Glamour Logan Brown spricht über queere Liebe, den Umgang mit Transphobie und seinen Weg zur Elternschaft.

» Netflixwoche: Queere Geschichte – Die revolutionärsten Momente im Fernsehen

Queere Geschichten haben viel Mut gefordert, sie haben Telefonlawinen und politische Bewegungen ausgelöst. Hier also, pünktlich zum Pride Month, eine Geschichte der revolutionärsten queeren Momente der Fernsehgeschichte.

» GQ: Mit diesen Pride-Kollektionen unterstützen Sie die LGBTQIA+-Community

Rainbow-washing oder Support? Wir haben eine klare Meinung – und zeigen Ihnen Pride Month 2023-Kollektionen, die Sie wirklich gerne unterstützen können.

» electrive.net: Pride Parade mit E-Lkw

Die Copenhagen Pride Parade stellt in diesem Jahr komplett auf Elektro-Lkw um. Bei dem im August stattfindenden farbenfrohen LGBTI+ Festival werden 30 E-Lkw von Volvo zum Einsatz kommen, die vom Logistiker DFDS vorübergehend aus dessen Flotten in Dänemark und Schweden abgezogen und für die Parade bereitgestellt werden.

» mdr: Warum unterscheidet die deutsche Sprache zwischen Geschlechtern?

Im Gegensatz zu anderen Sprachen unterscheidet die deutsche Sprache häufig zwischen einer männlichen und einer weiblichen Form. Diese Tradition geht in der Geschichte weit zurück.

» Wiener Zeitung kommentiert: Regenbogen allein reicht nicht

Gibt man dieser Tage "Pride Month" in Google ein, wird man mit einem virtuellen Konfettischauer belohnt. In Regenbogenfarben, versteht sich...

» derStandard.at: Pride-Month – Kritik an FPÖ und Forderung nach Diskriminierungsschutz

Zum Start hissen zahlreiche Institutionen die Regenbogenfahne. Erstmals seit Jahrzehnten erlebe man einen gesellschaftlichen Backlash, monieren die Neos

» nd zum Hurentag: Der Kanarienvogel in der Kohlemine

Die Sex Worker Action Group (Swag) will an der Evaluierung des Prostituiertenschutzgesetzes mitwirken und ruft Linke auf, sich zu verbünden

» Tagesspiegel: Nichts für prüde Gemüter – Das Whole-Festival feiert Queerness

Ende Juli findet Europas einziges sexpositives Elektrofestival in Ferropolis wieder statt. Vulven als Deko und viel nackte Haut gehören genauso dazu wie Workshops zu Transrechten, Intimität und Rassismus.

» W24 über Fitnessstudio "Queer Muscle": "Hier kann ich sein, wie ich bin"

Coach Flo Grabher unterstützt achtsam beim Kraftsport-Training – in Wiens erstem queeren Fitnessstudio "Queer Muscle" im 15. Bezirk.

01. Juni 2023

» taz zum Ende der Amtszeit von Verfassungsrichterin Susanne Baer: Hut ab!

Nach zwölf Jahren hört Verfassungsrichterin Susanne Baer auf, eine lesbische Frau, spezialisiert auf Antidiskriminierungsrecht. Als sie begann, war eine andere Zeit.

» SWR: Trans* Mann Theo – Privates Glück und Probleme mit dem Arbeitgeber

Theo wird dieses Jahr seine Freundin heiraten und ist mit seinem Beruf als katholischer Religionslehrer erfüllt. Doch Theos Weg war nicht immer leicht: Als trans* Mann hat er schon einige Hürden meistern müssen.

» stern spricht mit Julia Shaw über Bisexualität: "Wir sind kaum sichtbar, obwohl wir die größte sexuelle Minderheit sind"

Bisexualität ist im Vergleich zu anderen Formen der sexuellen Orientierung unterrepräsentiert. Psychologin Dr. Julia Shaw ist selbst bisexuell – und setzt sich für ihre Community ein.

» 20 Minuten: Vom Kinderbetreuer zum Onlyfans-Blüttler – Edin hofft aufs dicke Geschäft

"Jung, wild & sexy"-Edin will parallel zu seiner Teilnahme beim Realityformat im Erotik-Business durchstarten. Dafür hat er seinen Job gekündigt.

» Sächsische.de: Warum eine Dresdner Musikerin vor allem für lesbisches Publikum spielt

Die Musikerin LiebesFräulein aus Dresden hat zahlreiche lesbische Fans. Sie selbst steht aber auf Männer. Doch für sie ist das ohnehin alles kein Problem, sagt sie.