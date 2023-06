Ausgewählter Artikel:

» (07.06.2023) GEW über queere Familienzentren: "Der erste Kontakt muss gut sein"

Seit der Ehe für alle und dem neuen Adoptionsrecht ist die Zahl der Regenbogenfamilien in Deutschland gestiegen. In Familienzentren finden diese Angebote, die auf sie zugeschnitten sind. Ein Besuch in zwei Einrichtungen in Berlin.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Juni 2023

» yahoo: Jake Shears – Neues LGBT-Musical in der Mache

Jake Shears hat ein "wirklich queeres und sehr süßes" neues Musical geschrieben.

» detektor.fm: Ist diese Folge Rainbow Washing?

Es ist Pride Month! Während Unternehmen mit Regenbogenflaggen werben, wird die Kritik laut: Das ist Rainbow Washing.

» tip: Queere Clubkultur in Berlin – Welche Bedeutung hat sie heute noch für die Community?

Die queere Clubkultur ist einzigartig, längst gilt sie jedoch als Mainstream. Welche Bedeutung hat sie heute noch für die Community?

» mdr: Adidas-Boykott? Models für Badeanzüge lösen Shitstorm aus

Ein bunter Badeanzug – und ein gewaltiger Shitstorm. Adidas präsentiert zum Pride Month einen Badeanzug für Männer und Frauen. In den USA rufen Konservative zum Boykott der Marke auf.

» Der Neue Wiesentbote: Transfeindlichkeit & psychische Erkrankung – Vorfall im Klinikum am Bruderwald in Bamberg

Leider haben sich in den letzten Wochen bei einem (geplanten) Klinikaufenthalt einer Bamberger Transfrau (im Folgenden K.) die folgenden transfeindlichen Vorfälle ereignet. Wir möchten für diese Sichtbarkeit schaffen und darüber aufklären, dass queere und besonders Transpersonen immer noch nicht überall akzeptiert und sicher sind.

» junge Welt interviewt Udo Kier: "Ich habe wirklich sehr viel Glück gehabt"

Über Altersvorsoge, Helmut Berger, das Sterben im Kino, Rollenfächer und den neuen Film "Swan Song". Ein Gespräch mit dem Schauspieler Udo Kier.

» junge Welt über die Verfolgung queerer Menschen im Nationalsozialismus: Kaum erforschte Verbrechen

Die Verfolgung queerer Menschen unter der Naziherrschaft wurde lange Zeit als "Randthema" vernachlässigt.

» GEW interviewt queere Lehrerinnen: "Es gibt immer noch Ängste, aber heute ist viel mehr möglich"

Das Bundestreffen lesbisch-queerer Lehrerinnen* (BuLeLe*) feierte Mitte Mai Seminar sein 30. Jubiläum. Zwei Pädagoginnen aus Berlin und Hannover berichten, wie es heute um die Sichtbarkeit lesbisch-queerer Lehrerinnen* an Schulen steht.

» Tagesspiegel: Christentum, Islam, Judentum – Eine große Ökumene der Anti-Liberalen

USA, Türkei, Israel: Mit dem Aufstieg autoritärer Parteien geht ein Erstarken fundamentalistischer Religionsauslegungen einher. Das schweißt die Bewegung zusammen.

» Vox: Homosexualität im Alter

Klaus wurde als 1964 als 17jähriger verhaftet, weil er Sex mit einem Mann hatte – jetzt klärt er auf.

» watson spricht mit Olivia Jones über Pride-Month: "Unsere Freiheiten sind nicht selbstverständlich"

Olivia Jones feiert im Juni nicht nur den Pride-Month, sondern auch ein persönliches Jubiläum. Im Interview mit watson erklärt sie, warum der Monat immer noch so wichtig ist.

» gofeminin: Selbsthass statt Selbstliebe – Internalisierte Queerfeindlichkeit

Als queere Person hat man im Alltag mit vielen Dingen zu kämpfen – doch vor allem mit sich selbst. Und das kann schlimme Konsequenzen haben.

» RTL: "Wie in 'nem anderen Land!" – Dschungel-Star Gigi trifft queere Teenager

Sie sind zwar viel jünger als er, aber von ihnen kann Gigi noch jede Menge lernen: Im queeren Jugendtreff eröffnen sich dem Reality-Star völlig neue Welten.

» k.at: Haben queere Frauen ein höheres Risiko für Herzkrankheiten?

Eine aktuelle Studie zeigt Unterschiede zwischen sexueller Orientierung und der Herzgesundheit auf. Weshalb könnte das so sein?

» Main-Post: Auszeichnung für Würzburger Studierendenpfarrer Burkhard Hose

Der katholische Würzburger Studierendenpfarrer Burkhard Hose hat das Karl-Steinbauer-Zeichen der Bayerischen Pfarrgeschwisterschaft in Empfang genommen

» RP Online: Das sind die verschiedenen Flaggen der LGBTQ-Community

Der Juni steht ganz im Zeichen der LGBTQ-Community. Millionen von Menschen feiern ihn weltweit mit Straßenfesten und Paraden. Dabei sieht man häufig unterschiedliche Flaggen. Was sie für Bedeutungen haben.

» Die Rheinpfalz: Outlet gibt queeren Modedesignern eine Bühne

Schwule, Lesben und Diverse, bekannt als LGBTQ-Gemeinde, machen im Juni mit Veranstaltungen auf ihre Anliegen aufmerksam. Jetzt auch im Zweibrücker Outlet.

» BuzzFeed: 5 Argumente gegen das Gendern, die sich selbst ausMERZen

Die AfD hat nur Erfolg, weil Nachrichtensendungen gendern, sagt Friedrich Merz. Wir schauen seine Thesen gegen die geschlechtergerechte Sprache im Detail an.

06. Juni 2023

» derStandard.at: Wie Rechtsextreme gegen den Pride Month Stimmung machen

Unter dem Hashtag #StolzMonat agitiert die aktivistische Rechte gegen die Queer-Community. Auch Ex-Vizekanzler Strache beteiligte sich an der Kampagne