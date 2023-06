Ausgewählter Artikel:

» (06.06.2023) Tagesspiegel zum Streit um das Selbstbestimmungsgesetz: Großer Unmut hier, große Sorgen dort

Trans-Verbände kritisieren das neue Selbstbestimmungsgesetz als diskriminierend. In konservativen Kreisen hingegen sind die Sorgen groß. Was soll die Politik tun?

06. Juni 2023

» derStandard.at: Wie Rechtsextreme gegen den Pride Month Stimmung machen

Unter dem Hashtag #StolzMonat agitiert die aktivistische Rechte gegen die Queer-Community. Auch Ex-Vizekanzler Strache beteiligte sich an der Kampagne

» National Geographic: LGBTQ-Rechte – Wie sicher sind queere Menschen in Deutschland?

Trans- und homofeindliche Straftaten nehmen in Deutschland zu. Dabei verbessert sich die gesetzliche Lage teilweise nur schleppend. Wie steht es um die Sicherheit der LGBTQ+ Community in Deutschland?

» Journal Frankfurt interviewt Rainbow Refugees: "Unvorstellbar, wenn Tunesien oder Marokko 'sicheres Herkunftsland' werden soll"

Rainbow Refugees e. V. unterstützen queere Geflüchtete nach ihrer Ankunft in Frankfurt. Im Gespräch spricht Knud Wechterstein von den Ängsten und Nöten seiner Leute – und wie die Politik die Situation der Menschen in besonderer Weise beeinflusst.

» detektor.fm: Wie queer war das Kaiserreich?

Queerness – eine Mode-Erscheinung? Nicht wirklich. Queere Geschichte in Deutschland geht weit zurück. Wir schauen ins Kaiserreich.

» Express: Geflüchtet wegen sexueller Orientierung – Kölner Verein kämpft für Betroffene

Die Flucht nach Deutschland für mehr Akzeptanz und Selbstbestimmung – und trotzdem kann man auf Diskriminierung, Gewalt und Ausgrenzung stoßen. Ein Kölner Verein will genau das für die queere Community ändern.

» WirtschaftsWoche: Wenn die Regenbogenfahne zum Kursrisiko wird

Eigentlich wollen Unternehmen im Juni mit Regenbogenfahnen Schwule und Lesben unterstützen und ihre Verkäufe pushen. Das geht zunehmend nach hinten los: Boykottaufrufe drücken sogar Aktienkurse.

» Offenbach-Post: Aus Herr wird Frau Schulte – Geschäftsführer in Hanau outet sich als trans

Die Hanauer Straßenbahn (HSB) bekommt eine neue Geschäftsführerin, doch die Person bleibt dieselbe. Thomas Schulte outete sich jetzt als trans.

» myself: 7 Sätze, die bisexuelle Personen nicht mehr hören können.

Als bisexuelle Person wird man oft mit einer Vielzahl an stereotypen, ignoranten und einfach nur nervigen Aussagen konfrontiert. Hier sind sieben davon, mit denen wir dringendst aufräumen sollten.

» Frankfurter Rundschau: LGBTQ in Japan – Gegen die Erwartungen der Gesellschaft

Die Musikerin Karen Yamaguchi ist nicht-binär und leidet unter den oft noch strengen Geschlechternormen in Japan. Doch es ändert sich etwas.

» Frankfurter Rundschau: Wie Türkei-Forschende an deutschen Universitäten mundtot gemacht werden sollen

In einem Brief an die Leitung der Universität Duisburg-Essen beschwert sich eine anonyme Gruppe über türkischstämmige Lehrbeauftragte. Diese sollen mundtot gemacht werden.

» Tagesspiegel: Die Proteste in Israel werden zur Herausforderung – Ein schmaler Grat für die Bundesregierung

Tausende demonstrieren von Haifa bis Tel Aviv: für den Rechtsstaat – und für die Rechte von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten. Die Kritik an der Regierung Netanjahu wächst. Auch hier in Deutschland.

» Nau: Lehrer ist auch Dragqueen – und kontert Kritikern mit Witz

Drag, Gender, Schulen: Im Verbund bringt das konservative Köpfe zum Glühen. Michel von Känel, Lehrer und Dragqueen, hält Aufklärung diesbezüglich für wichtig.

» BuzzFeed: Asexualität und 10 weitere LGBTQIA+-Themen, die in Filmen und Serien zu kurz kommen

Eine Quoten-LQBTQIA+-Person reicht noch lange nicht. Hier sind 11 LGBTQIA+-Gruppierungen, die in Filmen und Serien definitiv unterrepräsentiert sind.

» derStandard.at: Wer für Twitter Blue bezahlt, kann fast ungestört Hass und Hetze verbreiten

Unter den gemeldeten Beiträgen befanden sich auch homophobe und antisemitische Inhalte. Diese verstoßen alle gegen Twitters eigene Regeln

» muenchen.tv: Queer sind wir – Videokampagne möchte über Probleme in der Comunity aufklären

Gerade zum Pride Month Juni starten viele Kampagnen. Eine ist die "Queer sind wir" Kampagne. Immernoch Kämpfen Queere Menschen mit Anfeindungen und Vorurteilen. Die Videokampagne soll hier Aufklären und Sichtbarkeit schaffen.

05. Juni 2023

» NDR: Angriff beim CSD in Hannover – Hunderte protestieren gegen Gewalt

Rund 350 Menschen haben am Sonntag in Hannover gegen queerfeindliche Gewalt demonstriert. Anlass war der Ende Mai erfolgte Angriff auf Besucher des CSD. Es soll weitere Übergriffe gegeben haben.

» RTL: Gigi Birofio – Wie schlägt er sich poposchaukelnd auf dem Pride-Wagen?

TV-Charmeur Gigi Birofio wagt sich zum ersten Mal auf den CSD. Neugier bringt er mit. Was kommt dabei raus, wenn er sich unter die LGBTIQ+ Community mischt?

» RND: Das eigene Kind adoptieren – Das Leben von Regenbogenfamilie Schnee

Für Jana und Juliane Schnee ist seit dem Beginn ihrer Beziehung klar: Sie wollen gemeinsame Kinder. Heute haben sie einen zehn Monate alten Sohn. Doch weil die beiden Frauen sind, war der Weg bis dahin beschwerlich.

» IslamiQ: Muslimische Theologen veröffentlichen Statement zur Geschlechtermoral

Mehrere muslimische Theologen und Prediger aus Nordamerika veröffentlichen ein Statement zur Geschlechtermoral. Demnach stehe die Geschlechtermoral im Widerspruch zu gesellschaftlichen Normen.