Ausgewählter Artikel:

» (08.06.2023) The Gap: Sex and the Lugner City: Are straight people okay?

Dieses Mal beschäftigt Josef Jöchl in seiner Kolumne unter anderem die Frage, wie sich der Pride Month wohl für eine straighte Person anfühlt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Juni 2023

» katholisch.de: Papst Paul VI. und die Homosexualität – Gerüchte um Liebhaber

Der Großneffe von Papst Paul VI. hat kürzlich seinem Lebensgefährten das Ja-Wort gegeben. Vor fast einem halben Jahrhundert äußerte sich sein Großonkel zum Thema Homosexualität – Gerüchte um einen eigenen Geliebten folgten.

» tagesschau.de über Evangelikale in den USA: Desinformation im Auftrag des Herren

Sie sind gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, machen Stimmung gegen queere Menschen und geben sich als Kämpfer gegen den Sozialismus: die weißen Evangelikalen in den USA. Ihr politischer Einfluss ist groß.

» Express über Hetze gegen "Pride Month": Nach AfD-Aufstand – Köln positioniert sich klar und deutlich

Die AfD hat zu einer fragwürdigen Gegenaktion zum "Pride Month" aufgerufen, zu der Kölnerinnen und Kölner eine eindeutige Haltung haben.

» Wiesbadener Kurier: CSD-Eklat und Wiesbadens queere Community

Beschmierungen und ein skandalöses Video im Vorfeld des Wiesbadener Christopher Street Days sorgten für Aufruhr. Alle Infos dazu und zur Wiesbadener LGBTQIA+-Community im Podcast.

» stern: Wie das ukrainische Parlament versucht, homosexuelle Soldaten an der Front zu schützen

Ausgerechnet der russische Einmarsch könnte den Nebeneffekt haben, dass die Rechte von queeren Menschen in der Ukraine gestärkt werden. Das könnte auch Soldaten an der Front helfen.

» detektor.fm zum Selbstbestimmungsgesetz: Wie fortschrittlich ist das neue Gesetz?

Mit dem Selbstbestimmungsgesetz soll es für Menschen aus der queeren Community leichter sein, den Geschlechtseintrag zu ändern. Reicht das?

» RND: Wer pöbelt lauter? Das Dilemma der Konservativen

Was ist heute konservativ? Vom Erfolg der Rechtspopulisten getrieben haben demokratische Konservative im Westen den Nationalismus, das Gespenst des vorigen Jahrhunderts, neu entdeckt. Sie wettern gegen den "kulturellen Chauvinismus" der EU, gegen "Wokeness" und "Cancel Culture" - und vergiften so den Diskurs. Profiteur ist die extreme Rechte.

» Nau: Tragen freiwillig – Uni Basel feiert "Pride Month" mit Regenbogen-Pin

Die Hochschule Basel möchte mit Regenbogen-Pins den "Pride Month" zelebrieren. Die Uni begründet die Aktion mit dem Bekenntnis für mehr Diversität.

» stern-Faktencheck: Ist der riesige Regenbogen am "Arc de Triomphe" in Paris echt oder ein Fake?

Ein Regenbogen schlängelt sich durch den Arc de Triomphe in Paris. Allein auf Twitter wird der Clip mehr als 2,9 Millionen Mal aufgerufen. Doch ist das Video echt?

» Life Radio: Landbua als Drag-Queen

Wie aus einem Kirchberg-Theninger eine erfolgreiche Drag-Queen wurde

» Blick: Julian P. will weder Frau noch Mann sein

Am Donnerstag entscheidet das Bundesgericht, ob erstmals überhaupt eine Person in der Schweiz kein offizielles Geschlecht haben darf. Der Fall ist speziell – und er könnte politische Folgen haben.

» Tagesspiegel: Neuer Direktor vom Filmmuseum Potsdam – Michael Fürst übernimmt

Knapp 40 Menschen hatten sich um die Leitung des Museums beworben, nun steht die Personalie fest. Der neue Leiter war zuvor an der Georg-August-Universität Göttingen tätig.

» RND: Rechter Regionalpräsident entzieht Pride-Parade in Rom die Unterstützung

Der Präsident der Hauptstadtregion Latium, der Rechtspolitiker Francesco Rocca, hat der LGBT-Parade ,,Roma Pride" vom kommenden Samstag die Unterstützung entzogen. Die Organisatoren unterstellen, das der Schritt auf Befehl ,,von oben", also seitens der Regierung Meloni, erfolgte. Rocca verneint dies.

» Domradio: Frankfurter Pfarrei gibt homosexuellen Paaren den Segen

Die katholische Pfarrei Sankt Bonifatius in Frankfurt am Main bietet schon jetzt Segensfeiern für homosexuelle Paare an. Laut Pfarrer, Werner Otto, gebe es schon seit längerer Zeit gute Erfahrungen mit Segensfeiern.

» Prinz: Die Top 4 queer artists für deine Playlist

Der independent Musikvertrieb recordJet stellt seine Liste der Top 4 Queer Artists to watch in 2023 vor

» ORF: Wien richtet erstmals EuroGames aus

Zum ersten Mal werden von 17. bis 20. Juli 2024 die EuroGames in Wien stattfinden. Die European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF) erteilte Wien den Zuschlag. Die Stadt Wien trug die Bewerbung mit und stellt zahlreiche Sportstätten bereit.

» GQ: Diesel feiert mit der Tom of Finland Foundation den Pride Month

Die "AllTogether Pride Capsule" von Diesel zelebriert die LGBTQIA+-Community mit Bildern schwuler und queerer Künstler.

07. Juni 2023

» taz über LGBTQI-Proteste in Texas: Versammelt im Kapitol

In Texas stellen sich nicht nur Ak­ti­vis­t:in­nen gegen die trans- und queer­feindliche Politik der Republikaner vor Ort. Die fürchten, ihre Macht zu verlieren. Ein Ortsbesuch.

» Tagesspiegel-Interview zum Angriff auf Jonas B. beim CSD in Hannover: "Es standen viele herum, aber keiner hat uns geholfen"

Auf dem Christopher Street Day in Hannover kam es zu einem Angriff auf einen 17-jährigen trans Mann. Hier erzählt der Berliner Jonas B., was passiert ist.