Ausgewählter Artikel:

» (03.06.2023) SWR: Vater überwindet Homophobie für seinen schwulen Sohn

Karl aus Mannheim war früher Polizist und hat Schwule gehasst – bis sein zweiter Sohn sich als homosexuell outet. Für ihn ändert Karl seine Ansichten und diskutiert nun offen darüber.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Juni 2023

» Berliner Zeitung zum Skandal um Christopher Street Day Berlin: Hat sich der Vorstand an der LGBTI-Demo bereichert?

Die Vorbereitungen des größten Straßenfestes von Berlin werden von schweren Vorwürfen überschattet. Teile des Vereinsvorstands sollen Zehntausende Euro gebunkert haben.

» taz: Thailand auf dem Weg zur Homo-Ehe

Die bei den Wahlen siegreiche Reformkoalition will die Ehe für alle einführen. Doch ist offen, ob die Koalition wirklich die Regierung stellen kann.

» taz zum neuen Selbstbestimmungsgesetz: Lehrstunde in Demokratie

Die Kritik am geplanten Selbstbestimmungsgesetz ist vielfältig. Das Positive ist: Die Verbände handeln solidarisch und faktenbasiert.

» Tagesspiegel: Gefährdung von Schutzräumen? Das sagen Frauenverbände zum Selbstbestimmungsgesetz

Von der Trans-Community gab es viel Kritik am Gesetzentwurf. Nun beziehen Verbände wie die Frauenhauskoordinierung Stellung – auch zum Hausrecht.

» SWR: Vater überwindet Homophobie für seinen schwulen Sohn

Karl aus Mannheim war früher Polizist und hat Schwule gehasst – bis sein zweiter Sohn sich als homosexuell outet. Für ihn ändert Karl seine Ansichten und diskutiert nun offen darüber.

» SWR-Podcast: Dragqueens erobern die Popkultur – Mehr Mainstream, weniger Hass?

Erst haben sich Dragqueens über ihr Make-Up amüsiert, dann hat die Schauspielerin Melissa McCarthy doch noch weltweit die Fans von sich überzeugt: als Meereshexe Ursula im Kinofilm "Arielle, die Meerjungfrau".

» derStandard.at: Rom fährt in der Familienpolitik mit voller Kraft rückwärts

Giorgia Meloni setzt ihre Vorstellungen zur Gesellschaftspolitik um: Alles, was nicht der "natürlichen Familie" entspricht, wird diskriminiert oder kriminalisiert

» Süddeutsche Zeitung über rechte Boykottaufrufe gegen Chick-fil-A: Viel Wut, keine Hähnchen

Gegen die Fast Food-Kette Chick-fil-A gibt es Boykottaufrufe, weil das Unternehmen einen Diversity-Manager eingestellt hat. Kein Einzelfall im aufgeheizten Klima der USA.

» Mit Vergnügen: Gay Panic Alarm – Wie es sich anfühlt, das erste Mal queer zu daten

Unsere Autorin spricht darüber, wie es für sie als queere Frau war, ihre eigene Sexualität zu entdecken und teilt ihr Erlebnis beim ersten Date mit einer Frau.

» watson: 21 Pride-Merch-Artikel, bei denen wir uns fragen, wer diese tatsächlich kauft

Juni ist Pride-Monat und die Unternehmen packen ihre Regenbogen-Kollektionen aus. Dies kommt nicht immer gut.

» Wiener Zeitung über Jake Shears: Der letzte Mann am Dancefloor

Der Kopf der Scissor Sisters kehrt mit seinem zweiten Soloalbum zurück in die Disco.

» Argovia Today: Renoviertes Theater St.Gallen spielt Transgender-Oper "Lili Elbe"

Das Theater St. Gallen kehrt nach dreijähriger Bauzeit in den erneuerten Betonbau am Stadtpark zurück. Zur Wiedereröffnung am 22. Oktober zeigt das Theater als Uraufführung die Oper "Lili Elbe" des amerikanischen Komponisten Tobias Picker. Darin geht es um die Trans-Bewegung.

» Dattelner Morgenpost: Dattelner Grüne wollen Regenbogenstreifen – Als Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Respekt

In Bonn gibt es sie, in Hamburg – demnächst auch in Datteln? Geht es nach der Fraktion der Grünen, zieren bald bunte Streifen Straßen der Stadt.

» Rundblick Unna: Gegen LSBTIQ-Feindlichkeit – Stadt Unna arbeitet Aktionsplan aus und hisst die Regenbogenfahne

Einen Aktionsplan gegen LSBTIQ-Feindlichkeit und für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt arbeitet auf einstimmigen politischen Beschluss die Stadt Unna aus. Zudem soll am Rathaus künftig mehrmals jährlich die Regenbogenflagge wehen.

02. Juni 2023

» tagesschau.de: Wie die LGBTQ-Szene in der Türkei nach der Wahl unter Druck steht

In der Türkei machen sich Beobachter Sorgen um queere Menschen. Erdogan und seine Regierung hatten im Wahlkampf immer wieder heftig gegen sie Stimmung gemacht. Nach seinem Wahlsieg könnte sich ihre Lage weiter verschlechtern. Von Benjamin Weber.

» Tagesspiegel spricht mit Menschenrechtsaktivist über Lage in Uganda: "Mitglieder der queeren Community müssen um ihr Leben fürchten"

Edward Mutebi spricht über die brutale Verfolgung von queeren Menschen in seinem Heimatland, fehlende Rechtstaatlichkeit und Erwartungen an die Bundesregierung.

» Heinrich-Böll-Stiftung: Die Zukunft der Rechte von Frauen und LGBTQ+ in Thailand

Nach den kürzlich stattgefundenen Wahlen in Thailand ist die Zusammensetzung des nächsten Parlaments noch unklar. Entsprechend ungewiss ist auch die Zukunft der Rechte von Frauen und LGBTQ+ im Land.

» Bayerische Staatszeitung über Ärzt*innen und queere Menschen: "So jemanden wie Sie behandele ich nicht"

Ein Münchner Student hat ein Wahlfach für Medizinstudierende ins Leben gerufen, das die angehende Ärzteschaft für die Belange von queeren Menschen sensibilisieren soll

» Glamour interviewt Logan Brown: "Ich bin ein schwangerer Transmann und ich habe ein Recht darauf, hier zu sein."

Der Pride-Cover-Star der britischen Glamour Logan Brown spricht über queere Liebe, den Umgang mit Transphobie und seinen Weg zur Elternschaft.

» Tagesspiegel: Das lesbische Quartett in der Begine ist eine Berliner Institution

"Die lesbische Auslese" gehört zu den langlebigsten lesbischen Veranstaltungen der Hauptstadt. Ein Blick zurück und nach vorn mit Sexpertin Laura Méritt, die von Beginn an dabei war.