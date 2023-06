Ausgewählter Artikel:

» (05.06.2023) derStandard.at: Queere Geschichte aus dem burlesken Mittelalter

Ulrich von Liechtensteins "Frauendienst" ist eine hübsch quere, um nicht zu sagen queere, Rittergeschichte über die so modern scheinende Zuordnungsirritation: Manderl oder Weiberl?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Juni 2023

» IslamiQ: Muslimische Theologen veröffentlichen Statement zur Geschlechtermoral

Mehrere muslimische Theologen und Prediger aus Nordamerika veröffentlichen ein Statement zur Geschlechtermoral. Demnach stehe die Geschlechtermoral im Widerspruch zu gesellschaftlichen Normen.

» Tagesspiegel: Heute vor 42 Jahren – Der falsche "Patient 0" der vergessenen Pandemie

Den Corona-Ausbruch bemerkten Ärzte in China binnen weniger Wochen. Dass gehäufte, sonst seltene Krebsfälle mit einer neuen Viruserkrankung, Aids, zusammenhängen, brauchte länger.

» Tagesspiegel-Kommentar: Haseloff und Merz wettern gegen das Gendern – Krawallkonservatismus

Schlichter kann Politik nicht werden: Der CDU-Vorsitzende sieht in gegenderten Nachrichten eine Wahlhilfe für die AfD.

» SRF: Trans oder schwul im Altersheim? Das sind die Schwierigkeiten

Oft haben sie keine Kinder: Für queere Leute kann das Altern schwierig sein. Jetzt will ein Verein Gegensteuer geben.

» NZZ: Ein Grab unter dem Regenbogen – Im grössten Zürcher Friedhof wird ein Feld für LGBT-Menschen hergerichtet

Das Angebot stösst auf Anklang. Es gibt sogar Hinterbliebene, welche die Urnen von längst verstorbenen Angehörigen umplatzieren wollen.

» ZDFheute: Erdogans Feinde – Die Angst der türkischen LGBTQ-Community

Seit der Wiederwahl von Erdogan stehen sie oben auf der Abschussliste: sexuelle Minderheiten. Zwei Betroffene berichten von der Diskriminierung.

» Campact Blog: Ghana, Ukraine, Sri Lanka – Queere Kämpfe weltweit

In Ghana, Sri Lanka und der Ukraine kämpfen Menschen für die Rechte von queeren Personen. Und das sind nur drei von unzähligen Beispielen auf der ganzen Welt. Lies hier, wo der Kampf für mehr Gleichberechtigung bereits erfolgreich war und was anderswo noch getan werden muss.

» Express: Drag-Queen macht auf Problem in Köln aufmerksam – "Die behandeln uns wie einen Zoo"

Seit zehn Jahren steht Pam Pengco auf der Bühne. Dabei hat die Kölner Drag-Queen schon einiges erlebt. Doch noch immer begleiten sie Sorgen.

» Kurier: "Verweichlicht und schwul" – Ein Priester dreht durch

Der Mann beschimpfte zwei Bischöfe hemmungslos. Nun muss er zwei Wochen ins Kloster, um zu meditieren.

» NDR: Binär oder nicht-binär? Spielclub "Gender!" am Theater Lübeck

Mann, Frau, trans* oder nicht-binär – Mit Fragen rund um Geschlechternormen, Identitäten und sexuelle Orientierung beschäftigt sich ein junges Ensemble am Theater Lübeck – im Stück "Gender!"

» Gießener Anzeiger über Gesprächsrunde zu queersensibler Personalpolitik: "Fahne weht nach innen und außen"

Stadt Gießen veranstaltet Gesprächsrunde zu queersensibler Personalpolitik.

» Kronen Zeitung: Homophobe Täter – Heimtückischer Anschlag auf Fahne vor Gemeindeamt

Eine neu aufgehängte Regenbogenflagge in Sierning flatterte nicht einmal 12 Stunden lang unbeschädigt. Unbekannte rissen das bunte Symbol für Toleranz und Gleichberechtigung einfach in Stücke.

» OVBonline über CSD Rosenheim: Premiere für die queere Community

Bei schönstem Wetter läuft der Demonstrationszug mit einigen Hundert Menschen am Samstagmittag die Mangfall im Mangfallpark Süd entlang.

» NÖN.at: Pride-Teilnehmer – "Mein Auto wurde manipuliert!"

Für die Polizei war es eine der ruhigeren Veranstaltungen: "Bei uns wurde nichts aktenkundig", bestätigt Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Andreas Thenner. Trotzdem: Ein Teilnehmer der Mistelbach Pride klagt darüber, dass sein Auto hinterhältig sabotiert worden sei, auf den Kosten bleibt er sitzen.

04. Juni 2023

» t-online: Wirbel um transphobes Video – Nationalspieler sorgt für Aufregung

In den sozialen Medien hat Felix Nmecha ein fragwürdiges Video gepostet. Bei Nutzern stößt der Beitrag auf Kritik – und das nicht zum ersten Mal.

» TAG24 über Lucy Hellenbrecht: Model wird gefragt, ob sie "sexuelles Interesse an Tieren" habe

Model und Schauspielerin Lucy Hellenbrecht (24, "Rote Rosen" 2022) veröffentlichte kürzlich ein TikTok-Video, dessen Inhalt zu denken gibt.

» Sumikai: Tokyoter Bezirk Setagaya geht weiteren Schritt gegen Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare

Die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren hat in Japan noch einen langen Weg vor sich. Im Tokyoter Bezirk Setagaya geht man nun aber einen Schritt in die Richtung: Der Bezirk kündigte am 31. Mai an, dass gleichgeschlechtliche Partner von Personen, die während Notfallmaßnahmen verstorben sind, demnächst ein Sterbegeld erhalten werden.

» kulturnews interviewen The Aces: Flucht nach L.A.

Als Schülerinnenband in Utah mussten sich The Aces gegen Vorurteile und Diskriminierung wehren. Heute wollen sie queeren Kids ein Vorbild sein.

» SWR: Karlsruhe ist bunt – Tausende demonstrierten bei CSD-Parade

Die Karlsruher Innenstadt stand am Samstag im Zeichen des CSD. An der Parade rund um den Marktplatz nahmen rund 6.000 Menschen teil.