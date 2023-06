Ausgewählter Artikel:

» (04.06.2023) TAG24 über Lucy Hellenbrecht: Model wird gefragt, ob sie "sexuelles Interesse an Tieren" habe

Model und Schauspielerin Lucy Hellenbrecht (24, "Rote Rosen" 2022) veröffentlichte kürzlich ein TikTok-Video, dessen Inhalt zu denken gibt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Juni 2023

» t-online: Wirbel um transphobes Video – Nationalspieler sorgt für Aufregung

In den sozialen Medien hat Felix Nmecha ein fragwürdiges Video gepostet. Bei Nutzern stößt der Beitrag auf Kritik – und das nicht zum ersten Mal.

» Sumikai: Tokyoter Bezirk Setagaya geht weiteren Schritt gegen Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare

Die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren hat in Japan noch einen langen Weg vor sich. Im Tokyoter Bezirk Setagaya geht man nun aber einen Schritt in die Richtung: Der Bezirk kündigte am 31. Mai an, dass gleichgeschlechtliche Partner von Personen, die während Notfallmaßnahmen verstorben sind, demnächst ein Sterbegeld erhalten werden.

» kulturnews interviewen The Aces: Flucht nach L.A.

Als Schülerinnenband in Utah mussten sich The Aces gegen Vorurteile und Diskriminierung wehren. Heute wollen sie queeren Kids ein Vorbild sein.

» SWR: Karlsruhe ist bunt – Tausende demonstrierten bei CSD-Parade

Die Karlsruher Innenstadt stand am Samstag im Zeichen des CSD. An der Parade rund um den Marktplatz nahmen rund 6.000 Menschen teil.

» TAG24: Heiße Show-Premiere im Pulverfass – Deshalb solltet ihr "Urban Jungle" nicht verpassen

Im Hamburger Pulverfass wird es diesen Sommer wieder wild und lustig. Mit der Neuauflage der tropischen Erfolgsshow "Urban Jungle" aus dem Jahr 2022, präsentieren Künstler aus aller Welt auch 2023 mit dieser Travestie- und Queer-Variety-Show, wie "heiß" die Zukunft im Großstadt-Dschungel sein kann. TAG24 war für Euch bei der Premiere, die passend zum Pride-Month am Freitag stattfand.

03. Juni 2023

» Berliner Zeitung zum Skandal um Christopher Street Day Berlin: Hat sich der Vorstand an der LGBTI-Demo bereichert?

Die Vorbereitungen des größten Straßenfestes von Berlin werden von schweren Vorwürfen überschattet. Teile des Vereinsvorstands sollen Zehntausende Euro gebunkert haben.

» taz: Thailand auf dem Weg zur Homo-Ehe

Die bei den Wahlen siegreiche Reformkoalition will die Ehe für alle einführen. Doch ist offen, ob die Koalition wirklich die Regierung stellen kann.

» taz zum neuen Selbstbestimmungsgesetz: Lehrstunde in Demokratie

Die Kritik am geplanten Selbstbestimmungsgesetz ist vielfältig. Das Positive ist: Die Verbände handeln solidarisch und faktenbasiert.

» Tagesspiegel: Gefährdung von Schutzräumen? Das sagen Frauenverbände zum Selbstbestimmungsgesetz

Von der Trans-Community gab es viel Kritik am Gesetzentwurf. Nun beziehen Verbände wie die Frauenhauskoordinierung Stellung – auch zum Hausrecht.

» SWR: Vater überwindet Homophobie für seinen schwulen Sohn

Karl aus Mannheim war früher Polizist und hat Schwule gehasst – bis sein zweiter Sohn sich als homosexuell outet. Für ihn ändert Karl seine Ansichten und diskutiert nun offen darüber.

» SWR-Podcast: Dragqueens erobern die Popkultur – Mehr Mainstream, weniger Hass?

Erst haben sich Dragqueens über ihr Make-Up amüsiert, dann hat die Schauspielerin Melissa McCarthy doch noch weltweit die Fans von sich überzeugt: als Meereshexe Ursula im Kinofilm "Arielle, die Meerjungfrau".

» derStandard.at: Rom fährt in der Familienpolitik mit voller Kraft rückwärts

Giorgia Meloni setzt ihre Vorstellungen zur Gesellschaftspolitik um: Alles, was nicht der "natürlichen Familie" entspricht, wird diskriminiert oder kriminalisiert

» Süddeutsche Zeitung über rechte Boykottaufrufe gegen Chick-fil-A: Viel Wut, keine Hähnchen

Gegen die Fast Food-Kette Chick-fil-A gibt es Boykottaufrufe, weil das Unternehmen einen Diversity-Manager eingestellt hat. Kein Einzelfall im aufgeheizten Klima der USA.

» Mit Vergnügen: Gay Panic Alarm – Wie es sich anfühlt, das erste Mal queer zu daten

Unsere Autorin spricht darüber, wie es für sie als queere Frau war, ihre eigene Sexualität zu entdecken und teilt ihr Erlebnis beim ersten Date mit einer Frau.

» watson: 21 Pride-Merch-Artikel, bei denen wir uns fragen, wer diese tatsächlich kauft

Juni ist Pride-Monat und die Unternehmen packen ihre Regenbogen-Kollektionen aus. Dies kommt nicht immer gut.

» Wiener Zeitung über Jake Shears: Der letzte Mann am Dancefloor

Der Kopf der Scissor Sisters kehrt mit seinem zweiten Soloalbum zurück in die Disco.

» Argovia Today: Renoviertes Theater St.Gallen spielt Transgender-Oper "Lili Elbe"

Das Theater St. Gallen kehrt nach dreijähriger Bauzeit in den erneuerten Betonbau am Stadtpark zurück. Zur Wiedereröffnung am 22. Oktober zeigt das Theater als Uraufführung die Oper "Lili Elbe" des amerikanischen Komponisten Tobias Picker. Darin geht es um die Trans-Bewegung.

» Dattelner Morgenpost: Dattelner Grüne wollen Regenbogenstreifen – Als Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Respekt

In Bonn gibt es sie, in Hamburg – demnächst auch in Datteln? Geht es nach der Fraktion der Grünen, zieren bald bunte Streifen Straßen der Stadt.

» Rundblick Unna: Gegen LSBTIQ-Feindlichkeit – Stadt Unna arbeitet Aktionsplan aus und hisst die Regenbogenfahne

Einen Aktionsplan gegen LSBTIQ-Feindlichkeit und für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt arbeitet auf einstimmigen politischen Beschluss die Stadt Unna aus. Zudem soll am Rathaus künftig mehrmals jährlich die Regenbogenflagge wehen.